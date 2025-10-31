Firmenfeier-Komplettevent: Empfang, Highlight-Show & DJ-Aftershow – alles aus einer Hand

Ein Ansprechpartner, ein Ablauf: Empfangsmusik, 45-Minuten Highlight-Show (Act nach Wahl) und DJ-Aftershow – als Komplettevent für Firmenfeiern.

[FAKTEN AUF EINEN BLICK] * Komplettevent für Firmenfeiern (Empfang + Show + DJ-Aftershow) * Empfang -> 45 Min. Live-Showhighlight -> DJ-Aftershow bis zum Ende * Highlight-Showacts (Auswahl): Mr. Vegas | Mr. Rock’n’Roll | Kultschlager Hitparade | Elvis (a)live * DJ-Aftershow: George Le Smoo übernimmt nahtlos nach der Show Eddy-Events macht Firmenfeiern planbar:

ein durchgängiger Ablauf mit Empfangsmusik, 45-Minuten Live-Showhighlight und DJ-Aftershow – ohne Programmlücken.

Unternehmen wünschen sich Firmenfeiern, die vom ersten Moment an funktionieren: Gäste kommen an, Gespräche laufen, die Stimmung steigt – und am Ende entsteht eine Party, ohne dass mehrere Dienstleister koordiniert werden müssen. In der Realität sorgen getrennte Buchungen (Empfangsmusik, Showact, DJ) häufig für genau das Gegenteil: zu viele Ansprechpartner, unklare Zuständigkeiten, Umbaupausen, Stilbrüche und typische „Musiklöcher“.

Eddy-Events bündelt deshalb den kompletten Abend als Firmenfeier-Komplettevent: Empfang, Highlight-Show und DJ-Aftershow – als durchgängige Dramaturgie aus einer Hand.

Warum dieses Komplettevent in Firmen besser funktioniert

Bei Firmenveranstaltungen ist Entertainment nicht „nur Musik“, sondern ein Teil der Eventstrategie: Es entscheidet mit darüber, ob Mitarbeitende sich verbinden, ob Kunden sich wohlfühlen und ob das Event als professionell wahrgenommen wird. Genau deshalb ist der Ablauf wichtiger als einzelne Programmpunkte.

Das Komplettevent löst drei typische Probleme auf einmal:

1) Keine Schnittstellen, kein Abstimmungschaos

Statt drei Dienstleisterketten gibt es einen Ablaufplan, der von Anfang an zusammenpasst – inklusive Übergängen.

2) Keine Programmlöcher, keine Umbaupausen

Die Dramaturgie ist so gebaut, dass das Event „durchläuft“. Das verhindert Stimmungseinbrüche, die später kaum wieder einzufangen sind.

3) Mitnahme statt Vergraulen

Gerade im Firmenkontext ist eine zu harte Beschallung oft kontraproduktiv: Gäste ziehen sich zurück, Gespräche brechen ab, Gruppen trennen sich. Das Konzept setzt bewusst auf gemeinsame Momente und einen Spannungsbogen, der Energie steigert, ohne zu überfahren.

Der Ablauf: erst Empfang, dann Highlight – und dann übernimmt der DJ

1) Empfang / Warm-up (easy listening) – eine Variante nach Wahl

Zum Ankommen, Networking und Aperitif – stilvoll, kommunikativ, ohne „Konzertmodus“.

Option A: LIVE-Gesang – Mr. Vegas (Swing & Lounge live): King Eddy als eleganter Background zum Empfang.

Option B: DJ – George Le Smoo (Lounge/Jazz): dezente Hintergrundmusik, wenn keine Live-Performance gewünscht ist.

2) Highlight-Show (45 Minuten live mit King Eddy) – 1 Showact nach Wahl

Der klare Höhepunkt des Abends – mit Showformat passend zur Firmenkultur und Zielgruppe:

Mr. Vegas (Showbiz/Crooner) – z. B. „Copacabana“, „My Way“, „Sweet Caroline“

Mr. Rock’n’Roll (50s/60s Oldies) – z. B. „Johnny B. Goode“, „Great Balls of Fire“, „Rock Around the Clock“

Kultschlager Hitparade (70er/80er Schlagerparty) – z. B. „Griechischer Wein“, „Hello again“, „Anita“

Elvis (a)live (Elvis Tribute) – z. B. „Can’t Help Falling in Love“, „Hound Dog“, „In the Ghetto“

3) DJ-Aftershow (Party bis zum Ende)

Nach dem Showhighlight übernimmt DJ George Le Smoo nahtlos: tanzbare Klassiker, Partyhits und Wunschmusik – Stimmung halten bis zum Finale, ohne Leerlauf.

