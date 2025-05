Kernkraft statt Kohle

Kohlekraftwerke zu schließen und dort Atomkraftwerke zu bauen, ist eine spannende Option.

Verschiedene Länder wollen weg von der Kohle und setzen auf umweltfreundliche Atomkraft. Dazu gehört neben den USA, wo 20 Prozent der CO2-Emissionen von Kohlekraftwerken verursacht werden, auch China. Die Nummer eins in Sachen Kohleverbrauch und Produktion von Treibhausgasen will bis 2060 Klimaneutralität erreichen. Aktuell laufen in China 57 Kernkraftwerke und 28 werden gerade gebaut. Unter den Europäern steht Polen an der Spitze der Länder, die Kohle mit Atomkraft ersetzen wollen. Und dabei haben sie Standorte im Blick, an denen jetzt Kohlekraftwerke stehen. In den USA wurde nun in einer Studie überprüft, ob es machbar und sinnvoll ist an den Standorten von Kohlekraftwerken Kernreaktoren zu bauen. Vorteile wären der Erhalt von Arbeitsplätzen, die Weiternutzung von bestehenden Infrastrukturen und das Erreichen von Klimazielen. Laut Schätzungen könnten bis zum Jahr 2035 an den Plätzen stillgelegter Kohlekraftwerke in den USA rund 128 bis 174 GW an neuer Kernkraft aufgebaut werden.

Und nicht nur die Erreichung von Klimazielen, sondern auch wirtschaftliche und ökologische Vorteile winken also. Es können Kosten eingespart werden, wenn an ehemaligen Kohlekraftwerksstandorten Atomkraftwerke entstehen, nämlich im Vergleich zu Neubauten an anderen Standorten ungefähr 15 bis 35 Prozent. