45 Jahre Blues Brothers(TM) – Deutschlands authentischste Tribute-Show ,Big Blue‘ begeistert Fans

Big Blue feiert „45 Jahre Blues Brothers(TM)“ – Deutschlands authentischste Tribute-Show bringt die legendäre Chicago-Action und den Kult von Jake & Elwood zurück auf die Bühne!

„Big Blue – Deutschlands authentischste Blues Brothers(TM) Tribute Show – feiert 45 Jahre Blues Brothers und bringt das einzigartige Feeling von Jake und Elwood nach Deutschland“

Seit 45 Jahren feiern die Blues Brothers mit ihren unvergesslichen Hits und ihrer legendären Bühnenpräsenz die Herzen von Musikfans weltweit. Jetzt sorgt Big Blue, die deutsche Blues Brothers(TM) Tribute Show, dafür, dass das Erbe der beiden kultigen Charaktere Jake und Elwood Blues auch heute noch lebendig bleibt. Mit einer originalgetreuen Darbietung der weltberühmten Songs und dem unverwechselbaren Humor bringen die Künstler von Big Blue das einzigartige Chicago-Feeling direkt auf die Bühnen Deutschlands.

„Der Kult lebt weiter“

Der Start der Blues Brothers(TM)-Show im Jahr 1980 durch John Belushi und Dan Aykroyd hat nicht nur einen Filmklassiker geschaffen, sondern eine weltweite Welle von Begeisterung für die Musik und das Lebensgefühl der 50er und 60er Jahre ausgelöst. Die authentische Darstellung der beiden Musiker, die den Rhythm and Blues auf die Straße brachten, zieht bis heute unzählige Fans in ihren Bann. Und obwohl die ursprünglichen Blues Brothers(TM)-Darsteller nicht mehr auf der Bühne stehen, sorgt Big Blue als deutsche Tribute Show dafür, dass der Kult weiterlebt.

„Big Blue“ als Bindeglied zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Mit einer schillernden Show voller Musik, Humor und Energie lässt Big Blue die Zuschauer die Magie der Blues Brothers(TM) hautnah erleben. Die Darsteller der Tribute-Show sind wahre Meister ihres Fachs: Sie verkörpern Jake und Elwood Blues in allen Facetten – von den ikonischen schwarzen Anzügen über die legendären Sonnenbrillen bis hin zu den markanten Tänzen und der einzigartigen Bühnenpräsenz. Die fesselnde Inszenierung kombiniert klassische Blues Brothers(TM)-Hits wie „Soul Man“, „Everybody Needs Somebody“ und „Shake a Tailfeather“ mit einem modernen Twist, der das Publikum in den Bann zieht.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Magie der Blues Brothers(TM) für die nächsten Generationen zu bewahren“, sagt Eddy Ebeling, der mit seiner Show „Big Blue“ in die Fußstapfen der Original-Blues Brothers(TM) tritt. „Unsere Show ist eine Hommage an den Spirit und die Musik, die die Blues Brothers(TM) verkörpern – und wir tun alles, um den Kult weiterhin auf den Bühnen Deutschlands lebendig zu halten.“

Authentizität, Leidenschaft und das besondere Show-Erlebnis

Die Big Blue Blues Brothers(TM) Tribute Show ist nicht nur ein Konzert, sondern ein Erlebnis. Mit einer hochwertigen Licht- und Tonproduktion, originalgetreuen Bühnenkostümen und einer interaktiven Performance sorgt die Show dafür, dass sich die Zuschauer fühlen, als wären sie direkt bei einem Konzert von Jake und Elwood Blues. Die Bühne wird zur Tanzfläche, das Publikum wird in die Energie der Show hineingezogen, und jeder Auftritt wird zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Neben der Musik legt Big Blue besonderen Wert auf den Humor und das Charisma, das die Blues Brothers(TM)-Charaktere so einzigartig gemacht hat. Kurze, humorvolle Dialoge und ein enger Kontakt zum Publikum sorgen dafür, dass jeder Auftritt von Big Blue zu einem emotionalen und unterhaltsamen Event wird.

Feiern Sie mit uns 45 Jahre Blues Brothers(TM)

Die Big Blue Blues Brothers(TM) Tribute Show ist auf zahlreichen deutschen Bühnen zu sehen und bringt das Kultgefühl von Chicago direkt in Ihre Stadt. Feiern Sie mit uns das 45-jährige Jubiläum der Blues Brothers(TM) und erleben Sie eine Show, die den Zauber der Musiklegenden für die Zukunft bewahrt.

Über Big Blue – Die Blues Brothers(TM) Tribute Show

Big Blue ist die authentischste Blues Brothers(TM) Tribute Show in Deutschland. Mit einer beeindruckenden Bühnenperformance, originalgetreuem Sound und einer einzigartigen Bühnenpräsenz lassen die Künstler von Big Blue das Erbe der Blues Brothers(TM) weiterleben. Für Konzertveranstalter, Firmenfeiern, private Events und Galas bietet Big Blue ein unvergessliches Erlebnis mit viel Musik, Spaß und Interaktion.

Big Blue ist für Events buchbar

Die Big Blue Blues Brothers(TM) Tribute Show ist auf vielen deutschen Bühnen zu sehen und bringt das Kultgefühl von Chicago direkt in Ihre Stadt. Ob für Firmenfeiern, private Veranstaltungen, Galaabende oder große Konzerte – Big Blue sorgt auf jedem Event für ein unvergessliches Erlebnis. Feiern Sie mit uns das 45-jährige Jubiläum der Blues Brothers(TM) und lassen Sie sich von einer Show begeistern, die das Erbe der Musiklegenden lebendig hält.

Kontakt:

Big Blue – Die Blues Brothers(TM) Tribute Show

Eddy Ebeling

Tel.: 02195/6844640

Email: contact@eddy-events.de

Website: Eddy-Events.de

Über King Eddy:

Eddy Ebeling alias „King Eddy“ ist professioneller Sänger, Entertainer und Showproduzent. Mit Formaten wie Mr. Rock’n’Roll, Mr. Vegas, BigBlue.show (The Blues Brothers(TM) Tribute), Kultschlager Hitparade und Elvis Alive gehört er zu den vielseitigsten und meist gebuchten Retro-Künstlern im deutschsprachigen Raum. Seit vier Jahrzehnten steht er auf der Bühne – live, authentisch und immer nah am Publikum. Seine Agentur Eddy Events bietet maßgeschneidertes Entertainment für private und geschäftliche Anlässe.

