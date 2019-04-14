Alles aus einer Hand: Ganzheitliche Oberflächenkonzepte von ATHERAS CREATIVO

Außergewöhnliche Materialien für Außergewöhnliche Menschen!

Kreative Materialvielfalt, handwerkliche Erfahrung und individuelle Planung vereint

Moderne Projekte stellen hohe Anforderungen an Gestaltung, Funktionalität und Koordination. Genau hier setzt ATHERAS CREATIVO an. Unter der Leitung von Alexander Atheras entstehen ganzheitliche Oberflächen- und Gestaltungskonzepte, bei denen mehrere Gewerke sinnvoll miteinander kombiniert und aus einer Hand umgesetzt werden.

ATHERAS CREATIVO vereint Stempelbeton, Stempelputz, Mikrozement, Steinteppich, Epoxidharz-Bodenbeschichtungen sowie Kunstfelsen-Bau zu durchdachten Gesamtlösungen. Dadurch profitieren Auftraggeber von klaren Abläufen, abgestimmten Materialien und einem einheitlichen gestalterischen Ergebnis – ohne Schnittstellenverluste.

Gerade bei anspruchsvollen Projekten wie Wellness- und Spa-Anlagen, Hotels, Gastronomiebereichen, Erlebniswelten, Landschaftsgestaltungen oder hochwertigen Privatobjekten ist ein ganzheitlicher Ansatz entscheidend. Unterschiedliche Oberflächen müssen funktional zusammenpassen und zugleich eine stimmige Atmosphäre erzeugen.

„Jedes Material hat seine Stärken – entscheidend ist, wie man sie kombiniert“, erklärt Alexander Atheras. „Durch meine Erfahrung in verschiedenen Gewerken kann ich bereits in der Planungsphase Lösungen entwickeln, die technisch sinnvoll und gestalterisch überzeugend sind.“

ATHERAS CREATIVO begleitet Projekte von der ersten Idee über die Materialauswahl bis hin zur präzisen handwerklichen Umsetzung. Ob fugenlose Übergänge, belastbare Nutzflächen oder emotionale Gestaltungselemente – alle Oberflächen werden individuell auf Nutzung, Umgebung und Designanspruch abgestimmt.

Das Ergebnis sind langlebige, hochwertige Flächen mit klarer Handschrift und einem hohen Wiedererkennungswert. ATHERAS CREATIVO versteht sich dabei nicht als klassischer Ausführungsbetrieb, sondern als kreativer Partner für außergewöhnliche Oberflächenlösungen.

Weitere Informationen zu ganzheitlichen Oberflächenkonzepten von ATHERAS CREATIVO finden Interessierte unter

www.atheras-creativo.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Atheras Creativo

Herr Alexander Atheras

Steiner Ring 58

82538 Geretsried

Deutschland

fon ..: 01772283934

web ..: https://atheras-creativo.com

email : alexander.atheras@gmx.de

ATHERAS CREATIVO ist spezialisiert auf kreative und funktionale Oberflächenlösungen. Inhaber Alexander Atheras vereint langjährige Handwerkserfahrung mit modernen Techniken wie Epoxidharz-Bodenbeschichtungen, Mikrozement, Stempelbeton, Stempelputz, Steinteppich und Kunstfelsen-Bau – für langlebige, individuell gestaltete Projekte.

Pressekontakt:

Atheras Creativo

Herr Alexander Atheras

Steiner Ring 58

82538 Geretsried

fon ..: 0176 55410383

email : info@atheras-creativo.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kunstfelsen-Bau: Wenn Handwerk, Natur und Gestaltung verschmelzen Computer und PC Entsorgung in Mannheim: ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung