Kernkraft füllt Energielücke

Die Kernkraft ist im Gegensatz zu fossilen Energieträgern eine kohlenstoffarme Energiequelle. Und sie kann Energielücken schließen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 01.07.2026, 18:15 Uhr Zürich/Berlin

Schocks bei der Energieversorgung gab es einige in der Vergangenheit und auch in der jüngsten Zeit. So hat die aktuelle Energiekrise, verursacht durch den Konflikt zwischen dem Iran und den USA die Bedeutung von sicheren Öl- und Gaslieferungen wieder in den Blickpunkt gerückt. Können diese nicht oder nicht ausreichend durch die Straße von Hormus transportiert werden, richtet sich der Blick auf im eigenen Land erzeugte Energie. Und es sind nicht nur Energiekrisen, die die Atomkraft wieder attraktiver werden lassen, sondern auch der ständig wachsende Energiebedarf auf der Erde.

Änderungen auf den Energiemärkten und eine neu ausgerichtete Sicht auf die Kernkraft gab es mehrere. So etwa das arabische Ölembargo und die iranische Revolution in den 1970er Jahren. Es entstanden Versorgungsengpässe. Verstärkt wurde auf Erdgas und die Atomkraft gesetzt. In den 2000er Jahren hat sich Öl stark verteuert und so wurde in das Fracking investiert. 2022 ist Russland in der Ukraine einmarschiert und es kam zu einer Krise bei der Erdgasversorgung. Erneuerbare Energien starteten einen Siegeszug. Heute erlebt die Kernkraft eine Renaissance. Der Unfall von Fukushima im Jahr 2011 ist heute verdaut.

Die Kernkraft ist eine bedarfsgerecht steuerbare Energiequelle, die anders als Wind- oder Solarenergie, immer verfügbar ist. Und so spielt die Kernkraft heute eine bedeutende Rolle im Energiemix, die voraussichtlich noch steigen wird. Man denke nur an die stromintensiven Rechenzentren. Damit Atomstrom produziert werden kann, braucht es Uran und dies in zunehmenden Maße.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft. Das Unternehmen ist schuldenfrei und besitzt eine erhebliche Liquidität. Mit dem Produktionsstart bei der Burke Hollow-Liegenschaft betreibt das Unternehmen nun zwei seiner drei ISR-Produktionsplattformen in den USA. Auf dem Christensen Ranch-Uranprojekt wird der Ausbau zusätzlicher Kapazitäten fortgesetzt. Auch besitzt Uranium Energy strategische Uran-Lagerbestände und in Paraguay ein Titan- und Vanadium Projekt.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – gilt als Uranproduzent, der zeitnah in Produktion gehen könnte, und verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan, das zudem mit einer flachen Mineralisierung und bester Infrastruktur glänzt. Neueste Bohrergebnisse zeigen wieder die hochgradige Uranmineralisierung auf. Mit der Übernahme von Toro hat sich die Uranplattform der Gesellschaft vergrößert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (-https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/.

Quellen: Uranium Energy, IsoEnergy,

https://www.research.unicredit.eu/DocsKey/fxfistrategy_docs_2026_188663.ashx?M=D&R=120150341;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/.

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