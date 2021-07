Endlich wieder Festival – Deutschlands großes Open Air Blues- & Jazzfestival startet in Bamberg

Als eines der ersten Musikfestivals überhaupt startet am 30. Juli das Bamberger Blues- & Jazzfestival. 60 Live Konzerte mit den besten Künstlern aus dem In- und Ausland. Eintritt mit Schutzgebühr 10 EUR

Mit Frontm3n, Andreas Kümmert, MIU, The Bluesanovas, Kai Strauss, Mayito Rivera, Vanja Sky, Sydney Ellis, Stephanie Lottermoser, Carolin No, Natia Todua spielen viele der zur Zeit erfolgreichsten und bekanntesten Jazz und Blues Künstler ab Freitag, den 30. Juli, in Bamberg. Nach der Absage von Deutschlands größtem eintrittsfreien Open Air Blues- & Jazzfestival im vergangenen Jahr, hat der Veranstalter mit vielen Fans des Festivals in den vergangenen Monaten gemeinsam gelitten, gekämpft, verhandelt und gehofft, dass das beliebte TUCHER Blues- & Jazzfestival zumindest in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Und. Vor dem Hintergrund der deutlich gesunkenen 7-Tage-Inzidenzen in unserer Region und eines ausgefeilten Durchführungskonzeptes, wird es 2021 tatsächlich weitergehen. Aufgrund der veränderten Auflagen nehmen die Veranstalter in diesem Jahr jedoch eine Schutzgebühr von 10 Euro pro Konzert. Um den Charakter der eintrittsfreien Veranstaltung zu behalten, erhalten allerdings alle Besucher einen gleichwertigen Verzehrgutschein über 10 EUR. Das ausgezeichnete Festival wird am 30.7. um 17 Uhr, mit dem Konzert der „Jazzcombo der Bundespolizei“ beim „Jazz auf der Böhmerwiese“, beginnen. Der Veranstalter möchte von seinem Festival ein deutliches, positives und nachhaltiges Signal aussenden, dass die einzigartige und lebendige Open-Air-Kultur sowie unsere vielfältige Kulturlandschaft, nach der Corona-Pandemie, wieder zurück ist. Insbesondere die Künstler, Techniker, Gastronomen aber auch die vielen Menschen warten sehnsüchtig auf einen Re-Start der Freiluft Kultur. Freuen Sie sich schon jetzt auf ein spektakuläres Programm mit internationalen Stars, regionalen Top-Bands und lokalen Newcomern. Nie zuvor haben sich so viele herausragende Blues- und Jazzkünstler um einen Auftritt beim Bamberger Festival beworben. Anmeldungen sind entweder online Möglich über: www.Tucher-Festival.de oder an der Tageskasse beim Festival. Möglich gemacht hat das diesjähige Festival die Initiative Neustart Kultur, Initiative Musik GmbH sowie viele regionale Partner.

