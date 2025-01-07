GreenSign-Zertifikat für „Parkhotel Quellenhof Aachen“ im Jubiläumsjahr

Aachener Grand Hotel von GreenSign abermals zertifiziert / Nachhaltigkeit als Teil der Kernstrategie

Das „Parkhotel Quellenhof Aachen“ wurde erneut mit dem GreenSign-Zertifikat für sein nachhaltiges Handeln ausgezeichnet. Die Zertifizierung fällt in ein besonderes Jahr: Am 8. Juni 2026 feierte das Grand Hotel am Aachener Kurpark sein 110-jähriges Bestehen. Zugleich wurden zu Beginn des Jahres zentrale Modernisierungsschritte abgeschlossen, mit denen Asset Manager „Jagdfeld Real Estate“ das Haus weiterentwickelt hat. Das „Parkhotel Quellenhof Aachen“ ist erneut GreenSign-zertifiziert. Das Zertifikat bestätigt, dass der Betrieb nach den Anforderungen des GreenSign-Standards Hotel in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht nachhaltig geführt wird. Das Audit war ein erstes Re-Zertifizierungsaudit und prüfte zehn Kernbereiche mit 133 Kriterien.

„Ein historisches Hotel lässt sich nicht neu erfinden. Es muss verstanden, gepflegt und weiterentwickelt werden. Die GreenSign-Zertifizierung bestätigt diesen Weg. Für uns ist sie ein operativer Nachweis dafür, dass Qualität und Verantwortung zusammengehören“, freut sich Alexander Stiller, Hoteldirektor des Parkhotel Quellenhof Aachen, über die neuerliche Auszeichnung.

Diese kommt für das Aachener Grand Hotel zu einem Zeitpunkt, an dem Geschichte und Zukunft des Hauses eng beieinander liegen. 2026 feiert das „Parkhotel Quellenhof Aachen“ seinen 110. Geburtstag (siehe https://www.parkhotel-quellenhof.de/110-jahre-parkhotel-quellenhof-aachen#aus-den-aufzeichnungen). Seit 1916 prägt das Haus an der Monheimsallee das Gesicht der Kaiserstadt. Heute steht es vor einer Aufgabe, die viele historische Hotels beschäftigt: Wie lässt sich ein die Stadt prägendes Haus mit Substanz erhalten, modernisieren und betrieblich in die Zukunft führen?

Nachhaltigkeit im Bestand

Die GreenSign-Zertifizierung macht sichtbar, dass Nachhaltigkeit im „Parkhotel Quellenhof Aachen“ aus einem ganzen Bündel an Maßnahmen besteht. So wurden unter anderem Management, Energie, Wasser, Abfall, Einkauf, Mobilität, soziale Verantwortung und wirtschaftliche Entwicklung überprüft und bewertet.

Für ein Haus aus dem Jahr 1916 liegt die besondere Relevanz im Bestand. Die nachhaltigste Entscheidung ist nicht immer der Neubau, sondern die bewusste Weiterentwicklung der vorhandenen Substanz. Genau diesen Weg verfolgt das „Parkhotel Quellenhof Aachen“ seit 2020.

Nachhaltige Modernisierung als Teil der Strategie

„Jagdfeld Real Estate“ hat die Entwicklung des Hauses dabei als Asset Manager maßgeblich gestaltet und seit 2020 ca. 8 Mio. Euro investiert. 2023 wurden die öffentlichen Bereiche rund um Kaminhalle, Teehalle, ausgewählte Tagungsräume und die dritte Etage umfassend modernisiert. Im Zentrum stand ein ressourcenschonendes Refurbishment. Ende 2025 folgte der nächste Schritt. Insgesamt 98 Zimmer und Suiten in der ersten und zweiten Etage wurden bei laufendem Betrieb modernisiert. Neue Teppiche, Gardinen, Materialien und Farbwelten treffen auf aufgearbeitete Möbel und Bäder. Ergänzend wurden technische Bereiche weiterentwickelt, darunter Küche, Kühlhäuser, Fettabscheider, Gebäudeautomation, Bewegungsmelder und Schrankenanlage. Sechs Farbwelten, inspiriert von europäischer Kultur, führen die neue Zimmergestaltung der ersten und zweiten Etage fort.

