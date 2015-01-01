  • Epoxidharz-Bodenbeschichtungen für langlebige und belastbare Flächen

    Epoxidharz Bodenbeschichtungen für Industrie und Privat

    BildATHERAS CREATIVO realisiert funktionale Designböden für Industrie, Gewerbe und moderne Architektur

    Wenn Böden dauerhaft hohen Belastungen standhalten müssen, sind Epoxidharz-Bodenbeschichtungen eine bewährte und vielseitige Lösung. ATHERAS CREATIVO, unter der Leitung von Alexander Atheras, bietet professionelle Beschichtungssysteme, die Funktionalität, Widerstandsfähigkeit und modernes Design miteinander verbinden.

    Epoxidharzböden zeichnen sich durch ihre hohe mechanische Belastbarkeit, chemische Beständigkeit und Pflegeleichtigkeit aus. Sie eignen sich ideal für Gewerbe- und Industriebereiche, aber auch für Gastronomie, Hotellerie, Garagen, Werkstätten sowie moderne Wohnkonzepte, bei denen klare Linien und robuste Materialien gefragt sind.

    Ein entscheidender Faktor für die Qualität einer Epoxidharz-Beschichtung ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds. „Die eigentliche Beschichtung ist nur so gut wie der Unterbau“, erklärt Alexander Atheras. „Gründliche Untergrundprüfung, sachgerechte Vorbehandlung und ein abgestimmtes Schichtsystem sind essenziell für eine langlebige Oberfläche.“

    ATHERAS CREATIVO setzt auf hochwertige Materialien und individuell angepasste Beschichtungssysteme. Je nach Nutzung können rutschhemmende, matte oder hochglänzende Oberflächen realisiert werden – auch in individuellen Farbtönen oder mit gestalterischen Akzenten. So entstehen Böden, die nicht nur funktional überzeugen, sondern sich harmonisch in das architektonische Gesamtkonzept einfügen.

    Neben klassischen Nutzflächen finden Epoxidharz-Bodenbeschichtungen zunehmend Anwendung in Design-Lofts, Showrooms, modernen Gastronomiebereichen und Wellnesszonen, in denen Robustheit und Ästhetik gleichermaßen gefragt sind. In Kombination mit weiteren Oberflächenlösungen wie Mikrozement, Steinteppich oder Stempelbetonlassen sich ganzheitliche Raum- und Nutzungskonzepte umsetzen.

    ATHERAS CREATIVO steht für präzise Ausführung, technische Kompetenz und eine sorgfältige Planung – von der ersten Analyse bis zur finalen Versiegelung.

    Weitere Informationen zu Epoxidharz-Bodenbeschichtungen und kreativen Oberflächenlösungen finden Interessierte unter
    www.atheras-creativo.com

    ATHERAS CREATIVO ist spezialisiert auf kreative und funktionale Oberflächenlösungen. Inhaber Alexander Atheras vereint langjährige Handwerkserfahrung mit modernen Techniken wie Epoxidharz-Bodenbeschichtungen, Mikrozement, Stempelbeton, Stempelputz, Steinteppich und Kunstfelsen-Bau – für langlebige, individuell gestaltete Projekte.

