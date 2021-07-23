Aufgestockte Privatplatzierung und neue Finanzierungsbausteine stärken TOP Nickel-Story

,Flow-Through‘-Platzierung über 6,21 Mio. CAD, exklusives Mandat für eine mögliche 600 Mio. USD-,Tax-Credit‘-Finanzierung und fortgeschrittener Genehmigungsprozess: ,Crawford‘ rückt…

…weiter in den Fokus.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 03. Juli 2026, 5:32 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Nickelmarkt bleibt zweigeteilt: kurzfristig bewegen Indonesien-Schlagzeilen die Preise, langfristig zählt der strategische Bedarf an verlässlichen Quellen. Zuletzt kursierten Berichte über eine mögliche Ausweitung indonesischer Erzquoten bis auf 360 Mio. Tonnen. Gleichzeitig erklärte das Ministerium, die endgültige Quote für 2026 stehe noch nicht fest. Das macht die Lage volatil – und westliche Nickelquellen wertvoll. Genau hier setzt Canada Nickel Company Inc. (WKN A2P0XC) an.

Nickel bleibt für Edelstahl, Batterien, Verteidigung, Infrastruktur und kritische Lieferketten unverzichtbar. Die Szenarien der Internationalen Energieagentur zeigen bis 2040 steigenden Primärbedarf; zugleich bleibt das Angebot aus bestehenden und angekündigten Projekten angespannt.

,Crawford‘ im ,Timmins-Cochrane‘-Distrikt in Ontario gehört laut Canada Nickel (WKN A2P0XC) zu den weltweit größten entwickelten Nickelsulfid-Projekten. Das Ziel: eine westliche Lieferquelle für Nickel, Kobalt und Eisenprodukte mit potenziell niedrigem CO2-Fußabdruck.

Erwartetes Nickelangebot aus bestehenden und angekündigten Projekten sowie Primärbedarf in verschiedenen Szenarien:

Canada Nickel (WKN A2P0XC) verweist zudem auf sinkende indonesische Erzgehalte. Niedrigere Gehalte können Verarbeitungskosten, Energiebedarf und Margen entlang der Lieferkette belasten. Für ,Crawford‘ ist deshalb nicht allein der Erzgehalt entscheidend, sondern vor allem die mögliche Konzentratsqualität.

Fachlich ist ,Crawford’…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

Canada Nickel Company Inc.: Pressemitteilungen vom 10.06.2026, 20.05.2026, 24.06.2026 und Investor Presentation Mai 2026; Impact Assessment Agency of Canada (IAAC): Crawford Nickel Project Public Notice vom 11.05.2026; International Energy Agency (IEA): Global Critical Minerals Outlook 2025; Mining.com/Reuters und BusinessMirror/Bloomberg zur Indonesien-Quote; DiscoveryAlert.com; SEDAR+/NI 43-101-Berichte; Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: öffentliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, regulatorische Dokumente, technische Berichte und Marktquellen; keine eigenen Kursmodelle, keine Kursziele, qualitative Einordnung. Zukunftsgerichtete Aussagen wurden als Ziele, Erwartungen oder Potenziale formuliert. Stand der Prüfung: 27. Juni 2026.

Update-Policy & Interessenkonflikte: Keine Pflicht zu Folge-Updates. JS Research GmbH erhält eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG für Erstellung/Verbreitung dieser werblichen Veröffentlichung. SRC unterhält für diese Veröffentlichung eine entgeltliche IR-Beziehung mit Canada Nickel Company Inc. Eigene Positionen (JS Research GmbH/Autor/Mitarbeiter): Long-Position, aber keine Netto-Position >= 0,5 % zum Zeitpunkt der Erstellung; Market-Making/Investment-Banking-Beziehungen: keine bekannt.

Dieser Werbeartikel wurde am 27. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Die Veröffentlichung ist eine Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung und keine Finanzanalyse im Sinne kapitalmarktrechtlicher Vorgaben.

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Interessenkonflikte und Vergütung: Diese Veröffentlichung wird entgeltlich erstellt und verbreitet. JS Research GmbH erhält hierfür eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG; SRC unterhält eine bezahlte IR-/Beraterbeziehung mit Canada Nickel Company Inc. Daraus besteht ein offensichtlicher Interessenkonflikt, weil ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung des Unternehmens bestehen kann. Zum Zeitpunkt der Erstellung halten JS Research GmbH, Autor Netto-Position halten, aber deutlich unter 0,5 %; spätere Käufe oder Verkäufe bleiben jedoch möglich und können ohne vorherige Ankündigung erfolgen.

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Besondere Risiken: Investments in ausländische Nebenwerte, Small- und Microcap-Unternehmen sowie Rohstoffentwickler sind hochspekulativ. Canada Nickel ist ein Entwicklungsunternehmen ohne laufende Produktion aus Crawford. Risiken bestehen unter anderem bei Rohstoffpreisen, Währungen, Finanzierung, Verwässerung, Genehmigungen, Baukosten, Zeitplänen, technischen Studien, Ressourcen- und Reservenschätzungen, Umweltauflagen, lokalen Stakeholdern, First Nations, Infrastruktur, politischen Rahmenbedingungen, Marktliquidität sowie allgemeinen Kapitalmarktbedingungen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Kanada-/BCSC-Transparenzhinweis: Canada Nickel Company Inc. ist in Kanada börsennotiert. Diese deutschsprachige Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen in Kanada und ist kein Angebot in Kanada, den USA oder sonstigen Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot unzulässig wäre. Zur Transparenz im Sinne kanadischer Vorgaben zu werblichen Kapitalmarktkommunikationen wird ausdrücklich offengelegt, dass diese Veröffentlichung entgeltlich ist, im wirtschaftlichen Interesse des Auftraggeberumfelds erfolgt und einen deutlich werblichen Charakter hat.

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