GreenSign als operativer Nachweis für Nachhaltigkeit

Für die Hotellerie ist GreenSign vor allem deshalb relevant, weil der Betrieb ganzheitlich betrachtet wird. Die Zertifizierung umfasst nicht nur ökologische Kriterien, sondern auch soziale und wirtschaftliche Aspekte. Dazu gehören unter anderem regionale Lieferketten, Ressourcenschonung, Mobilität, Personalentwicklung und transparente Managementprozesse.

Positionierung im europäischen Markt

Die Zertifizierung fügt sich in die Erfolgsgeschichte des Quellenhofs ein: Seit November 2025 gehört das Haus zur europäischen Hotelkollektion „Quality Lodgings“. Die Kollektion vereint unabhängige Hotels in mehreren europäischen Ländern und steht für individuelle Häuser mit eigener Geschichte, kulinarischem Anspruch und Designbezug.

Zudem zählt das „Parkhotel Quellenhof Aachen“ zum wiederholten Male zu den „101 Besten Hotels Deutschlands“. In der Kategorie „Luxury City Hotel“ ist der Quellenhof unter den führenden Stadthotels Deutschlands zu finden.

Damit verbindet das Grand Hotel am Aachener Kurpark mehrere Entwicklungen, die für die Branche relevant sind: die Revitalisierung einer historischen Immobilie, die Stärkung einer eigenständigen Hotelmarke, Investitionen in Zimmer und Technik sowie eine nachgewiesen nachhaltige Betriebsführung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Parkhotel Quellenhof Aachen

Monheimsallee 52

52062 Aachen

Deutschland

fon ..: +49 241 9132-0

web ..: https://www.parkhotel-quellenhof.de

email : info@parkhotel-quellenhof.de

Im Herzen der Stadt, direkt am Kurpark, liegt das im Jahr 1916 eröffnete „Parkhotel Quellenhof Aachen“, das von Asset Manager „Jagdfeld Real Estate“ verantwortet wird. Im Rahmen einer behutsamen Neupositionierung präsentiert sich Aachens erste Adresse seit 2020 als inhabergeführtes Haus. Hinter der eleganten Fassade verbirgt sich nicht nur ein einzigartiges Hotel mit 122 Zimmern und Suiten – für Business- und Freizeitgäste aus aller Welt genauso wie für die Aachenerinnen und Aachener. Seit 2023 erwarten die Gäste zudem 33 vollständig neugestaltete Zimmer und Suiten mit eigens für den Quellenhof angefertigten Möbeln und Accessoires in der komplett revitalisierten dritte Etage, 2026 bekamen auch erste und zweite Etage einen neuen Look; Lobby, Kamin- und Teehalle sowie die Tagungsräume London, Wien und Lakme wurden ebenfalls umfassend modernisiert und unterstreichen mehr denn je den unvergleichlichen Charakter des Hauses. 13 flexible Veranstaltungsräume für bis zu 550 Personen, exklusive Private-Dining Räume und großzügige Foyers bieten einen stilvollen Rahmen für Veranstaltungen jeglicher Art. Wer Körper und Seele verwöhnen will, findet im neuen 900 m² großen Quellenhof SPA beste Bedingungen: Innenpool, Biosauna, finnische Sauna, Dampfsauna sowie ein Ruhe- und Fitnessraum samt der Beauty-Anwendungen der BABOR BEAUTY GROUP lassen keine Wünsche übrig. Feinschmecker kommen im stilvollen Ambiente des Restaurants „Bistro“ auf ihre Kosten, während die Atmosphäre der „Elephant Bar“ die Besucher zum abendlichen Ausklang in eine andere Zeit entführt. Der neu eröffnete „Q-Shop“ bietet Hotelgästen neben kühlen Getränken auch regionale Produkte und das hoteleigene Buch „Die geheimen Aufzeichnungen einer Grande Dame“.

Pressekontakt:

GUSTARIA brands/stories

Frau Jana Kaminski

Brückenstr 1

Berlin 10179

fon ..: 01782952038

email : jana@gustaria.de

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