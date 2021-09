Dr. iur. Esther Omlin: Expertise und Rechtsberatung im nationalen und internationalen Strafrecht, Wirtschaftsr

Dr. Esther Omlin führt in ihrem Büro in Luzern als ausserordentliche Oberstaatsanwältin oder Staatsanwältin Strafuntersuchungen durch und berät zu unterschiedlichen Themengebieten.

Das Büro von Dr. jur. Esther Omlin befindet sich in Luzern, Schweiz. Die Fachkompetenzen liegen auf den Themengebieten:

o Nationales und internationales Strafrecht;

o Nationales und internationales Handels- und Wirtschaftsrecht;

o Humanitäres Völkerrecht;

o Recht der internationalen Organisation;

o Internationales Beschaffungswesen;

o Nationales und internationales Klima- und Umweltrecht

o Medizinrecht, insbes. Arztrecht;

o Rechtsvergleichung zu angloamerikanischem Recht;

Dr. jur. Esther Omlin selbst arbeitet in den Schwerpunktgebieten:

o Nationales und internationales Strafrecht

o Strafprozessrecht

o Wirtschaftsrecht

o Menschenrechte

o Völkerrecht

Das Wissen hierzu erlangte sie durch ihr Doktorat im Strafrecht an der Université Fribourg, ihre langjährige Arbeit als Oberstaatsanwältin und Staatsanwältin für diverse Kantone sowie zahlreiche fachspezifische Aus- und Weiterbildungen.

Durch ihre Mitgliedschaft in der nationalen Kommission zur Verhütung von Folter ist Dr. jur. Esther Omlin zudem auch mit den internationalen und nationalen menschenrechtlichen Rahmenbedingungen für staatliches Handeln bestens vertraut.

Das Büro arbeitet eng mit verschiedenen Netzwerkpartnern aus den Bereichen Staatsanwaltschaft, Anwaltschaft und Treuhand zusammen. Zu deren Schwerpunktgebieten gehören unter anderem:

o Das Völkerrecht, besonders das Recht der internationalen Organisation und des internationalen öffentlichen Beschaffungswesen

o Nationales und internationales Klima- und Umweltrecht

o Handels- und Wirtschaftsrecht, vor allem unter Berücksichtigung internationaler Vertragsbeziehungen

o Das angloamerikanische Recht.

o Das Vertragsrecht

o Das Gesellschaftsrecht

o Das Konkursrecht,

o Das Verwaltungsrecht

DAS VERTRAUEN DER KLIENTEN IST WICHTIG

Dr. Esther Omlin berät alle, die mit Strafrecht in irgendeiner Art konfrontiert werden. Dabei liegt der Fokus auf einem vertrauensvollen Umgang mit den Klienten. Als zentrale Anlaufstelle für alle strafrechtlichen Belange wird immer nach optimalen Lösungen gesucht. Esther Omlin ist Expertin auf dem Gebiet für nationales und internationales Strafrecht und verfügt zudem über ein breites Netzwerk an Kooperationspartnern aus Staatsanwaltschaft, Anwaltschaft und Treuhand. Nach einem ersten Telefonat und einem ausführlichen ersten Beratungsgespräch erfährt der Klient zuverlässig, ob und wie im jeweiligen Fall geholfen werden kann. Dabei wird jedes Anliegen mit gleichbleibender Sensibilität und Wichtigkeit behandelt. Geschützt durch das Berufs- und/oder Amtsgeheimnis werden zudem alle Daten vertrauensvoll und diskret bearbeitet.

DAS SCHWEIZER STRAFRECHT

Das Schweizer Strafrecht ist dem öffentlichen Recht zugeordnet und in einem weit verzweigten Netz von miteinander verknüpften Gesetzen und Verordnungen geregelt. Darin verankert sind die strafbaren Handlungen und die dafür vorgesehenen Sanktionen. Sobald eine Person gegen die geltenden Gesetze und Vorgaben des Bundes, der Kantone oder der Gemeinden verstößt, werden Polizei und Staatsanwaltschaft zuständig. Wird eine Privatperson oder ein Unternehmen von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft verdächtigt, ein Vergehen oder Verbrechen begangen zu haben, ist aufgrund der Komplexität des schweizerischen Strafrechts und des Strafprozessrechts die geltende Rechtslage für die betroffenen Personen (ob auf Täter oder Opferseite) oft undurchsichtig. In solchen Fällen berät das Büro Dr. Esther Omlin Opfer, Geschädigte, Angeklagte und private Kläger und versucht, gute Lösungen zu finden.

DIE STRAFBEREICHE

Dr. Esther Omlin bietet in enger Zusammenarbeit mit anderen Staatsanwälten, Anwälten, Treuhändern und IT-Experten in folgenden Bereichen des Strafrechts Unterstützung an:

o Für die Vermeidung resp. spätere Einstellung des Strafverfahrens

o Vertretung während des Verfahrens in allen Verfahrensabschnitten

o Abwendung möglicher Zwangsmassnahmen

o Kontrolle und Überprüfung der zugestellten Strafentscheide

o Beistand bei Ermittlungsverfahren

o Unterstützung bei der angesetzten Hauptverhandlung oder bei Berufungsprozessen.

o Revision und Revisionsverfahren

Fachliche Schwerpunkte im Strafrecht bilden dabei:

o Vermögensdelikte wie Veruntreuung, Raub, Diebstahl, Betrug;

o Unternehmensstrafrecht

o Wirtschaftsstrafsachen

o Urkundenfälschungen

o Konkursdelikte

o Amtsdelikte wie Amtsmissbrauch, Amtsanmassung, ungetreue Amtsführung, Amtsgeheimnisverletzung und Urkundenfälschung im Amt

o Straftaten gegen Leib und Leben, insbesondere ärztliche Behandlungsfehler

o Verleumdung, Beschimpfung, üble Nachrede, Cybermobbing

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Omlin Strafrecht: Untersuchungen & Expertisen

Frau Esther Omlin

Habsburgerstrasse 16

6003 Luzern

Schweiz

fon ..: +41 (0) 41 220 21 92

web ..: https://esther-omlin.ch/

email : esther.omlin@omlin-strafrecht.ch

DR. IUR. ESTHER OMLIN – Expertise und Rechtsberatung im nationalen und internationalen Strafrecht, Wirtschaftsrecht und Völkerrecht

In Ihrem Büro in Luzern führt Dr. Esther Omlin als ausserordentliche Staatsanwältin oder Oberstaatsanwältin Strafuntersuchungen durch, verfasst Rechtsgutachten und Untersuchungsberichte und leistet Beratungsdienste in unterschiedlichen Kompetenzbereichen.

DAS VERTRAUEN DER KLIENTEN IST WICHTIG

Dr. Esther Omlin berät alle, die mit Strafrecht in irgendeiner Art konfrontiert werden. Dabei liegt der Fokus auf einem vertrauensvollen Umgang mit den Klienten. Als zentrale Anlaufstelle für alle strafrechtlichen Belange wird immer nach optimalen Lösungen gesucht. Esther Omlin ist Expertin auf dem Gebiet für nationales und internationales Strafrecht und verfügt zudem über ein breites Netzwerk an Kooperationspartnern aus Staatsanwaltschaft, Anwaltschaft und Treuhand.

Pressekontakt:

Omlin Strafrecht: Untersuchungen & Expertisen

Frau Esther Omlin

Habsburgerstrasse 16

6003 Luzern

fon ..: +41 (0) 41 220 21 92

web ..: https://esther-omlin.ch/

email : esther-omlin@clickonmedia-mail.de

