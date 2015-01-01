-
Steinteppiche als natürliche Designlösung für Innen- und Außenbereiche
Mit einem ganzheitlichen Ansatz verbindet ATHERAS CREATIVO kreative Oberflächen, funktionale Materialien und handwerkliche Erfahrung.
ATHERAS CREATIVO verbindet Naturmaterialien mit moderner Handwerkskunst
Natürliche Materialien, zeitloses Design und hohe Alltagstauglichkeit – Steinteppiche vereinen diese Eigenschaften auf besondere Weise. ATHERAS CREATIVO, geführt von Alexander Atheras, realisiert individuelle Steinteppichlösungen für private, gewerbliche und öffentliche Bereiche und schafft Oberflächen mit Charakter und Beständigkeit.
Steinteppiche bestehen aus sorgfältig ausgewählten Natursteinkörnungen, die fugenlos verarbeitet werden. Dadurch entstehen robuste, rutschhemmende und zugleich ästhetisch ansprechende Flächen. Ob im Wohnbereich, Treppenhaus, Bad, auf Terrassen, Balkonen oder in Eingangsbereichen – Steinteppiche passen sich flexibel an unterschiedliche architektonische Anforderungen an.
Besonders in Wellness- und Spa-Bereichen, Hotels, exklusiven Gastronomiekonzepten sowie in hochwertigen Außenanlagen erfreuen sich Steinteppiche zunehmender Beliebtheit. Ihre natürliche Optik sorgt für eine angenehme Atmosphäre, während die hohe Belastbarkeit auch stark frequentierten Bereichen gerecht wird.
„Ein hochwertiger Steinteppich lebt von der richtigen Materialauswahl, echtem Marmor-Kies und einer sauberen Verarbeitung“, erklärt Alexander Atheras. „Nur so entstehen langlebige Flächen, die optisch überzeugen und sich angenehm nutzen lassen.“
ATHERAS CREATIVO legt besonderen Wert auf eine fachgerechte Untergrundvorbereitung sowie auf individuell abgestimmte Bindemittel und Versiegelungen. Je nach Einsatzbereich können unterschiedliche Körnungen, Farbmischungen und Oberflächenstrukturen realisiert werden – von dezent und elegant bis hin zu ausdrucksstark und lebendig.
In Kombination mit weiteren Oberflächenlösungen wie Mikrozement, Epoxidharz-Bodenbeschichtungen, Stempelbeton oder Stempelputz entstehen ganzheitliche Gestaltungskonzepte, bei denen Funktion, Design und Materialharmonie im Mittelpunkt stehen.
ATHERAS CREATIVO steht für natürliche Materialien, handwerkliche Präzision und individuelle Lösungen – für Oberflächen, die Räume aufwerten und langfristig bestehen.
Weitere Informationen zu Steinteppichen und kreativen Oberflächenlösungen finden Interessierte unter
www.atheras-creativo.com
ATHERAS CREATIVO ist spezialisiert auf kreative und funktionale Oberflächenlösungen. Inhaber Alexander Atheras vereint langjährige Handwerkserfahrung mit modernen Techniken wie Epoxidharz-Bodenbeschichtungen, Mikrozement, Stempelbeton, Stempelputz, Steinteppich und Kunstfelsen-Bau – für langlebige, individuell gestaltete Projekte.
