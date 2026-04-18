Wenn die Insel klingt “ Das Festival bringt Norderney zum Schwingen

Vom 10. bis 30. August 2026 bringt das treppenhausorchester mit dem Sea Sounds Festival besondere Spätsommerklänge nach Norderney.

Das Ensemble zählt zu den aufregendsten und erfolgreichsten jungen klassischen Formationen Europas. Durchregelmäßige Auftritte in der Hamburger Elbphilharmonie und in renommierten Konzerthäusern in ganz Europa, vor allem aber durch sein mitreißendes Spiel, seine unerschöpfliche Kreativität und die besondere Nähe zum Publikum, hat sich das treppenhausorchester eine große Fangemeinde und tiefe Bewunderung erspielt.

Auf Norderney zeigt sich diese besondere Energie in einer Form, die perfekt zur Insel passt. Denn hier bleibt Musik nicht an einen klassischen Konzertsaal gebunden. Das Sea Sounds Festival verwandelt die gesamte Insel in eine Bühne: Musik erklingt direkt am Wasser, in den Dünen, im Watt, am Leuchtturm, im Badehaus, auf dem Fahrrad, auf dem Kurplatz und natürlich auch im Konzertsaal. Meeresrauschen und magische Klänge verschmelzen zu einem Erlebnis, das nicht nur gehört, sondern gespürt wird.

Das Festival richtet sich an Familien, Kinder, Klassikliebhaber:innen und neugierige Gäste gleichermaßen. Es lädt dazuein, klassische Musik neu zu entdecken: nahbar, überraschend, bewegend und oft dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Mal wird gemeinsam gesungen, mal getanzt, mal gewandert, mal lauscht das Publikum im Sonnenuntergangoder sogar im Wasser schwebend den Klängen. So entsteht ein spätsommerliches Fest, das die Insel zum Klingen bringt“ offen, lebendig und voller besonderer Momente.

Das Programm im Detail

Montag, 10. August 2026, 19 Uhr “ Eröffnungskonzert

Zum Auftakt des Sea Sounds Festivals erklingen auf dem Kurplatz Werke aus aller Welt. Akkordeon, Oboe und Streichquartett gestalten ein Programm, das musikalisch vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang führt. Ein festlicher Beginn unter freiem Himmel, der die Atmosphäre des Festivals sofort spürbar macht.

Montag, 10. August 2026, 20 Uhr “ Sea Sounds Connect: Nachklang

Nach dem Eröffnungskonzert lädt der Nachklang in der Orangerie zum Austauschein. In entspannter Atmosphäre können Gäste den Abend ausklingen lassen, mitMusiker:innen ins Gespräch kommen und die ersten Eindrücke des Festivals teilen.

Dienstag, 11. August 2026, 11 Uhr “ Kinderkonzert

Die Treppenhaus-Streicherlis nehmen große und kleine Kinder mit auf einemusikalische Reise rund ums Meer. In Kooperation mit dem Wattwelten Besucherzentrum entsteht ein kindgerechtes Konzerterlebnis voller Geschichten, Klänge und Entdeckungen.

Dienstag, 11. August 2026, 16 Uhr “ Sing Along

In den Dünen wird gemeinsam gesungen. Vorkenntnisse sind nicht nötig “ im Mittelpunkt stehen Freude, Stimme, Gemeinschaft und der besondere Klangraum der Insel.

Dienstag, 11. August 2026, 19 Uhr “ Sea Sounds Connect: Volkstanzkurs

Ein geselliger Abend mit Volkstänzen, Kreistänzen und Barndances. Alle Schritte werden erklärt, sodass auch Einsteiger:innen direkt mitmachen können.

Mittwoch, 12. August 2026, 11 Uhr “ Kinderkonzert

Das Kinderkonzert rund ums Meer wird erneut angeboten. Musik, Fantasie und die Welt des Wattenmeers verbinden sich zu einem besonderen Erlebnis für Familien.

Donnerstag, 13. August 2026, 12:15 Uhr “ Dein persönliches Notfallkonzert

Beim Notfallkonzert reagiert das Treppenhaus-Quartett musikalisch auf kleine und große „Notfälle“ des Publikums. Ein humorvolles, nahbares und sehr persönliches Konzertformat.

Donnerstag, 13. August 2026, 20:34 Uhr “ Sonnenuntergangskonzert: Wood Works

Skandinavische Volksmusik in virtuosen Arrangements für Streichquartett trifft aufden Sonnenuntergang über Norderney. Ein poetischer Festivalmoment zwischen Nordseehimmel und nordischen Klangfarben.

Freitag, 14. August 2026, 18 Uhr “ Picknickkonzert

Auf dem Kurplatz darf es gemütlich werden: Picknickdecke, Leckereien und Musikverbinden sich zu einem Open-Air-Erlebnis voller Lebensfreude, Rhythmus und sommerlicher Leichtigkeit.

Samstag, 15. August 2026, 19 Uhr “ Acht auf einen Streich

Zwei Streichquartetteverschmelzen zu einem großen Klangkörper. Auf dem Programm stehen unter anderem Mendelssohns berühmtes Oktett und Dvoráks „Amerikanisches“ Quartett “ Kammermusik voller Energie und Ausdruck.

Samstag, 15. August 2026, 20 Uhr “ Sea Sounds Connect: Nachklang

Im Anschluss an das Konzert lädt die Orangerie erneut zum gemeinsamen Ausklangein “ mit Gesprächen, Getränken und Begegnungen zwischen Publikum und Musiker:innen.

Sonntag, 16. August 2026, 9:30 Uhr “ Wattkonzert

Eine Wattwanderung wird zum Konzertsaal unter freiem Himmel. Tuba undBassklarinette treffen auf Naturgeräusche, Weite und 400 Jahre Musikgeschichte. DasFormat entsteht in Kooperation mit dem Wattwelten Besucherzentrum.

Sonntag, 16. August 2026, 20:30 Uhr “ Waldgeister

Ein Treppenhaus-Rave zwischen Drum and Bass und Balkan Beats: Tuba, Bassklarinette und die digitale Spielpartnerin FRANCES schaffen einenergiegeladenes Konzerterlebnis mit Club-Atmosphäre.

Montag, 17. August 2026, 15 Uhr “ Fahrradkonzert

Bei diesem Format wird die Insel selbst zur musikalischen Route. Das Publikum fährt mit dem Fahrrad zu besonderen Orten auf Norderney, an denen Musik und Landschaft miteinander in Dialog treten. Eine Reservierung ist erforderlich.

Montag, 17. August 2026, 19 Uhr “ Sea Sounds Connect: Bier & Musik

Im Norderneyer Brauhaus steht die lockere Begegnung im Mittelpunkt. Musik,Gespräche und eine entspannte Atmosphäre machen diesen Abend zu einem interaktiven Festivalmoment.

Dienstag, 18. August 2026, 10 Uhr “ Sea Sounds Connect: Wanderung zum Wrack

Am Dienstag führt eine gemeinsame Wanderung zum Ostende der Insel durch dasNaturschutzgebiet bis zum alten Schiffswrack. Dieses Connect-Format kommt ohne Konzert aus, setzt aber ganz auf Austausch, Naturerlebnis und gemeinsames Unterwegssein.

Mittwoch, 19. August 2026, 11 Uhr “ Krabbelkonzert: Große Instrumente “ kleine Zuhörer:innen

Für Babys und Kleinkinder von 0 bis 4 Jahren wird Musik ganz unmittelbarerfahrbar. Tuba und Bassklarinette laden zu einem ersten Klangabenteuer ein.

Mittwoch, 19. August 2026, 20:30 Uhr “ Leuchtturmkonzert

Am Fuß des Leuchtturms erklingt erneut „Wood Works“. SkandinavischeVolksmelodien für Streichquartett treffen auf Weite, Abendlicht und eine der markantesten Kulissen der Insel.

Donnerstag, 20. August 2026, 11 Uhr “ Sing Along

In den Dünen wird wieder gemeinsam gesungen. Unter der Leitung von Prof.Thomas Posth entsteht ein offenes, unkompliziertes Sing-Erlebnis für alle.

Donnerstag, 20. August 2026, 16 Uhr “ Kinderkonzert: Eine musikalische Fantasiereise

Klänge werden zu Bildern, Geschichten und Traumwelten. Kinder hören, malen und erleben Musik auf kreative Weise.

Freitag, 21. August 2026, 11 Uhr “ Kinderkonzert: Eine musikalische Fantasiereise

Die Fantasiereise wird ein weiteres Mal angeboten und lädt Kinder dazu ein, Musik mit der eigenen Vorstellungskraft zu verbinden.

