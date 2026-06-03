  • Minenaktien 2026: Massive Kauf-Chance! Ihre Wunschaktien im Check!

    Gold- und Silberminen wurden zuletzt kräftig durchgeschüttelt. Wir Analysieren ihre Abstimmungs-Favoriten und zeigen das beste Chance-Risikoprofil!

    Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: Rohstoff Insider · Erstveröffentlichung (Original): 03.06.2026, 13:13 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

    Anzeige / Eigenwerbung

    Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
    ist die Korrektur bereits die nächste große Einstiegschance – oder kommt erst noch der finale sell-off?

    Im neuen Rohstoff Insider-Video stehen neben dieser Frage vor allem Eure Abstimmungs-Favoriten im Fokus.

    Eure Abstimmung im Telegram-Kanal ergab folgende Rangliste:

    o First Majestic Silver
    o Hecla Mining
    o Endeavour Silver
    o Silver Tiger
    o Skeena Gold & Silver
    o GoGold
    o Axo Metals
    o Barrick Gold
    o Lundin Gold

    Wollt Ihr beim nächsten Mal auch dabei sein und eure Lieblings-Minen, jüngsten Highflyer oder aktuell gehypte Hotstocks analysiert bekommen?

    So geht´s:

    1) Im aktuellen Video hinterlasst ihr in den Kommentaren Eure Wünsche (Aktien, Sektoren, Charts, etc..) und gerne auch Anregungen oder aktive Diskussionen

    2) Tretet unserem Rohstoff-Aktien Telegram-Kanal bei. Achtung bitte nicht auf Fake Accounts reinfallen. Bitte nur diesen Link benutzen:

    https://t.me/offiziellerrohstoffinsider

    Hier geht es nicht um blindes Kaufen, sondern um die entscheidende Einordnung:
    Welche Aktien haben echtes Nachholpotenzial?
    Welche Minenwerte sind Qualität – und welche bleiben hochspekulativ?
    Wo könnte sich nach der Korrektur jetzt ein Einstieg lohnen?

    Auch darum geht es im neuen Video:

    Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EQ8plR2MQ9I&t=1866s

    Die wichtigsten Fragen im Video:
    o Ist die Korrektur bei Gold- und Silberminen schon weit genug gelaufen?
    o Welche Rolle spielen US-Dollar und US-Zinsen jetzt wirklich?
    o Warum könnten Sentiment und Saisonalität für eine Gegenbewegung sprechen?
    o Warum könnten Silberminen besonders stark aufholen?
    o Welche Risiken dürfen Anleger nicht unterschätzen?

    Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EQ8plR2MQ9I&t=1866s

    Besonders interessant: Silberminen haben den jüngsten Silberanstieg nur teilweise mitgemacht. Das kann ein Warnsignal sein – oder ein Hinweis auf erhebliches Nachholpotenzial, falls Gold und Silber wieder Momentum aufnehmen.

    Selbst mitbestimmen: Welche Aktien sollen wir als nächstes analysieren!

    Im Rohstoff Insider Telegram-Kanal können Sie aktiv mitentscheiden, welche Aktien in den kommenden Videos und Analysen besprochen werden sollen.
    Dort können Sie:
    o an Abstimmungen teilnehmen,
    o eigene Aktienvorschläge einreichen,
    o Wunschwerte zur Analyse stellen,
    o und sehen, welche Rohstoff-Aktien die Community aktuell am meisten interessieren.
    Wenn Sie also wissen möchten, ob Ihre Gold-, Silber- oder Minenaktie in einem der nächsten Videos analysiert werden soll, dann kommen Sie jetzt in den Telegram-Kanal.
    Zum Telegram-Kanal:
    https://t.me/offiziellerrohstoffinsider

    Viel Spaß mit dem Video und unserem Telegram-Kanal
    Ihr
    Team vom Rohstoff Insider

    Hinweis / Disclaimer: Dieser Beitrag ist eine Anzeige / Eigenwerbung für ein Video von Rohstoff Insider und dient ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Es handelt sich weder um Anlageberatung noch um Finanzanalyse noch um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Rohstoffe, Edelmetalle, Minenaktien und rohstoffbezogene Anlagen unterliegen erheblichen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust. Insbesondere kleinere Minen-, Entwicklungs- und Explorationswerte sind hochspekulativ. Anleger sollten vor jeder Entscheidung eine eigene Prüfung vornehmen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    JS Research GmbH
    Herr Jörg Schulte
    Bergmannsweg 7a
    59939 Olsberg
    Deutschland

    fon ..: 015155515639
    web ..: http://www.js-research.de
    email : info@js-research.de

    Pressekontakt:

    JS Research GmbH
    Herr Jörg Schulte
    Bergmannsweg 7a
    59939 Olsberg

    fon ..: 015155515639
    web ..: http://www.js-research.de
    email : info@js-research.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. KAUF-ALARM für diese Aktie! Erneutes All-Time-High und immer noch 10x Chance!
      SOFORT KAUFEN! Die Zeit der Minenaktien ist gekommen! Gold- und Silbertitel jetzt unmittelbar vor Kursexplosion! Wer jetzt nicht dabei ist, wird nie Geld an der Börse verdienen!...

    2. Jahrhundert-Chance KI: Bilal Zafar eröffnet den World of Data 2026
      Der World of Data 2026 rückt KI in den Fokus: Bilal Zafar eröffnet den Datenkongress in München mit einer Keynote zu Chancen, Entwicklungen und Praxisnutzen künstlicher Intelligenz....

    3. 2026: Deutschlands letzte Chance oder droht ein endgültiger Wirtschaftscrash?
      Deutschlands Problem ist kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit. Jedes Jahr der Verzögerung kostet dauerhaft Wohlstand, messbar in Milliarden Euro und Prozentpunkten Wachstum....

    4. Von Panik zu Perspektive – Wie Beschäftigte 2026 lernen, Unsicherheit als Chance zu nutzen
      Der Arbeitsmarkt 2026 ist unsicher. Viele Beschäftigte sehen sich Herausforderungen gegenüber, entdecken aber auch Chancen. Wie man diese für sich nutzt, erfahren Sie hier....

    5. BAFA-Förderung 2026: Letzte Chance für geförderte KI-Beratung im Mittelstand
      Bis zu 3.500 EUR bzw. 5.600 EUR Zuschuss für KI- und Prozessberatung " die BAFA-Richtlinie läuft Ende 2026 aus. Warum kleine und mittlere Unternehmen jetzt handeln sollten....

    6. Doppelte Green Card-Chance: 2026 könnten zwei US Visa Lotterien stattfinden
      Erstmals könnten Teilnehmer innerhalb eines Kalenderjahres zwei Anmeldungen zur beliebten Green Card Lotterie einreichen - die Chancen auf eine Auswanderung in die USA würden deutlich steigen...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.