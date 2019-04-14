-
Alles aus einer Hand: Ganzheitliche Oberflächenkonzepte von ATHERAS CREATIVO
Außergewöhnliche Materialien für Außergewöhnliche Menschen!
Kreative Materialvielfalt, handwerkliche Erfahrung und individuelle Planung vereint
Moderne Projekte stellen hohe Anforderungen an Gestaltung, Funktionalität und Koordination. Genau hier setzt ATHERAS CREATIVO an. Unter der Leitung von Alexander Atheras entstehen ganzheitliche Oberflächen- und Gestaltungskonzepte, bei denen mehrere Gewerke sinnvoll miteinander kombiniert und aus einer Hand umgesetzt werden.
ATHERAS CREATIVO vereint Stempelbeton, Stempelputz, Mikrozement, Steinteppich, Epoxidharz-Bodenbeschichtungen sowie Kunstfelsen-Bau zu durchdachten Gesamtlösungen. Dadurch profitieren Auftraggeber von klaren Abläufen, abgestimmten Materialien und einem einheitlichen gestalterischen Ergebnis – ohne Schnittstellenverluste.
Gerade bei anspruchsvollen Projekten wie Wellness- und Spa-Anlagen, Hotels, Gastronomiebereichen, Erlebniswelten, Landschaftsgestaltungen oder hochwertigen Privatobjekten ist ein ganzheitlicher Ansatz entscheidend. Unterschiedliche Oberflächen müssen funktional zusammenpassen und zugleich eine stimmige Atmosphäre erzeugen.
„Jedes Material hat seine Stärken – entscheidend ist, wie man sie kombiniert“, erklärt Alexander Atheras. „Durch meine Erfahrung in verschiedenen Gewerken kann ich bereits in der Planungsphase Lösungen entwickeln, die technisch sinnvoll und gestalterisch überzeugend sind.“
ATHERAS CREATIVO begleitet Projekte von der ersten Idee über die Materialauswahl bis hin zur präzisen handwerklichen Umsetzung. Ob fugenlose Übergänge, belastbare Nutzflächen oder emotionale Gestaltungselemente – alle Oberflächen werden individuell auf Nutzung, Umgebung und Designanspruch abgestimmt.
Das Ergebnis sind langlebige, hochwertige Flächen mit klarer Handschrift und einem hohen Wiedererkennungswert. ATHERAS CREATIVO versteht sich dabei nicht als klassischer Ausführungsbetrieb, sondern als kreativer Partner für außergewöhnliche Oberflächenlösungen.
Weitere Informationen zu ganzheitlichen Oberflächenkonzepten von ATHERAS CREATIVO finden Interessierte unter
www.atheras-creativo.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Atheras Creativo
Herr Alexander Atheras
Steiner Ring 58
82538 Geretsried
Deutschland
fon ..: 01772283934
web ..: https://atheras-creativo.com
email : alexander.atheras@gmx.de
ATHERAS CREATIVO ist spezialisiert auf kreative und funktionale Oberflächenlösungen. Inhaber Alexander Atheras vereint langjährige Handwerkserfahrung mit modernen Techniken wie Epoxidharz-Bodenbeschichtungen, Mikrozement, Stempelbeton, Stempelputz, Steinteppich und Kunstfelsen-Bau – für langlebige, individuell gestaltete Projekte.
Pressekontakt:
Atheras Creativo
Herr Alexander Atheras
Steiner Ring 58
82538 Geretsried
fon ..: 0176 55410383
email : info@atheras-creativo.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Kunstfelsen-Bau: Wenn Handwerk, Natur und Gestaltung verschmelzen Computer und PC Entsorgung in Mannheim: ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung
Alles aus einer Hand: Ganzheitliche Oberflächenkonzepte von ATHERAS CREATIVO
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Volue mit zahlreichen Innovationen auf der E-world 2026
- Ihr verlässlicher Immobilienmakler in Lüneburg – Dous Immobilien GmbH
- BGP ist mehr als ein bedeutendes Routing-Protokoll – es ist kritische Infrastruktur
- Handtücher aus dem Schwarzwald: Wie ein Omi-Versprechen 625 Bewertungen mit 4,9 Sternen überzeugte
- Computer und PC Entsorgung in Mannheim: ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung
- Alles aus einer Hand: Ganzheitliche Oberflächenkonzepte von ATHERAS CREATIVO
- Kunstfelsen-Bau: Wenn Handwerk, Natur und Gestaltung verschmelzen
- Mikrozement als Gestaltungselement moderner Architektur
- Epoxidharz-Bodenbeschichtungen für langlebige und belastbare Flächen
- Steinteppiche als natürliche Designlösung für Innen- und Außenbereiche
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.