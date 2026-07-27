Sichtbarkeit für Künstler, kreative Dienstleister & Manufakturen

Künstler, kreative Dienstleister und Manufakturen können über StilDate als kuratiertes Portal sichtbar werden – über ein SEO-optimiertes Porträt auf eigener Landingpage und Formate wie den StilTalk.

Bargteheide, 27. Juli 2026 – Die Chance zu mehr Sichtbarkeit erhalten Künstler, kreative Dienstleister und Manufakturen mit StilDate, einem kuratierten Portal, gegründet von der Journalistin Anette Bethune. Als langjährige Redakteurin weiß sie, worauf es bei gutem Storytelling ankommt. Und so erstellt sie redaktionelle Porträts auf suchmaschinenoptimierten Landingpages, auf denen wesentliche Informationen zu den Porträtierten hinterlegt sind – inklusive Hinweis auf deren Website und Social-Media Auftritt. Damit unterstützt die Journalistin Künstler, kreative Dienstleister und Manufakturen darin, von ihren Wunschkunden noch mehr wahrgenommen zu werden.

Kuratierte Bühne: Porträts & Interviews

Zusätzlich dazu bietet die erfahrene Medienfrau Formate wie den StilTalk an; Interviews, in denen die Porträtierten im Austausch mit der Journalistin oder bei der Arbeit in ihren Ateliers und Werkstätten erlebt werden können. Nahbarkeit, die Vertrauen schafft und Interessierten einen Eindruck davon vermittelt, wie ein Kunstwerk, Produkt oder Dienstleistung entsteht und inwieweit sich ein Angebot von anderen auf dem Markt unterscheidet. Insbesondere in Zeiten der KI auch eine Chance, als Mensch mit eigenen Ideen, Talenten und Angeboten wahrgenommen zu werden. So entsteht ein Rahmen, fokussiert auf Kunstfertigkeit, Qualität, Persönlichkeit und Exklusivität, der Suchenden dabei hilft, das für sie richtige Angebot mit der Chance auf Personalisierung zu finden.

„Viele Kreative leisten Herausragendes, aber ihre Arbeit braucht die richtige Bühne, um gesehen und verstanden zu werden“, sagt Anette Bethune. „Mit professionell erstellten Porträts und dem StilTalk, der gern auch auf eigenen Kanälen geteilt werden kann, schafft StilDate Sichtbarkeit, die hochwertig, persönlich und authentisch ist.“

Drei Themenwelten: Wohnen, Kunst, Lifestyle

Inhaltlich ist das sorgsam kuratierte Portal in drei Themenwelten strukturiert: Wohnen & Wohnideen, Kunst & Auftragsmalerei sowie individueller Lifestyle. Diese Struktur schafft Anknüpfungspunkte für unterschiedliche Bedürfnisse: vom individuellen Wohnprojekt über künstlerische Arbeiten bis hin zu kreativen Dienstleistungen, die die Chance auf Maßanfertigungen bzw. Personalisierungen eröffnet.

„Wer ein individuelles Projekt plant, sucht mehr als einen Namen – gefragt sind Stilgefühl, Verlässlichkeit und eine erkennbare Handschrift“, sagt Anette Bethune. „StilDate bringt Menschen zusammen, die auf all dies Wert legen.“

Das Sichtbarkeitsangebot von StilDate umfasst außerdem das Angebot, Künstler, kreative Dienstleister und Manufakturen bei der Erstellung von SEO-optimierten Blogberichten, Posts und Reels auf Social Media zu unterstützen. „All dies trägt dazu bei, Vertrauen zu schaffen und bei den Menschen in Erinnerung zu bleiben.“ Etwas, was nach Ansicht der Journalistin in Zeiten von KI an enormer Bedeutung gewinnen wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stildate Media

Frau Anette Bethune

Gertenstieg 17

22941 Bargteheide

Deutschland

fon ..: 0178 4999461

web ..: https://www.stildate.de/

email : info@stildate.de

StilDate Media wird von der Journalistin Anette Bethune betrieben – eine Art Agentur für Künstler, kreative Dienstleister und Manufakturen, die sich mehr Sichtbarkeit wünschen, zugleich aber nicht das Budget haben für monatlich hohe Werbemaßnahmen. Hier kommt dann StilDate als kuratierte Bühne zum Einsatz, die nachhaltig und rund um die Uhr aufgerufen werden kann.

Pressekontakt:

Stildate Media

Frau Anette Bethune

Gertenstieg 17

22941 Bargteheide

fon ..: 0178 4999461

email : info@stildate.de

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