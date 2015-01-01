Hochwertige Außenanlagen und Bodenlösungen steigern den Wert einer Immobilie nachhaltig

Mehr Optik. Mehr Wert. ATHERAS CREATIVO verwandelt Einfahrten, Terrassen & Böden in langlebige Hingucker – für Privat & Gewerbe in ganz Deutschland.

Geretsried, Juli 2026

Die Modernisierung einer Immobilie beschränkt sich längst nicht mehr ausschließlich auf neue Fenster, Dächer oder Heizungsanlagen. Auch die Gestaltung von Außenflächen sowie langlebige Bodenlösungen spielen bei der Werterhaltung und Wertsteigerung von Wohn- und Gewerbeimmobilien eine immer größere Rolle. Fachgerecht ausgeführte Einfahrten, Terrassen, Balkone oder fugenlose Bodenflächen tragen nicht nur zur Optik bei, sondern erhöhen zugleich Komfort, Funktionalität und die langfristige Nutzbarkeit einer Immobilie.

Nach Einschätzung des Handwerksunternehmens ATHERAS CREATIVO aus Geretsried achten Eigentümer heute verstärkt darauf, dass Materialien nicht nur hochwertig aussehen, sondern gleichzeitig möglichst wartungsarm und langlebig sind. Gerade Außenbereiche sind ganzjährig starken Belastungen durch Witterung, Frost, Sonneneinstrahlung und tägliche Nutzung ausgesetzt. Umso wichtiger ist eine fachgerechte Planung sowie die Auswahl geeigneter Materialien und Systeme.

Moderne Betonveredelungen, Prägebetonflächen, Steinteppichsysteme oder fugenlose Bodenbeschichtungen bieten hierfür vielfältige Möglichkeiten. Sie verbinden zeitgemäßes Design mit hoher Belastbarkeit und lassen sich individuell an die Architektur eines Gebäudes anpassen. Gleichzeitig reduzieren viele dieser Systeme den späteren Pflegeaufwand erheblich. Insbesondere nahezu fugenlose Flächen erschweren das Wachstum von Unkraut und erleichtern die regelmäßige Reinigung.

Auch im Zuge von Sanierungen gewinnt der ganzheitliche Ansatz zunehmend an Bedeutung. Viele Eigentümer wünschen sich heute einen Ansprechpartner, der mehrere Gewerke koordiniert und Projekte aus einer Hand begleitet. Dadurch werden Abstimmungsprobleme reduziert und Bauabläufe effizienter organisiert. Aus diesem Grund hat Atheras sein Leistungsspektrum erweitert und bietet neben dekorativen Boden- und Außenflächen inzwischen auch Komplettsanierungen inklusive Entrümpelung, Rückbau, Abrissarbeiten und Neuaufbau an.

„Unsere Erfahrung zeigt, dass Kunden heute weniger einzelne Leistungen einkaufen möchten. Sie wünschen sich vielmehr eine professionelle Begleitung ihres gesamten Projekts – von der ersten Idee bis zur fertigen Übergabe. Genau diesen Anspruch verfolgen wir bei jedem Auftrag“, erklärt Alexander Atheras.

Besonders im privaten Wohnungsbau spielt neben der technischen Qualität auch die gestalterische Wirkung eine entscheidende Rolle. Eine hochwertig gestaltete Einfahrt, eine moderne Terrasse oder ein stilvoll sanierter Balkon prägen den ersten Eindruck einer Immobilie maßgeblich und können deren Attraktivität nachhaltig steigern. Gleichzeitig profitieren Eigentümer von langlebigen Lösungen, die über viele Jahre hinweg funktional bleiben und nur einen geringen Pflegeaufwand erfordern.

Neben Privatkunden betreut Atheras auch Unternehmen, Hausverwaltungen und Gewerbebetriebe, bei denen belastbare und optisch ansprechende Bodenlösungen gefragt sind. Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem Epoxidharz- und Polyurethanbeschichtungen, Prägebeton, Steinteppiche, Terrassen- und Einfahrtsgestaltung sowie individuelle Sanierungskonzepte für Innen- und Außenbereiche.

Mit seinem Sitz in Geretsried ist das Unternehmen überwiegend im südlichen Oberbayern tätig aber auch Deutschlandweit im Einsatz und begleitet Bau- und Sanierungsprojekte im gesamten Land. Interessierte Eigentümer können sich im Rahmen einer kostenlosen und unverbindlichen Beratung über geeignete Materialien, Gestaltungsmöglichkeiten und wirtschaftliche Lösungen informieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Atheras Creativo

Herr Alexander Atheras

Steiner Ring 58

82538 Geretsried

Deutschland

fon ..: 017655410383

web ..: https://atheras-creativo.com

email : info@atheras-creativo.com

ATHERAS CREATIVO ist spezialisiert auf kreative und funktionale Oberflächenlösungen. Inhaber Alexander Atheras vereint langjährige Handwerkserfahrung mit modernen Techniken wie Epoxidharz-Bodenbeschichtungen, Mikrozement, Stempelbeton, Stempelputz, Steinteppich und Kunstfelsen-Bau – für langlebige, individuell gestaltete Projekte.

Pressekontakt:

Atheras Creativo

Herr Alexander Atheras

Steiner Ring 58

82538 Geretsried

fon ..: 0176 55410383

email : info@atheras-creativo.com

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