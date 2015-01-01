Neue Erlebnisgastronomie im Conversationshaus: Staatsbad schreibt attraktive Fläche zur Verpachtung aus

Die Staatsbad Norderney GmbH verpachtet im historischen Conversationshaus am Kurplatz eine Fläche für ein neues, ganzjähriges Gastronomiekonzept in besonderem Ambiente.

Das Conversationshaus zählt zu den prägenden Gebäuden Norderneys und befindet sich in zentraler Lage unmittelbar am Kurplatz. Mit seiner besonderen Atmosphäre, der historischen Architektur und der hohen Besucherfrequenz bietet der Standort ideale Voraussetzungen für ein anspruchsvolles, ganzjähriges Gastronomiekonzept.

Die betreffenden Räumlichkeiten sollen Anfang des kommenden Jahres umfassend renoviert und für die Saison 2027 hergerichtet werden. Im Zuge der geplanten Maßnahmen besteht die Möglichkeit, individuelle Anforderungen des zukünftigen Pächters beziehungsweise der zukünftigen Pächterin an das Betreiberkonzept zu berücksichtigen.

Bestandteile der Verpachtung sind ein Gastraum mit bis zu 280 Quadratmetern, eine geplante Terrasse mit rund 100 Quadratmetern sowie weitere Flächen für Eingang, Flur, Lager und sanitäre Anlagen mit insgesamt etwa 90 Quadratmetern. Weitere Flächen können optional zur Verfügung gestellt werden.

Angedacht ist eine Pachtlaufzeit von zehn Jahren mit einer Option auf Verlängerung. Voraussetzung ist eine ganzjährige Betreibung. Gesucht wird ein überzeugendes, qualitativ hochwertiges Konzept, das dem besonderen Ambiente des Norderneyer Conversationshaus gerecht wird und zugleich neue Impulse für Gäste und Inselbewohner:innen setzt.

Interessierte Betreiber werden gebeten, ihre Bewerbung einschließlich einer Beschreibung des Betreibungskonzepts sowie ihrer Pachtvorstellungen bis zum 14. August 2026 per E-Mail an meiners-hagen@norderney.de zu richten. Weitere Infos finden sich online unter norderney.de/ausschreibungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Staatsbad Norderney GmbH

Herr Uwe Schneider

Am Kurplatz 3

26548 Norderney

Deutschland

fon ..: 04932/891-196

web ..: https://www.norderney.de/medienraum

email : presse@norderney.de

Die Staatsbad Norderney GmbH gestaltet und koordiniert touristische Angebote und Entwicklungen auf Norderney. Das Unternehmen wirkt an der Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur und Services mit und bündelt Leistungen rund um Aufenthalt, Erholung und Gästeservice. Sitz des Unternehmens ist Norderney; Ansprechpartner ist Herr Uwe Schneider.

Pressekontakt:

Staatsbad Norderney GmbH

Herr Uwe Schneider

Am Kurplatz 3

26548 Norderney

fon ..: 04932/891-196

email : presse@norderney.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vault Strategic Mining Corp. gibt Plan hinsichtlich Gründung von 100%iger Tochtergesellschaft für historisches US-Minenportfolio bekannt GreenSign-Zertifikat für „Parkhotel Quellenhof Aachen“ im Jubiläumsjahr