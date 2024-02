Blue Zones als Vorbild: Marcus Lauk begeistert mit Vorträgen über gesundes Unternehmenswachstum

Mehrfach ausgezeichneter Redner motiviert Mitarbeiter und bietet wertvolle Impulse für nachhaltige Veränderung in mittelständischen Unternehmen & DAX-Konzernen.

Digitale Transformation, Industrie 4.0, Changeprozesse – diese Schlagwörter sind fast jedem geläufig. Ihre Auswirkungen erstrecken sich auf unzählige Arbeitsplätze, unabhängig davon, ob es sich um große Konzerne oder kleine und mittlere Unternehmen handelt. Viele Unternehmen sind mit mehr oder weniger umfassenden Umbrüchen konfrontiert oder befinden sich bereits mitten im Wandel.

Die damit einhergehende Verunsicherung führt oft dazu, dass Mitarbeiter sich der notwendigen Veränderung entziehen und den neuen Weg nicht mit voller Energie mitgestalten möchten. Hier setzt der renommierte Vortragsredner Marcus Lauk an, indem er Unternehmen dabei unterstützt, ihre Mitarbeiter für die bevorstehende Veränderung zu begeistern. Durch seine inspirierenden Vorträge schafft er es, Unsicherheiten zu minimieren und eine positive Einstellung zur Veränderung zu fördern. Marcus Lauk bietet somit nicht nur wertvolle Impulse für gesundes Unternehmenswachstum, sondern motiviert auch dazu, den neuen Weg aktiv und energiegeladen zu beschreiten.

Was Unternehmen von den 100-Jährigen lernen können

Marcus Lauk verbrachte zwei Jahre in den sogenannten Blue Zones, den Weltregionen, in denen die höchste Anzahl von 100-Jährigen lebt. Der Autor teilt seine Faszination darüber, welche Lebensgrundlagen vorhanden sein müssen, damit Menschen nicht nur ein hohes Alter erreichen, sondern dabei auch gesund bleiben. Schnell wurde ihm klar: Die Erkenntnisse aus den Blue Zones sind nicht nur auf gesundes Altern anwendbar, sondern lassen sich auch auf das nachhaltige Wachstum von Unternehmen übertragen. Selbst komplexe Organisationen können von diesem reichen Erfahrungsschatz im Bereich der Langlebigkeit profitieren.

Durch die packende und emotionale Erzählung seiner Reise öffnet Marcus Lauk die Herzen der Zuhörer für die anstehende Veränderung. Die inspirierende Geschichte ermöglicht es den Zuhörern, sich persönlich mit der bevorstehenden Transformation zu verbinden und das Gefühl zu entwickeln, gemeinsam mit ihren Kollegen eine eigene Heldenreise im Unternehmen zu erleben.

Gesundes Wachstum: Ein Schlüsselaspekt für nachhaltigen Unternehmenserfolg

Persönlich, gesellschaftlich und unternehmerisch steht gesundes Wachstum als entscheidender Erfolgsfaktor im Fokus. Marcus Lauk, bekannt für seine inspirierenden Vorträge, vermittelt auf einzigartige Weise, wie die bewährten Prinzipien der Blue Zones, in denen Menschen besonders gesund altern, auch auf gesellschaftliche und unternehmerische Kontexte übertragbar sind. Organisationen und Veranstalter, die nach wirkungsvollen Impulsen suchen, finden in Marcus Lauk den idealen Sprecher für ihr Event. Der renommierte Erfolgsautor bringt nicht nur eine erfrischende Perspektive auf das Thema, sondern motiviert sein Publikum durch mitreißende Vorträge und fundierte Erfahrung. In den letzten zehn Jahren hat er zahlreiche namhafte Unternehmen und ihre Mitarbeiter mit seiner Expertise begeistert

.

„Veränderungen müssen auf gesunde Art und Weise geschehen, damit sie zum Erfolg führen“, betont Marcus Lauk. Seine Überzeugung ist klar: Schnelligkeit und Überforderung sind keine nachhaltigen Wege zum Erfolg. In seinen Vorträgen geht er auf solche Fallstricke ein und zeigt auf, wie eine gesunde und bedachte Herangehensweise langfristig positive Veränderungen ermöglicht.

„Für mich ist besonders das Spannungsfeld zwischen Tradition und Fortschritt faszinierend“, teilt Marcus Lauk mit. „Das Beste aus beiden Welten zu vereinen, mag zwar leichter gesagt als getan sein, stellt jedoch durchaus einen anstrebenswerten und gangbaren Weg dar.“

Unternehmen, Verbände und Eventverantwortliche, die für ihre kommende Veranstaltung einen inspirierenden Vortrag von Marcus Lauk planen, finden weitere Informationen auf der offiziellen Website.

