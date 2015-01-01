  • Industriefotograf Christian Nielinger in Essen

    Seit über 35 Jahren entwickelt der Industriefotograf Christian Nielinger aus Essen präzise Bildwelten für Unternehmen, Industrie und Architektur – authentisch und modern.

    Christian Nielinger ist Fotograf und Kommunikationsdesigner aus Essen. Seit 1989 gestaltet er in seinem Studio anspruchsvolle visuelle Konzepte für Unternehmen, Agenturen und Institutionen im Ruhrgebiet und weit darüber hinaus. Seine Arbeit verbindet gestalterische Klarheit mit technischer Präzision und einem geschulten Blick für industrielle und architektonische Strukturen.

    Spezialisierung auf Industrie, Architektur und Corporate Communication

    Nach seinem Studium des Kommunikationsdesigns an der Folkwang-Hochschule in Essen entwickelte er früh einen Schwerpunkt auf die visuelle Darstellung von Industrie, Architektur und Unternehmenskommunikation. Seine Bildsprache ist reduziert, authentisch und gleichzeitig emotional wirksam – stets mit dem Ziel, komplexe Inhalte verständlich und hochwertig zu inszenieren.

    Leistungen für starke Unternehmensauftritte

    Sein Portfolio umfasst unter anderem Unternehmenspräsentationen, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte, Industrie- und Architekturfotografie, Klinik- und Gesundheitskommunikation sowie Porträts von Führungskräften und Mitarbeitenden. Die fotografischen Konzepte entstehen in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen und Kommunikationsagenturen.

    Studio, Technik und Präsentation

    Das Essener Studio ist mit professioneller Aufnahme- und Postproduktionstechnik ausgestattet und ermöglicht hochwertige Bildbearbeitung sowie großformatige Fine-Art-Prints. So entstehen Ergebnisse, die sowohl digital als auch im Print überzeugen und langfristig wirken.

    Sichtbarkeit in der digitalen Transformation

    Gerade in Zeiten der Digitalisierung gewinnt hochwertige Fotografie an Bedeutung. Unternehmenswebsites, Geschäftsberichte und Präsentationen sind heute visuelle Aushängeschilder. Nielingers Arbeiten schaffen dabei die Verbindung zwischen technologischer Entwicklung, Markenidentität und visueller Glaubwürdigkeit.

    Ausstellungen und Auszeichnungen

    Seit den 1990er-Jahren wurden seine Arbeiten in verschiedenen Ausstellungen im Ruhrgebiet, in Berlin sowie auf der photokina in Köln gezeigt. Mehrere Auszeichnungen im Bereich Kommunikationsdesign unterstreichen seine langjährige Erfahrung.

    Weitere Informationen: www.nielinger.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Fotografie und Gestaltung Christian Nielinger
    Herr Christian Nielinger
    Frankenstr. 122
    45134 Essen
    Deutschland

    fon ..: 0201 701879
    fax ..: 0201 7490905
    web ..: http://www.nielinger.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Fotografie und Gestaltung Christian Nielinger
    Herr Christian Nielinger
    Frankenstr. 122
    45134 Essen

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    web ..: http://www.nielinger.de
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