  • Alles aus einer Hand: Ganzheitliche Oberflächenkonzepte von ATHERAS CREATIVO

    Außergewöhnliche Materialien für Außergewöhnliche Menschen!

    BildKreative Materialvielfalt, handwerkliche Erfahrung und individuelle Planung vereint

    Moderne Projekte stellen hohe Anforderungen an Gestaltung, Funktionalität und Koordination. Genau hier setzt ATHERAS CREATIVO an. Unter der Leitung von Alexander Atheras entstehen ganzheitliche Oberflächen- und Gestaltungskonzepte, bei denen mehrere Gewerke sinnvoll miteinander kombiniert und aus einer Hand umgesetzt werden.

    ATHERAS CREATIVO vereint Stempelbeton, Stempelputz, Mikrozement, Steinteppich, Epoxidharz-Bodenbeschichtungen sowie Kunstfelsen-Bau zu durchdachten Gesamtlösungen. Dadurch profitieren Auftraggeber von klaren Abläufen, abgestimmten Materialien und einem einheitlichen gestalterischen Ergebnis – ohne Schnittstellenverluste.

    Gerade bei anspruchsvollen Projekten wie Wellness- und Spa-Anlagen, Hotels, Gastronomiebereichen, Erlebniswelten, Landschaftsgestaltungen oder hochwertigen Privatobjekten ist ein ganzheitlicher Ansatz entscheidend. Unterschiedliche Oberflächen müssen funktional zusammenpassen und zugleich eine stimmige Atmosphäre erzeugen.

    „Jedes Material hat seine Stärken – entscheidend ist, wie man sie kombiniert“, erklärt Alexander Atheras. „Durch meine Erfahrung in verschiedenen Gewerken kann ich bereits in der Planungsphase Lösungen entwickeln, die technisch sinnvoll und gestalterisch überzeugend sind.“

    ATHERAS CREATIVO begleitet Projekte von der ersten Idee über die Materialauswahl bis hin zur präzisen handwerklichen Umsetzung. Ob fugenlose Übergänge, belastbare Nutzflächen oder emotionale Gestaltungselemente – alle Oberflächen werden individuell auf Nutzung, Umgebung und Designanspruch abgestimmt.

    Das Ergebnis sind langlebige, hochwertige Flächen mit klarer Handschrift und einem hohen Wiedererkennungswert. ATHERAS CREATIVO versteht sich dabei nicht als klassischer Ausführungsbetrieb, sondern als kreativer Partner für außergewöhnliche Oberflächenlösungen.

    Weitere Informationen zu ganzheitlichen Oberflächenkonzepten von ATHERAS CREATIVO finden Interessierte unter
    www.atheras-creativo.com

    ATHERAS CREATIVO ist spezialisiert auf kreative und funktionale Oberflächenlösungen. Inhaber Alexander Atheras vereint langjährige Handwerkserfahrung mit modernen Techniken wie Epoxidharz-Bodenbeschichtungen, Mikrozement, Stempelbeton, Stempelputz, Steinteppich und Kunstfelsen-Bau – für langlebige, individuell gestaltete Projekte.

