Lotta übernimmt als 14. Kinderkurdirektorin das Norderneyer KIKU-Amt für 2026/27

Stabwechsel in der Kinderkurdirektion: Die zehnjährige Norderneyerin Lotta Becker übernimmt 2026/27 das Amt von Fiete und wird 14. Kinderkurdirektorin der Insel.

Lotta besucht die Grundschule Norderney und bringt viele Interessen, Energie und Kreativität mit in ihr neues Amt. In ihrer Freizeit ist sie unter anderem in der Jugendfeuerwehr aktiv, macht Leichtathletik, liebt Zirkus, Basteln, Malen und Backen. Beste Voraussetzungen also für eine Aufgabe, bei der es darum geht, Ideen zu entwickeln, Kinder zu vertreten und Veranstaltungen mitzugestalten.

In ihrer Bewerbung beschreibt sich Lotta als hilfsbereit, kreativ und gut im Erklären. Sie sei offen für Neues und habe viele Ideen. „Ich würde mich freuen, für die Kinder auf der Insel tolle Sachen zu organisieren und sie gemeinsam zu erleben“, schreibt sie in ihrer Bewerbung.

Die Kinderkurdirektion ist seit 2011 ein fester Bestandteil des Familienangebotes auf Norderney. Sie wurde ins Leben gerufen, um Kindern echte Mitbestimmung zu ermöglichen. Denn Norderney versteht sich als Familieninsel – und Kinder sollen hier nicht nur mitmachen, sondern auch mitreden und mitgestalten können.

Als Stimme der Kinder sammelt die Kinderkurdirektion Ideen, bringt Wünsche ein und hilft dabei, Veranstaltungen und Angebote für Kinder auf der Insel weiterzuentwickeln. Unterstützt wird sie dabei vom Staatsbad Norderney. Für die Umsetzung eigener Ideen steht ein kleines Budget zur Verfügung. Außerdem gehört zu dem Amt auch eine öffentliche Begleitung bei Terminen und Aktionen – sinnbildlich also ein eigenes „Amt“ für die Interessen der Kinder.

In den vergangenen Jahren konnten durch die Kinderkurdirektion bereits viele Kinderaktionen und Mitmachangebote entstehen: Feste, kreative Veranstaltungen, Natur- und Museumsaktionen, Sportangebote und weitere Formate, bei denen Kinder im Mittelpunkt stehen. Auch Lotta wird nun für zwölf Monate die Möglichkeit haben, eigene Impulse zu setzen und gemeinsam mit dem Staatsbad Norderney Angebote für Kinder mitzugestalten.

Bewerben können sich für das Amt Norderneyer Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren. Die Kinderkurdirektion wird jeweils für eine Amtszeit von zwölf Monaten vergeben. Informationen zur Kinderkurdirektion und zu Familienangeboten auf Norderney gibt es online unter norderney.de/familien.

Mit dem Stabwechsel von Fiete zu Lotta beginnt nun ein neues Kapitel der Kinderkurdirektion auf Norderney – mit frischen Ideen, viel Kreativität und einer jungen Stimme, die sich für die Kinder der Insel starkmacht. Der Stabwechsel wird offiziell im Rahmen des KIKU-Sommerfestes am Samstag, 11. Juli 2026 ab 15:30 Uhr im In- und Outdoor-Kinderspielpark „Kap Hoorn“ vollzogen.

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