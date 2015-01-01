Schäfereigenossenschaft Finkhof eG öffnet Lager und Manufakturen

Lagerverkauf mit Führungen, Kinderprogramm und Bewirtung am 31. Juli und 1. August in Arnach

Bad Wurzach-Arnach. Am Freitag, 31. Juli, und Samstag, 1. August 2026, öffnet die Schäfereigenossenschaft Finkhof in Arnach ihr Lager. Jeweils von 9 bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher dort nicht nur nach Einzelstücken und Auslaufmodellen stöbern, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen des örtlichen Betriebs werfen.

Bei regelmäßigen Führungen zeigt der Finkhof seine Manufakturen. Die Besucher erfahren, wie Produkte aus Wolle, Stoff und Schaffell entstehen und haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

„Viele Menschen kennen unseren Katalog oder den Onlineshop, waren aber noch nie bei uns in Arnach“, sagt Melanie Maier, Vorständin der Genossenschaft. „Mit dem Lagerverkauf möchten wir zeigen, wo wir arbeiten, welche handwerklichen Schritte hier stattfinden und wer hinter den Produkten steht.“

Im Lagerverkauf werden ausgewählte Einzelstücke, Auslaufmodelle und weitere Artikel zu reduzierten Preisen angeboten. Dazu gehören unter anderem Naturmode, Wollgarne, Hausschuhe, Bettwaren, Bücher und Naturkosmetik. Der Hofladen ist an beiden Tagen ebenfalls geöffnet und bietet das reguläre Finkhof-Sortiment an.

Auch für das Rahmenprogramm ist gesorgt: Geplant sind kleine Aktivitäten für Kinder, Crêpes, Kaffee und weitere Getränke.

Besucher werden gebeten, die ausgeschilderten Parkmöglichkeiten in Bad Wurzach-Arnach zu nutzen. Von dort sind der Lagerverkauf und der Hofladen zu Fuß erreichbar.

Der Eintritt ist frei. Bei Interesse an einer Führung wird um Anmeldung per E-Mail oder per Telefon gebeten.

Weitere Informationen unter:

www.finkhof.de/lagerverkauf

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schäfereigenossenschaft Finkhof eG

Frau Melanie Maier

Berngariusstr. 1

88410 Bad Wurzach – OT Arnach

Deutschland

fon ..: 0 75 64-93 17 11

web ..: https://www.finkhof.de

email : m.maier@finkhof.de

Die Schäfereigenossenschaft Finkhof eG ist ein Betrieb in Selbstverwaltung, bei dem sich alles um Schafe und deren verwertbaren Produkte – Wolle und Felle – dreht. Sie entstand zu einer Zeit (Gründung im Jahr 1979), als Wunsch und Glaube noch Berge versetzte und junge Menschen auf´s Land zogen, um neue Lebensformen auszuprobieren und sich selbst zu versorgen. Ausgehend von der Wolle und den Fellen unserer Schafe haben wir mittlerweile ein umfassendes Versandangebot zusammengestellt. Ökologische Kriterien, hohe Qualitäts- und Sozialstandards und die Langlebigkeit der Produkte sind uns dabei besonders wichtig. Wir selbst betreiben neben der Schäferei eine Fellnäherei, eine Handweberei, eine Stoffnäherei und einen Hofladen in Arnach.

Pressekontakt:

Schäfereigenossenschaft Finkhof eG

Frau Melanie Maier

Berngariusstr. 1

88410 Bad Wurzach – OT Arnach

fon ..: 0 75 64-93 17 11

email : m.maier@finkhof.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dissoziation bei Frauen 50+: Warum Perfektion oft eine Überlebensstrategie ist Wenn das Haustier stirbt: Autorin Claudia Eret über eine unterschätzte Trauer