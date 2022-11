Start der Unternehmer Online Akademie – Edutainment für Unternehmer im Mittelstand

Nach intensiven Recherchen zum Weiterbildungsverhalten von kleinen und mittelständischen Unternehmen eröffnet jetzt die Unternehmer Online Akademie ihre virtuellen Pforten für den Mittelstand.

Diana Walther, Business Coach, Wirtschaftsmediatorin und BVMW-Mittelstandsnetzwerkerin hat in Gesprächen mit Inhabern und Geschäftsführern immer wieder festgestellt, wie hoch der Bedarf an Weiterbildung von Unternehmern ist und wie groß die Vorurteile gegenüber lebenslangem Lernen sind.

In den meisten Befragungen gaben Unternehmer an, bevorzugt Geld in die Weiterbildung und Entwicklung ihrer Mitarbeiter zu investieren, statt in sich selbst.

Dabei führten sie folgende Gründe an:

* Wenn ich nicht in meine Mitarbeiter investiere, verlassen sie mein Unternehmen und gehen zu Unternehmen, die ihnen eine entsprechende Weiterbildung bieten.

* Meine Budgets sind nicht groß genug, um Weiterbildung für Mitarbeiter und mich zu finanzieren.

* Ich habe keine Zeit für meine eigene Weiterbildung.

Nur wenige Unternehmer wissen, dass es Förderprogramme für die Weiterbildung von Mitarbeitern und dem Unternehmer gibt und damit die Kosten überschaubar bleiben.

Die Faktoren Zeit und Geld sind ausschlaggebend, wenn ein Unternehmer sich für oder gegen eine Weiterbildung entscheidet. Viele gute Programme von Unternehmern liegen bei Kosten von über 20.000 Euro und laufen mindestens 6 Monate. Sie finden hauptsächlich online statt und werden selten von „echten Menschen“ begleitet.

Aus diesem Grund wurde die Unternehmer Online Akademie gegründet und unterstützt ab sofort Unternehmer bei ihrer persönlichen Weiterbildung. Diana Walther und ihr Team haben die ersten Kurse und Angebote zur Weiterbildung erstellt und bieten diese immer in Zusammenhang mit einer persönlichen Begleitung unter www.unternehmer-online-akademie.de an. Weitere Module folgen in den nächsten Wochen.

Gefragt nach ihrem Beweggrund für die Gründung der Akademie antwortet die 52jährige Business Coachin: „Ich habe in meinem Leben so vielen Führungskräften, Unternehmern und Gründern geholfen, ihr Geschäft aufzubauen oder neu auszurichten. Dabei habe ich gemerkt, wie sehr manche Unternehmer noch über ihren Schatten springen müssen, um lebenslanges Lernen zu ihrem Vorteil zu erkennen und anzunehmen. Das muß sich ändern. Das will ich ändern. Getreu meiner persönlichen unternehmerischen Vision „Weil jeder Unternehmer seine eigene heile Welt verdient hat!“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Diana Walther Edutainment e.K.

Frau Diana Walther

Reinshagenstr. 81 2

42369 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +4920270510210

fax ..: +4920270510216

web ..: https://www.unternehmer-online-akademie.de/s/unternehmer-online-akademie

email : diana.walther@dw-edutainment.de

Diana Walther Edutainment e.K. wurde 2018 gegründet, um mittelständischen Unternehmern die Möglichkeit zur betriebswirtschaftlichen Weiterbildung zu geben. Dabei stehen EDUcation (Weiterbildung) mit enterTAINMENT (Spaß) im Vordergrund. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsfelder (Business Coaching für den Mittelstand, Wirtschaftsmediation und BVMW Netzwerkarbeit) und hat 2 Niederlassungen in Wuppertal und Bad Sulza (Thüringen).

