Makler bieten alles aus einer Hand

Die Mahis und Müller Immobilien GmbH unterstützt beim Verkauf, bei der Vermietung und bei der Immobiliensuche

Ein umfassendes Leistungsspektrum für Kunden in Aachen und der Region bietet die Mahis und Müller Immobilien GmbH. „Unser Ziel ist es, den Kunden eine Rundum-Betreuung zu bieten“, erklärt Geschäftsführer Thomas Müller, „ob sie eine Immobilie verkaufen, kaufen oder mieten möchten – wir stehen ihnen mit unserer Expertise zur Seite“.

Einen besonderen Schwerpunkt legt der Immobilienmakler für Aachen und die Region dabei auf den Verkauf von Bestandsimmobilien. „Ein realistisch angesetzter Preis ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Verkauf“, so Thomas Müller. Durch eine fundierte Wertermittlung könne dafür gesorgt werden, dass sowohl Verkäufer als auch Käufer zufrieden sind. Für Vermieter übernimmt der Geschäftsführer, der unter anderem mit seinen Töchtern Anna und Pauline Müller zusammenarbeitet, ebenfalls die Preisfestlegung.

Die Mitarbeiter der Mahis und Müller Immobilien GmbH bieten auch umfangreiche Unterstützung bei der Suche nach Immobilien in Aachen und der Umgebung. „Unsere Marktkenntnis in Aachen und der Region ist ein entscheidender Vorteil für unsere Kunden“, betont der Geschäftsführer, „wir wissen, wo die besten Angebote zu finden sind und gehen gezielt auf individuelle Wünsche ein“. Neben Bestandsobjekten vermitteln die Makler gezielt Neubauwohnungen. Aktuell können in Aldenhoven moderne Eigentumswohnungen in einem nach dem KfW-55-Standard errichteten Mehrfamilienhaus erworben werden. Das Besondere an dem Neubauprojekt ist, dass die Eigentumswohnungen gegen einen Aufpreis individualisiert werden können.

Bei allen Immobiliengeschäften setzen Thomas Müller und sein Team auf eine persönliche Betreuung. „Wir nehmen uns die Zeit, die Bedürfnisse unserer Kunden wirklich zu verstehen“, so der Geschäftsführer. Außerdem bilden er und seine Mitarbeiter sich kontinuierlich fort, sodass sie immer auf dem neuesten Stand der Markttrends sind.

Wer mehr über das Leistungsspektrum erfahren und sich beispielsweise über das Thema „Haus verkaufen Aachen“ informieren möchte, erreicht die Makler telefonisch unter 0241 – 475 854 65. Mehr Wissenswertes zu verschiedenen Themen finden Interessenten außerdem auf https://www.mahis-mueller-immobilien.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mahis & Müller Immobilien GmbH

Herr Thomas Müller

Augustinerweg 11

52076 Aachen

Deutschland

fon ..: 0241 – 475 854 65

fax ..: /

web ..: https://www.mahis-mueller-immobilien.de/

email : mueller@mahis-mueller-immobilien.de

Die Mahis und Müller Immobilien GmbH, ein Familienunternehmen unter der Leitung des Geschäftsführers und gelernten Diplom-Kaufmannes Thomas Müller, bietet unter anderem ein umfangreiches Leistungsspektrum für den Immobilienverkauf und die Immobilienvermietung in Aachen und der Region. Außerdem beraten der Geschäftsführer und sein Team Immobiliensuchende und übernehmen die Vermittlung von Bestands- und Neubauimmobilien.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Burg Satzvey: Irische Nacht am 10. August 2024 3D PluraView Monitor – Esri ArcGIS Pro zertifiziert für die 3D-Stereo Visualisierung