Buchung: drei Bausteine, ein Ansprechpartner, ein stimmiger Abend

Für die Anfrage werden nur Datum, Ort und zwei Entscheidungen benötigt:

Empfangsvariante (Live oder DJ)

Highlight-Showact (Mr. Vegas / Rock’n’Roll / Kultschlager / Elvis)

Der Ablauf (inkl. sauberer Übergänge) ist dann klar definiert – vom Empfang bis zur letzten Tanzrunde.

Für dieses Showkonzept nutzen wir zusätzlich die Plattform eventartists.com als Buchungspartner – Anfrage und Buchung sind dort möglich, ebenso direkt über Eddy-Events

Unternehmensprofil: Eddy-Events

Eddy-Events ist eine Entertainment-Agentur aus Radevormwald (NRW) und spezialisiert auf hochwertige Show- und Musikformate für Firmenfeiern, Galas und Kundenveranstaltungen. Der Fokus liegt auf durchgängigen Eventabläufen mit klarer Dramaturgie – von Empfangsmusik über Live-Showhighlights bis zur DJ-Aftershow. Bundesweit buchbar.

Autorenbox / Pressekontakt

Eddy Ebeling (King Eddy)

Inhaber | Sänger | Showproduzent – Eddy-Events

Altendorf 4, 42477 Radevormwald, Deutschland

Telefon: +49 (0)2195 6844640

E-Mail: contact@eddy-events.de

Web: www.eddy-events.de

Firmenporträt Eddy Events

Eddy Events ist eine Künstler- und Entertainment-Agentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die sich auf hochwertige Retro-Showformate spezialisiert hat. Gegründet von Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy, bündelt die Agentur mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung in einem einzigartigen Portfolio aus Tribute-Acts, Nostalgie-Shows und musikalischem Live-Entertainment.

Die Idee hinter Eddy Events ist es, Musikgeschichte wieder lebendig zu machen – nicht als reine Kopie, sondern als authentisches Live-Erlebnis, das Publikumsnähe, musikalische Qualität und Showmanship miteinander verbindet.

Zum festen Repertoire gehören unter anderem:

Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show: Eines der erfolgreichsten Tribute-Duos Deutschlands, das mit Originaltreue, Energie und Humor die Kultfiguren Jake und Elwood Blues auf die Bühne bringt.

Kultschlager Hitparade: Eine musikalische Zeitreise durch die großen Schlagerhits der 60er, 70er und 80er-Jahre, inspiriert von den legendären TV-Hitparaden.

Mr. Rock’n’Roll: Eine Hommage an die goldene Ära des Rock’n’Roll mit Songs von Elvis Presley, Buddy Holly und Bill Haley.

Mr. Vegas: Ein Gala-Showformat, das die Welthits der Crooner-Ära von Frank Sinatra bis Tom Jones zurück auf die Bühne bringt.

Elvis Alive Show: King Eddy gilt als einer der authentischsten Elvis-Interpreten Deutschlands und wurde mehrfach in TV und Presse porträtiert.

Arizona Bros: Akustisches Country- und Americana-Duo mit warmem Sound und Publikumsnähe.

Mr. Christmas: Eine festliche Weihnachtsshow mit Klassikern und Crooner-Charme, ideal für Firmenfeiern und Weihnachtsmärkte.

Besonderen Stellenwert nimmt die Show Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show ein. Sie gilt als eine der authentischsten Blues-Brothers-Shows Europas und begeistert sowohl auf Stadtfesten und Festivals als auch auf Galas und Firmenfeiern. Mit legendären Songs wie „Everybody Needs Somebody to Love“, „Soul Man“ oder „Think“, kombiniert mit Humor, Tanz und Interaktion, bringt Big Blue den unverwechselbaren Spirit der Chicago-Brüder zurück auf die Bühne.

Eddy Events arbeitet eng mit Veranstaltern, Firmenkunden und Kulturinstitutionen zusammen. Der Anspruch: maßgeschneiderte Shows, die sowohl auf große Bühnen als auch in kleinere Veranstaltungsräume passen – professionell organisiert, technisch hochwertig und immer mit direktem Draht zum Publikum.

Mit dieser Positionierung hat sich Eddy Events als verlässlicher Partner für Firmenfeiern, Stadt- und Vereinsfeste, Festivals, Galas und private Jubiläen etabliert.

