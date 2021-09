Unternehmer Service Franken: Versicherungsspezialist für Unternehmen

Der Unternehmer Service Franken ist auf die umfassende Beratung von Unternehmen spezialisiert. Im Fokus stehen Beratungen zu Versicherungen, betrieblichen Altersvorsorgen und Immobilien.

Bei Unternehmer Service Franken weiß man, dass Unternehmer und Unternehmerinnen täglich Haftungsrisiken ausgesetzt sind, weswegen sie sich gegen Haftungsfälle versichern müssen. Einige davon sind sogar gesetzlich vorgeschrieben. Dementsprechend ist für jeden Unternehmer und jede Unternehmerin eine kompetente und unabhängige Beratung zu Versicherungsthemen enorm wichtig, um im Ernstfall abgesichert zu sein. Aber auch privat möchte man sich und seine Familie gut versichert wissen und gleichzeitig finanziell für die Zukunft absichern. Mit dem unabhängigen Beratungs- und Dienstleistungsangebot hilft Unternehmer Service Franken Ihnen genau dabei und ist somit Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Versicherungsfragen, die betriebliche Altersvorsorge und Immobilienerwerb geht.

MIT UNTERNEHMER SERVICE FRANKEN HABEN SIE EIN TEAM AUS EXPERTEN AN IHRER SEITE!

Das Team von Unternehmer Service Franken mit Hauptsitz im fränkischen Burgthann und Niederlassungen in Nürnberg und Neumarkt besteht aus ausgebildeten Fachleuten im Finanz- und Versicherungswesen, die ihre vielschichtige Kompetenz in das Dienstleistungsangebot einbringen. So ist Ihnen eine Rundumbetreuung und maßgeschneiderte Beratungen durch Experten stets garantiert. Als Kunde erhalten Sie einen persönlichen Ansprechpartner, der Sie und Ihr Unternehmen im Detail kennt und weiß, was Sie möchten und wirklich brauchen. Die Rundumbetreuung von Unternehmern und Unternehmerinnen schließt auch Beratungen für den privaten Bereich ein. Unternehmer Service Franken kümmert sich also nicht nur um wichtige Versicherung für Ihr Unternehmen, sondern um alle Ihre persönlichen Versicherungen sowie um das Thema Vorsorge und finanzielle Absicherung.

MIT UNTERNEHMER SERVICE FRANKEN SIND SIE RICHTIG VERSICHERT!

Es gibt eine Vielzahl an Versicherungen, die man als Unternehmer oder Unternehmerin abschließen kann – sei es für das Unternehmen oder privat. Doch welche wirklich wichtig und passend sind, lässt sich für Laien angesichts der Masse von Angeboten auf dem Markt und deren Variationsmöglichkeiten nicht eindeutig identifizieren. Unternehmer Service Franken hilft Ihnen, die wirklich nötigen und passenden Versicherungen zu finden. Unsere Experten wissen genau, welche Versicherungen für Ihr Unternehmen und Geschäftsfeld wichtig sind und welche wiederum nicht. Wir beraten Sie unter anderem zu folgenden Versicherungen:

o Kfz-Versicherungen/Fuhrparkmanagement

o Haftpflichtversicherungen

o Sach- und Ertragsausfallversicherungen

o Technische Versicherungen

o Transportversicherungen

o Vertrauensschadenversicherungen

o Kreditversicherungen

o Rechtsschutzversicherungen

o Gruppenunfallversicherungen

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE? MIT UNTERNEHMER SERVICE FRANKEN KÖNNEN SIE VON STEUERERSPARNISSEN PROFITIEREN!

Unternehmer Service Franken kennt die zahlreichen Angebote der betrieblichen Altersvorsorge genau. Unsere Experten wählen das für Sie richtige Modell uns sorgen dafür, dass Sie von Steuerersparnissen profitieren. Wir beraten Sie unter anderem zu folgenden Modellen:

o Direktversicherung

o Pensionskasse

o Pensionsfonds

o Unterstützungskasse

o Pensionszusage

Darüber hinaus gibt es verschiedene Modelle der Finanzierung, arbeitgeber-, arbeitnehmer-, mischfinanziert oder als Altersvorsorge wirksame Leistungen (AVWL), die entweder rückgedeckt oder pauschaldotiert sein können. Unternehmer Service Franken ermittelt die für Sie passende Variante der betrieblichen Altersvorsorge.

MIT UNTERNEHMER SERVICE FRANKEN OPTIMAL & ERSTKLASSIG VERSICHERT – BERUFLICH UND PRIVAT!

Unternehmer Service Franken sorgt dafür, dass Sie und Ihre Familienangehörigen gegen die Risiken des Alltags abgesichert sind. Wir beraten Sie unter anderem zur:

o Berufsunfähigkeitsversicherung

o Dread-Disease Versicherung (gegen schwere, langwierige Krankheiten)

o Grundfähigkeitsversicherung

o Basis Rentenversicherung

o Riester Rentenversicherung

o Risikolebensversicherung

Auch zum Thema private Krankenversicherung erhalten Sie von den Experten von Unternehmer Service Franken eine unabhängige Beratung. Ob PKV-Tarifoptimierung, PKV-Beitragsoptimierung oder PKV-Wechsel: Wir finden die für Sie beste Lösung und sorgen dafür, dass Sie die optimal und erstklassig versichert sind.

MIT UNTERNEHMER SERVICE FRANKEN DIE RICHTIGE IMMOBILIE FINDEN!

Immobilien können eine lohnende Investition sein. Ob Neubau, Bestandsimmobilien, denkmalgeschützte Immobilien oder Pflegeimmobilien (Investitionen mit sozialer Komponente) – Unternehmer Service Franken sagt Ihnen, welche Art der Immobilie am besten zu Ihnen passt und unterstützt und begleitet Sie den ganzen Prozess über, sodass immer einen zuverlässiger Ansprechpartner zur Seite steht.

