Mikrozement als Gestaltungselement moderner Architektur

Fugenlose Wand und Bodenflächen. Zeitlos und Elegant

ATHERAS CREATIVO realisiert fugenlose Oberflächen für Wohnräume, Wellness und anspruchsvolle Objektbereiche

Reduktion, Klarheit und Materialästhetik – Mikrozement steht wie kaum ein anderes Material für moderne Raumgestaltung. ATHERAS CREATIVO, geführt von Alexander Atheras, setzt diesen Werkstoff gezielt ein, um fugenlose, langlebige und individuell gestaltete Oberflächen für private und gewerbliche Projekte zu realisieren.

Mikrozement überzeugt durch seine geringe Aufbauhöhe, seine Vielseitigkeit und seine ruhige, zeitlose Optik. Böden, Wände, Treppen, Bäder oder Möbeloberflächen lassen sich nahtlos gestalten und schaffen ein harmonisches Gesamtbild. Besonders in Wohnräumen, Bädern, Spa- und Wellnessbereichen entfaltet Mikrozement seine besondere Wirkung – pur, elegant und zugleich widerstandsfähig.

Im Gegensatz zu standardisierten Lösungen erfordert die Verarbeitung von Mikrozement handwerkliche Erfahrung und ein präzises Schichtsystem. Genau hier liegt die Stärke von ATHERAS CREATIVO. Durch jahrelange Praxis in unterschiedlichen Gewerken entstehen Oberflächen, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch den täglichen Belastungen dauerhaft standhalten.

„Mikrozement ist kein Produkt von der Rolle, sondern ein handwerklich geschaffenes Unikat“, erklärt Alexander Atheras. „Struktur, Farbton und Haptik werden individuell entwickelt und exakt auf Raum, Nutzung und Architektur abgestimmt.“

Neben klassischen Wohnprojekten eignet sich Mikrozement besonders für Hotels, exklusive Gastronomie, Wellnessanlagen und außergewöhnliche Objektbereiche, in denen Design und Funktionalität gleichermaßen gefragt sind. Die Kombination mit weiteren Oberflächenlösungen wie Epoxidharz-Bodenbeschichtungen, Steinteppichen, Stempelbeton oder Stempelputz ermöglicht ganzheitliche Gestaltungskonzepte aus einer Hand.

ATHERAS CREATIVO steht für durchdachte Planung, hochwertige Materialien und eine Umsetzung mit Blick für Details – von der Vorbereitung bis zur finalen Versiegelung.

Weitere Informationen zu Mikrozement und kreativen Oberflächenlösungen finden Interessierte unter

www.atheras-creativo.com

ATHERAS CREATIVO steht für kreative Oberflächenlösungen, außergewöhnliche Materialien und handwerklich präzise Umsetzungen. Das Unternehmen wird von Alexander Atheras geführt, der bereits seit seiner Kindheit mit dem Bauhandwerk verbunden ist und von klein auf auf Baustellen unterwegs war.

Über viele Jahre hinweg konnte Alexander Atheras sein handwerkliches Können bei erfahrenen Meistern aus unterschiedlichen Gewerken vertiefen. Diese praxisnahe Ausbildung bildet heute das Fundament für seine Arbeit und ermöglicht es ihm, klassische Handwerkstechniken mit modernen, kreativen Oberflächenlösungen zu verbinden.

Der Fokus von ATHERAS CREATIVO liegt auf Stempelbeton, Stempelputz, Mikrozement, Steinteppichen, Epoxidharz-Bodenbeschichtungen sowie dem Kunstfelsen-Bau. Dabei entstehen individuelle Lösungen für private, gewerbliche und öffentliche Projekte – von Wohnräumen und Außenanlagen über Wellness- und Erlebnisbereiche bis hin zu außergewöhnlichen Hotel- und Gastronomiekonzepten.

Was ATHERAS CREATIVO auszeichnet, ist die Kombination aus fundierter Handwerkserfahrung, gestalterischem Anspruch und einem hohen Qualitätsbewusstsein. Jedes Projekt wird individuell geplant und mit Blick auf Langlebigkeit, Funktionalität und Ästhetik umgesetzt.



