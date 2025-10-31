Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show: King Eddy lebt die Liebe zum Original bis ins Detail

Vom maßgeschneiderten Jake-Blues-Anzug bis zur originalen Borsalino-Hutkrempe: Big Blue zeigt, wie detailverliebt Tribute-Shows sein können – mit King Eddy als authentischem Jake Blues.

Vom Maßanzug bis zur Vintage-Sonnenbrille – Perfektion als Markenzeichen (Radevormwald, Oktober 2025) – In einer Welt voller Imitationen setzt Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show von Eddy Events neue Maßstäbe in Sachen Authentizität.

Sänger und Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy, der in der Show den legendären Jake Blues verkörpert, beweist: Eine echte Tribute-Show lebt von der Liebe zum Detail – und nicht von Kostümen von der Stange.

Jedes Detail erzählt eine Geschichte – Originaltreue auf höchstem Niveau

Wer „Big Blue“ bucht, bekommt nicht einfach zwei Männer in schwarzen Anzügen – sondern das Ergebnis jahrelanger Recherche, Handarbeit und Hingabe.

Der Jake-Blues-Anzug wurde nach dem Original aus dem Film von 1980 maßgeschneidert – mit passendem Stoff, Schnitt und Nähten, die exakt dem Filmvorbild entsprechen.

Besonderes Highlight: der legendäre Borsalino-Hut von 1974, den Eddy nach monatelanger Suche und mit Hilfe seines Freundes Clint Nievar fand – dem Jake-Darsteller der US-Produktion _Legends in Concert_ in Branson, Missouri.

„Erst als ich den Hut aufsetzte, wusste ich: Jetzt bin ich wirklich Jake Blues“, erzählt Eddy.

Auch die Accessoires folgen diesem Anspruch:

* Uhr: Eine seltene Timex SSQ LED aus den 1970ern – exakt wie im Film.

* Sonnenbrille: Eine Vintage Bausch & Lomb Ray-Ban Wayfarer II Tortoiseshell – das echte Film-Modell.

* Krawatte & Hemd: Form, Farbe und Länge millimetergenau abgestimmt.

* Handknöchel-Tattoos: Vor jeder Show handgezeichnet – ein kleines Ritual, das zur Tradition wurde.

Diese Präzision macht Big Blue zu einer der authentischsten Blues-Brothers-Shows Europas.

Gemeinsam mit George Le Smoo als Elwood Blues liefert King Eddy eine energiegeladene Live-Performance mit Soul, Humor und echter Blues-Power.

Eine Show für Fans, Veranstalter und Film-Liebhaber

„Für mich ist das keine Verkleidung“, sagt Eddy, „sondern eine musikalische Hommage an zwei Legenden, die Musikgeschichte geschrieben haben.“

Mit kultigen Songs wie _Soul Man_, _Everybody Needs Somebody_ oder _Soul man_ bringt Big Blue das Gefühl der 80er-Jahre zurück – live, echt und voller Energie.

Die Show ist flexibel buchbar: als Bühnenprogramm, Dinner-Highlight oder Festivalact – inklusive professioneller Technik, Bühnendeko und Lichtkonzept.

Jetzt buchen und ein Stück Musikgeschichte erleben

Veranstalter, die mehr als nur eine Show suchen, erleben mit Big Blue ein Stück Musikgeschichte – authentisch, detailverliebt und mitreißend.

? Mehr Infos und Buchung: www.bigblue.show

Ein Angebot von Eddy Events – Entertainment mit Seele, Stil und Substanz.

Über Big Blue

Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show ist ein Live-Entertainment-Highlight von Eddy Events, entwickelt von Eddy Ebeling (Jake Blues) und George Le Smoo (Elwood Blues).

Mit originalgetreuen Outfits, kultigem Sound und professioneller Performance bringt Big Blue das legendäre Duo aus Chicago zurück auf die Bühne – buchbar für Firmenfeiern, Stadtfeste, Dinner-Shows und Festivals in ganz Deutschland.

Firmenporträt Eddy Events

Eddy Events ist eine Künstler- und Entertainment-Agentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die sich auf hochwertige Retro-Showformate spezialisiert hat. Gegründet von Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy, bündelt die Agentur mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung in einem einzigartigen Portfolio aus Tribute-Acts, Nostalgie-Shows und musikalischem Live-Entertainment.

Die Idee hinter Eddy Events ist es, Musikgeschichte wieder lebendig zu machen – nicht als reine Kopie, sondern als authentisches Live-Erlebnis, das Publikumsnähe, musikalische Qualität und Showmanship miteinander verbindet.

Zum festen Repertoire gehören unter anderem:

Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show: Eines der erfolgreichsten Tribute-Duos Deutschlands, das mit Originaltreue, Energie und Humor die Kultfiguren Jake und Elwood Blues auf die Bühne bringt.

Kultschlager Hitparade: Eine musikalische Zeitreise durch die großen Schlagerhits der 60er, 70er und 80er-Jahre, inspiriert von den legendären TV-Hitparaden.

Mr. Rock’n’Roll: Eine Hommage an die goldene Ära des Rock’n’Roll mit Songs von Elvis Presley, Buddy Holly und Bill Haley.

Mr. Vegas: Ein Gala-Showformat, das die Welthits der Crooner-Ära von Frank Sinatra bis Tom Jones zurück auf die Bühne bringt.

Elvis Alive Show: King Eddy gilt als einer der authentischsten Elvis-Interpreten Deutschlands und wurde mehrfach in TV und Presse porträtiert.

Arizona Bros: Akustisches Country- und Americana-Duo mit warmem Sound und Publikumsnähe.

Mr. Christmas: Eine festliche Weihnachtsshow mit Klassikern und Crooner-Charme, ideal für Firmenfeiern und Weihnachtsmärkte.

Besonderen Stellenwert nimmt die Show Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show ein. Sie gilt als eine der authentischsten Blues-Brothers-Shows Europas und begeistert sowohl auf Stadtfesten und Festivals als auch auf Galas und Firmenfeiern. Mit legendären Songs wie „Everybody Needs Somebody to Love“, „Soul Man“ oder „Think“, kombiniert mit Humor, Tanz und Interaktion, bringt Big Blue den unverwechselbaren Spirit der Chicago-Brüder zurück auf die Bühne.

Eddy Events arbeitet eng mit Veranstaltern, Firmenkunden und Kulturinstitutionen zusammen. Der Anspruch: maßgeschneiderte Shows, die sowohl auf große Bühnen als auch in kleinere Veranstaltungsräume passen – professionell organisiert, technisch hochwertig und immer mit direktem Draht zum Publikum.

Mit dieser Positionierung hat sich Eddy Events als verlässlicher Partner für Firmenfeiern, Stadt- und Vereinsfeste, Festivals, Galas und private Jubiläen etabliert.