Freitag, 21. August 2026, 20 Uhr “ Klangbad

Im bade:haus wird Musik zu einem sinnlichen Erlebnis. In Therme, Außenbecken und Sauna können Gäste schwebend, ruhend, tauchend oder saunierend den Klängen lauschen.

Samstag, 22. August 2026, 11 und 15 Uhr “ Intermezzo

In St. Ludgerus lädt das Intermezzo zu einer halbstündigen musikalischen Auszeit ein.Akkordeon, Bach und Gegenwartsmusik schaffen einen konzentrierten Moment der Ruhe.

Samstag, 22. August 2026, 19 Uhr “ Die Farben Frankreichs

Klavier und Bläserquintett widmen sich französischer Musik. Werke von Francis Poulenc, Maurice Ravel und Louise Farrenc bringen Eleganz, Farbenreichtum und Esprit in den Konzertabend.

Samstag, 22. August 2026, 20 Uhr “ Sea Sounds Connect: Nachklang

Nach dem Konzert geht es in die Orangerie zum gemeinsamen Ausklang mit Musiker:innen und Publikum.

Sonntag, 23. August 2026, 6:04 Uhr “ Sonnenaufgangskonzert

Mit „The light ascending“ beginnt der Tag musikalisch am Wasserturm. AkkordeonistGoran improvisiert zum Sonnenaufgang “ ein stiller, intensiver Festivalmoment am frühen Morgen.

Sonntag, 23. August 2026, 19 Uhr “ Klavierabend mit Alexander Vorontsov

Der Klavierabend widmet sich dem Teuflischen in der Musik. Mit Werken von Liszt und Ravel entsteht ein Programm voller Virtuosität, Dunkelheit und glühender Schönheit.

Montag, 24. August 2026, 16 Uhr “ Sea Sounds Connect: Musikalische Inselführung

Stadtführer Jörg Ackermann führt zu kulturellen Schauplätzen der Insel. Musiker:innen begleiten die Tour mit kleinen musikalischen Momenten.

Montag, 24. August 2026, 19 Uhr “ Die Farben Frankreichs

Das französische Programm mit Klavier und Bläserquintett wird erneut aufgeführt und bringt noch einmal Poulenc, Ravel und Farrenc auf die Inselbühne.

Dienstag, 25. August 2026, 20 Uhr “ Sing Along zum Sonnenuntergang

Am Kap wird gemeinsam in den Abend gesungen. Ein offenes Format für alle, dieStimme, Gemeinschaft und Sonnenuntergang miteinander verbinden möchten.

Donnerstag, 27. August 2026, 19 Uhr “ Romeo und Julia

Mit Prokofjews großer Ballettmusik bringt das treppenhausorchester Leidenschaft, Dramatik und orchestrale Wucht auf die Bühne. Ein intensiver Konzertabend in großer Besetzung.

Donnerstag, 27. August 2026, 20:30 Uhr “ Sea Sounds Connect: Nachklang

Nach „Romeo und Julia“ lädt die Orangerie zum Nachklang ein “ für Gespräche, Begegnungen und einen entspannten Ausklang.

Freitag, 28. August 2026, 11 Uhr “ Sing Along

Noch einmal wird in den Dünen gemeinsam gesungen. Das Format bleibt bewusst offen, leicht zugänglich und gemeinschaftlich.

Samstag, 29. August 2026, 19:58 Uhr “ Sonnenuntergangskonzert: Wood Works

Zum späten Festivalwochenende erklingen erneut skandinavische Volksmelodien fürStreichquartett. Das Zusammenspiel von Musik, Meer und Sonnenuntergang macht dieses Konzert zu einem atmosphärischen Höhepunkt.

Sonntag, 30. August 2026, 19 Uhr “ Abschlusskonzert

Zum Finale treffen Streichquartett und Marimba aufeinander. Musik von Antonín Dvorák, Osvaldo Golijov und Andy Akiho eröffnet neue Klangräume. Im Anschluss klingt das Sea Sounds Festival mit einem Sektempfang in der Orangerie aus.

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Die Staatsbad Norderney GmbH verantwortet zentrale touristische Aufgaben auf Norderney. Dazu gehören die Entwicklung und Vermarktung von Angeboten für Gäste, die Organisation und Kommunikation eines Veranstaltungsprogramms sowie Serviceleistungen wie Touristinformation und Gästeservice inklusive NorderneyCard. Darüber hinaus gehören Freizeit- und Gesundheitsangebote, unter anderem im Badehaus Norderney, zum Leistungsspektrum.

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