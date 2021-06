ad pepper mit brandneuem Podcast für einen hörbar digitalen Vorsprung

Ein scharfes digitales Hörvergnügen mit Showcharakter!

Nürnberg (Juni/2021) pepCAST ist ad pepper´s e-marketing podcast: Der etwas andere Branchen-Podcast über die scharfen Themen der digitalen Werbewelt. Mit über 20 Jahren ad pepper Online Erfahrung gehen wir einen entscheidenden Schritt und machen unsere Experten:innen auf unterhaltsame Weise hörbar. pepCAST ist ein Branchen-Podcast für Online Liebhaber:innen: Mit „unterhaltsamer“ Naivität, den scharfen News der digitalen Szene und unserem geschulten ad pepper Blick auf die Themen der virtuellen Werbe-Welt!

pepCAST ist der digitale Backstage Pass und gewährt den Blick hinter die Kulissen von ad pepper: Digitale Entwicklungen, exklusive Einblicke in unsere Case Studies, Fachwissen und Erfahrungen aus dem Performance Marketing. Unsere Hosts Mary und Brian sprechen über die aktuellen digitalen Themen – scharf gewürzt und mit jeder Menge Show Charakter.

Podcast nur ein Trend?

Podcast ist längst den Kinderschuhen entwachsen und hat sich zu einem mehr als ernstzunehmenden Content- und Marketinginstrument entwickelt. Dabei ist es entscheidend, inhaltlich attraktiv, unterhaltsam und kurzweilig für die Podcast Hörer:innen zu bleiben. Nur so kann es gelingen, die Stärke von Audio als vertrautes Medium und Marketing-Werkzeug voll und ganz auszuspielen.

Not just another podcast

„Mit unseren zwei Kommunikations- und Audioexpert:innen war es nur eine Frage der Zeit, die Vorzüge von Stimme und Sound für unsere Corporate Communication zu nutzen…“, so Susanne Pilz, Geschäftsführerin ad pepper media GmbH.

Entertainment gemixt mit Wissen der Expert:innen, digital hot news und einer Prise Show Charakter – das ist pepCAST. Hörbar authentisch, hörbar anders und hörbar spicy.

Start your digital journey and have fun with our hosts Mary and Brian. Folgen gibts immer, wenn es was Neues gibt, in der Regel an jedem zweiten Donnerstag frisch auf iTunes und Spotify. And always stay hot!

Über ad pepper media:

ad pepper media ist eines der führenden internationalen Performance Marketing Unternehmen, spezialisiert auf Lead Generierung und Zielgruppentargeting. Der Full-Service-Anbieter mit Sitz in Nürnberg vermarktet Internet-Werbung weltweit, interaktiv und zielgruppenorientiert. Dabei kann das Team auf jahrzehntelange Erfahrung im Online Business zurückgreifen: Seit 1999 unterstützt ad pepper Werbetreibende mit State-of-the-Art Marketinglösungen.

