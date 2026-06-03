Minenaktien 2026: Massive Kauf-Chance! Ihre Wunschaktien im Check!

Gold- und Silberminen wurden zuletzt kräftig durchgeschüttelt. Wir Analysieren ihre Abstimmungs-Favoriten und zeigen das beste Chance-Risikoprofil!

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: Rohstoff Insider · Erstveröffentlichung (Original): 03.06.2026, 13:13 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ist die Korrektur bereits die nächste große Einstiegschance – oder kommt erst noch der finale sell-off?

Im neuen Rohstoff Insider-Video stehen neben dieser Frage vor allem Eure Abstimmungs-Favoriten im Fokus.

Eure Abstimmung im Telegram-Kanal ergab folgende Rangliste:

o First Majestic Silver

o Hecla Mining

o Endeavour Silver

o Silver Tiger

o Skeena Gold & Silver

o GoGold

o Axo Metals

o Barrick Gold

o Lundin Gold

Wollt Ihr beim nächsten Mal auch dabei sein und eure Lieblings-Minen, jüngsten Highflyer oder aktuell gehypte Hotstocks analysiert bekommen?

So geht´s:

1) Im aktuellen Video hinterlasst ihr in den Kommentaren Eure Wünsche (Aktien, Sektoren, Charts, etc..) und gerne auch Anregungen oder aktive Diskussionen

2) Tretet unserem Rohstoff-Aktien Telegram-Kanal bei. Achtung bitte nicht auf Fake Accounts reinfallen. Bitte nur diesen Link benutzen:

https://t.me/offiziellerrohstoffinsider

Hier geht es nicht um blindes Kaufen, sondern um die entscheidende Einordnung:

Welche Aktien haben echtes Nachholpotenzial?

Welche Minenwerte sind Qualität – und welche bleiben hochspekulativ?

Wo könnte sich nach der Korrektur jetzt ein Einstieg lohnen?

Auch darum geht es im neuen Video:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EQ8plR2MQ9I&t=1866s

Die wichtigsten Fragen im Video:

o Ist die Korrektur bei Gold- und Silberminen schon weit genug gelaufen?

o Welche Rolle spielen US-Dollar und US-Zinsen jetzt wirklich?

o Warum könnten Sentiment und Saisonalität für eine Gegenbewegung sprechen?

o Warum könnten Silberminen besonders stark aufholen?

o Welche Risiken dürfen Anleger nicht unterschätzen?

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EQ8plR2MQ9I&t=1866s

Besonders interessant: Silberminen haben den jüngsten Silberanstieg nur teilweise mitgemacht. Das kann ein Warnsignal sein – oder ein Hinweis auf erhebliches Nachholpotenzial, falls Gold und Silber wieder Momentum aufnehmen.

Selbst mitbestimmen: Welche Aktien sollen wir als nächstes analysieren!

Im Rohstoff Insider Telegram-Kanal können Sie aktiv mitentscheiden, welche Aktien in den kommenden Videos und Analysen besprochen werden sollen.

Dort können Sie:

o an Abstimmungen teilnehmen,

o eigene Aktienvorschläge einreichen,

o Wunschwerte zur Analyse stellen,

o und sehen, welche Rohstoff-Aktien die Community aktuell am meisten interessieren.

Wenn Sie also wissen möchten, ob Ihre Gold-, Silber- oder Minenaktie in einem der nächsten Videos analysiert werden soll, dann kommen Sie jetzt in den Telegram-Kanal.

Zum Telegram-Kanal:

https://t.me/offiziellerrohstoffinsider

Viel Spaß mit dem Video und unserem Telegram-Kanal

Ihr

Team vom Rohstoff Insider

Hinweis / Disclaimer: Dieser Beitrag ist eine Anzeige / Eigenwerbung für ein Video von Rohstoff Insider und dient ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Es handelt sich weder um Anlageberatung noch um Finanzanalyse noch um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Rohstoffe, Edelmetalle, Minenaktien und rohstoffbezogene Anlagen unterliegen erheblichen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust. Insbesondere kleinere Minen-, Entwicklungs- und Explorationswerte sind hochspekulativ. Anleger sollten vor jeder Entscheidung eine eigene Prüfung vornehmen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

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