ad pepper bringt Pepp ins digitale Geschäft von EMUGE-FRANKEN

Regionaler Werkzeugproduzent setzt auf fränkisches Online-Marketing-Team

Nürnberg (August/2021). Wenn ein Traditionsunternehmen Unterstützung beim digitalen Wandel braucht, dann greift es gern auf regionale Kompetenzen zurück. So auch im Fall von EMUGE-FRANKEN, dem Präzisionswerkzeughersteller aus Lauf/a. d. Pegnitz. Die Produkt-Kataloge brauchten eine attraktive Online-Version. Damit diese auch von den Kund:innen gut angenommen wird, kümmerte sich das Team von ad pepper media um SEO und SEA – also die perfekte Online-Vermarktung des neuen Web-Katalogs.

Vom Ölbohrer bis zum Zahnarztbohrer – EMUGE-FRANKEN verkauft seine 37.000 Präzisionswerkzeuge in alle Welt. Um seinen Kund:innen rund um die Uhr dieses umfangreiche Sortiment online anbieten zu können, hat das Traditionsunternehmen seine Produktpalette digitalisiert und in einen attraktiven Online-Shop integriert. Nun sollte diese Neuheit allen Bestands- und potenzielle Neukund:innen schmackhaft gemacht werden.

Auch ad pepper ist ein regionales Unternehmen mit viel Tradition: Seit 1999 behauptet sich der Online-Experte am digitalen Markt und das sowohl für fränkische als auch internationale Kund:innen. Damit war ad pepper für EMUGE-FRANKEN die perfekte Wahl.

Um den Online-Shop als zusätzlichen Vertriebskanal zu etablieren, nutzte ad pepper sein ganzes Können im Bereich SEO und SEA. Zunächst wurde der vorhandenen Web-Auftritt von EMUGE-FRANKEN analysiert und mehrere Handlungsempfehlungen für mehr Traffic formuliert. Diese wurden durch EMUGE-FRANKEN umgesetzt, so dass ad pepper im nächsten Schritt die Online-Anzeigen strategisch ausarbeiten konnte.

Dank der Suchmaschinenoptimierung für den EMUGE-Online-Shop und einer zielgruppengenauen Platzierung der passenden Online-Anzeigen durch ad pepper, konnte der Traffic für die Website signifikant gesteigert werden. Das führte in der Folge auch zu höheren Abverkäufen und wurde damit vom Präzisionswerkzeughersteller als deutlicher Erfolg gewertet.

„Durch die Zusammenarbeit mit ad pepper können wir unsere Sichtbarkeit auf Google erhöhen und kontinuierliche Optimierungen unseres Webshops durchführen. Die Nutzeranzahl steigt, das Kundenerlebnis wird stetig verbessert. „Wir sind sehr zufrieden und freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit mit ad pepper media“, so Jörg Teichgräber, Marketingleiter von EMUGE-FRANKEN.

Als Full-Service-Anbieter arbeitet ad pepper in der Regel eine umfassende Online-Strategie für seine Kund:innen aus: von der Webanalyse, über Datenschutz bis hin zu SEO und SEA Maßnahmen.

Auf Wunsch können auch nur bestimmte Teile einer Online-Strategie in Auftrag gegeben werden. Ziel bei der Kooperation mit EMUGE-FRANKEN war: Digitale Auffindbarkeit zu jeder Zeit und für die genau gewünschte Zielgruppe. Das wurde auch erreicht. „Jetzt hat EMUGE-FRANKEN ein neues digitales Schaufenster im modernen Design und einen effizienten zusätzlichen Online-Vertriebskanal“, so Susanne Pilz, Geschäftsführerin ad pepper media GmbH.

