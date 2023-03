„The Yellow Shoes“: Digitalisierungspodcast für Unternehmer geht auf Sendung

Herausforderungen aus Digitalisierung und IoT erklärt Professor Markus Haid anschaulich in zehn Minuten mit praktischen Lösungen in seinem neuen Podcast. Starttermin ist am 15. März.

Die Liste der Themen, mit denen sich Unternehmerinnen und Unternehmer jeden Tag beschäftigen müssen, ist lang. Und vieles davon geschieht neben dem Tagesgeschäft. Wie schön wäre es da, zum Beispiel kurz vor dem nächsten Meeting, einen Experten zu hören. Jemanden, der komplizierte Themen einfach erklären kann. Ein Fachmann, der praktische und verständliche Tipps zu komplexen Themen wie Plattformökonomie, Servitization, Compliance, Nachhaltigkeit und IT-Sicherheit geben kann.

Podcast „The Yellow Shoes“ geht am 15. März auf Sendung:

Diese Möglichkeit gibt es bald für alle Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn Professor Markus Haid beginnt am 15. März 2023 seinen neuen Podcast: The Yellow Shoes. Der Unternehmer-Podcast zur Digitalisierung. „In zehn bis fünfzehn Minuten gibt es PackAns, die meine Hörerinnen und Hörer direkt im Unternehmensalltag umsetzen können“, sagt Professor Haid, „oder ich erkläre Begriffe und aktuelle Trends rund um IoT und Digitalisierung.“

Der Professor für Sensorik und softwarebasierte Messdatenverarbeitung an der Hochschule Darmstadt ist Gründer und Leiter des wissenschaftlichen Instituts CCASS und Unternehmensberater für mittelständische Unternehmen und Konzerne. Schwierige Themen erklärt der Mann mit den markanten gelben Schuhen gerne möglichst anschaulich und unterhaltsam. Neue Folgen gibt es dann alle 14 Tage jeweils am Mittwoch.

Professor Markus Haid will mit Podcast Begeisterung für die Digitalisierung wecken:

„Es ist mein Wunsch Begeisterung zu wecken für die Digitalisierung und gleichzeitig pragmatische Lösungen zu zeigen, die Unternehmerinnen und Geschäftsführer direkt anwenden können“, so Professor Haid. Die ersten Folgen klingen vielversprechend und abwechslungsreich. So erklärt er die „Vier Säulen der Digitalisierung“. Gibt Einblicke in die Erfolgsgeschichte von Uber und fragt: „Wieso konnte Uber als Neuling den Markt erschüttern?“ Auch provokante Themen haben ihren Platz im The Yellow Shoes-Podcast, wie die Folge „Digitalisierungsstrategie, aber bitte ohne IT-Abteilung“.

Was alle Folgen auszeichnet: Sie sind eine genau abgewogene Mischung aus Wissen, Erfolgsgeschichten und direkten, praktischen Tipps aus dem und für den Unternehmensalltag. Dabei fällt auf, dass Professor Haid die Brücke zwischen aktueller Forschung und Alltag immer wieder schlägt. „Es ist, denke ich, meine Stärke, die Komplexität herunterzubrechen und Unternehmer und Geschäftsführerinnen bei der Digitalisierung des Unternehmens mit viel Empathie zu begleiten“, sagt Professor Haid.

Ein Podcast für Geschäftsführerinnen und Unternehmer:

Der Podcast ist für Unternehmer, Geschäftsführerinnen oder Gesellschafter eines Unternehmens gedacht. Er richtet sich auch an die Verantwortlichen für die Themen Digitalisierung, Servitization, Compliance und Nachhaltigkeit. „Ich habe meinen Podcast für diejenigen aufgenommen, die bei der Digitalisierung noch den ,PackAn‘ suchen“, berichtet Professor Haid. Also für alle, auf die täglich Themen einprasseln, mit denen sie sich noch besser auskennen wollen. „Und wer mit seinem Business-Modell eine Grenze erreicht hat und nicht weiterkommt, kann in meinem Podcast eventuell Inspiration finden“, so Professor Haid.

Weitere Informationen über Professor Dr. Markus Haid gibt es online unter: www.markushaid.com. Der Podcast „The Yellow Shoes“ kann hier abonniert werden: https://markushaid.com/podcast

