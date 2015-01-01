Steinteppiche als natürliche Designlösung für Innen- und Außenbereiche

Mit einem ganzheitlichen Ansatz verbindet ATHERAS CREATIVO kreative Oberflächen, funktionale Materialien und handwerkliche Erfahrung.

ATHERAS CREATIVO verbindet Naturmaterialien mit moderner Handwerkskunst

Natürliche Materialien, zeitloses Design und hohe Alltagstauglichkeit – Steinteppiche vereinen diese Eigenschaften auf besondere Weise. ATHERAS CREATIVO, geführt von Alexander Atheras, realisiert individuelle Steinteppichlösungen für private, gewerbliche und öffentliche Bereiche und schafft Oberflächen mit Charakter und Beständigkeit.

Steinteppiche bestehen aus sorgfältig ausgewählten Natursteinkörnungen, die fugenlos verarbeitet werden. Dadurch entstehen robuste, rutschhemmende und zugleich ästhetisch ansprechende Flächen. Ob im Wohnbereich, Treppenhaus, Bad, auf Terrassen, Balkonen oder in Eingangsbereichen – Steinteppiche passen sich flexibel an unterschiedliche architektonische Anforderungen an.

Besonders in Wellness- und Spa-Bereichen, Hotels, exklusiven Gastronomiekonzepten sowie in hochwertigen Außenanlagen erfreuen sich Steinteppiche zunehmender Beliebtheit. Ihre natürliche Optik sorgt für eine angenehme Atmosphäre, während die hohe Belastbarkeit auch stark frequentierten Bereichen gerecht wird.

„Ein hochwertiger Steinteppich lebt von der richtigen Materialauswahl, echtem Marmor-Kies und einer sauberen Verarbeitung“, erklärt Alexander Atheras. „Nur so entstehen langlebige Flächen, die optisch überzeugen und sich angenehm nutzen lassen.“

ATHERAS CREATIVO legt besonderen Wert auf eine fachgerechte Untergrundvorbereitung sowie auf individuell abgestimmte Bindemittel und Versiegelungen. Je nach Einsatzbereich können unterschiedliche Körnungen, Farbmischungen und Oberflächenstrukturen realisiert werden – von dezent und elegant bis hin zu ausdrucksstark und lebendig.

In Kombination mit weiteren Oberflächenlösungen wie Mikrozement, Epoxidharz-Bodenbeschichtungen, Stempelbeton oder Stempelputz entstehen ganzheitliche Gestaltungskonzepte, bei denen Funktion, Design und Materialharmonie im Mittelpunkt stehen.

ATHERAS CREATIVO steht für natürliche Materialien, handwerkliche Präzision und individuelle Lösungen – für Oberflächen, die Räume aufwerten und langfristig bestehen.

Weitere Informationen zu Steinteppichen und kreativen Oberflächenlösungen finden Interessierte unter

www.atheras-creativo.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Atheras Creativo

Herr Alexander Atheras

Steiner Ring 58

82538 Geretsried

Deutschland

fon ..: 01772283934

web ..: https://atheras-creativo.com

email : alexander.atheras@gmx.de

ATHERAS CREATIVO ist spezialisiert auf kreative und funktionale Oberflächenlösungen. Inhaber Alexander Atheras vereint langjährige Handwerkserfahrung mit modernen Techniken wie Epoxidharz-Bodenbeschichtungen, Mikrozement, Stempelbeton, Stempelputz, Steinteppich und Kunstfelsen-Bau – für langlebige, individuell gestaltete Projekte.

Pressekontakt:

Atheras Creativo

Herr Alexander Atheras

Steiner Ring 58

82538 Geretsried

fon ..: 0176 55410383

email : info@atheras-creativo.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Taufkirchen: RLS-Vortragsveranstaltung „Wenn die Beine keine Ruhe geben“ Epoxidharz-Bodenbeschichtungen für langlebige und belastbare Flächen