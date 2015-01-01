  • Steinteppiche als natürliche Designlösung für Innen- und Außenbereiche

    Mit einem ganzheitlichen Ansatz verbindet ATHERAS CREATIVO kreative Oberflächen, funktionale Materialien und handwerkliche Erfahrung.

    BildATHERAS CREATIVO verbindet Naturmaterialien mit moderner Handwerkskunst

    Natürliche Materialien, zeitloses Design und hohe Alltagstauglichkeit – Steinteppiche vereinen diese Eigenschaften auf besondere Weise. ATHERAS CREATIVO, geführt von Alexander Atheras, realisiert individuelle Steinteppichlösungen für private, gewerbliche und öffentliche Bereiche und schafft Oberflächen mit Charakter und Beständigkeit.

    Steinteppiche bestehen aus sorgfältig ausgewählten Natursteinkörnungen, die fugenlos verarbeitet werden. Dadurch entstehen robuste, rutschhemmende und zugleich ästhetisch ansprechende Flächen. Ob im Wohnbereich, Treppenhaus, Bad, auf Terrassen, Balkonen oder in Eingangsbereichen – Steinteppiche passen sich flexibel an unterschiedliche architektonische Anforderungen an.

    Besonders in Wellness- und Spa-Bereichen, Hotels, exklusiven Gastronomiekonzepten sowie in hochwertigen Außenanlagen erfreuen sich Steinteppiche zunehmender Beliebtheit. Ihre natürliche Optik sorgt für eine angenehme Atmosphäre, während die hohe Belastbarkeit auch stark frequentierten Bereichen gerecht wird.

    „Ein hochwertiger Steinteppich lebt von der richtigen Materialauswahl, echtem Marmor-Kies und einer sauberen Verarbeitung“, erklärt Alexander Atheras. „Nur so entstehen langlebige Flächen, die optisch überzeugen und sich angenehm nutzen lassen.“

    ATHERAS CREATIVO legt besonderen Wert auf eine fachgerechte Untergrundvorbereitung sowie auf individuell abgestimmte Bindemittel und Versiegelungen. Je nach Einsatzbereich können unterschiedliche Körnungen, Farbmischungen und Oberflächenstrukturen realisiert werden – von dezent und elegant bis hin zu ausdrucksstark und lebendig.

    In Kombination mit weiteren Oberflächenlösungen wie Mikrozement, Epoxidharz-Bodenbeschichtungen, Stempelbeton oder Stempelputz entstehen ganzheitliche Gestaltungskonzepte, bei denen Funktion, Design und Materialharmonie im Mittelpunkt stehen.

    ATHERAS CREATIVO steht für natürliche Materialien, handwerkliche Präzision und individuelle Lösungen – für Oberflächen, die Räume aufwerten und langfristig bestehen.

    Weitere Informationen zu Steinteppichen und kreativen Oberflächenlösungen finden Interessierte unter
    www.atheras-creativo.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Atheras Creativo
    Herr Alexander Atheras
    Steiner Ring 58
    82538 Geretsried
    Deutschland

    fon ..: 01772283934
    web ..: https://atheras-creativo.com
    email : alexander.atheras@gmx.de

    ATHERAS CREATIVO ist spezialisiert auf kreative und funktionale Oberflächenlösungen. Inhaber Alexander Atheras vereint langjährige Handwerkserfahrung mit modernen Techniken wie Epoxidharz-Bodenbeschichtungen, Mikrozement, Stempelbeton, Stempelputz, Steinteppich und Kunstfelsen-Bau – für langlebige, individuell gestaltete Projekte.

    Pressekontakt:

    Atheras Creativo
    Herr Alexander Atheras
    Steiner Ring 58
    82538 Geretsried

    fon ..: 0176 55410383
    email : info@atheras-creativo.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Alles aus einer Hand: Ganzheitliche Oberflächenkonzepte von ATHERAS CREATIVO
      Außergewöhnliche Materialien für Außergewöhnliche Menschen!...

    2. Der Sales-Code für erfolgreiche Verkäufer:innen, Dienstleister:innen und Unternehmer:innen
      Lernen Sie eine neue Sprache, die jeder weltweit versteht: die nonverbale Körpersprache....

    3. Neue Herausforderung für Praxen: Wie Ärzt:innen und Therapeut:innen in den AI Overviews sichtbar bleiben
      Immer mehr Patient:innen suchen Antworten über KI statt Google - Praxen verlieren Sichtbarkeit. therapeuten.io zeigt, wie Ärzt:innen und Therapeut:innen trotzdem online gefunden werden....

    4. Autor*innen verdienen als Self-Publisher*innen auf www.klicklac.de viel mehr Geld!
      Autor:innen haben mit Klicklac.de die Chance viel mehr Geld zu verdienen!...

    5. Natürliche Entspannung: Ergonomische Hängeliegen aus Holz verbinden Komfort und Design
      Innovative Holz-Hängeliegen bieten ergonomischen Liegekomfort und optische Eleganz für den Außenbereich....

    6. Eine Holzbadewanne bringt natürliche Wellness in den heimischen Garten
      Ein Garten wird mit einer Holzbadewanne zur persönlichen Ruheoase - stilvoll, funktional und nachhaltig....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.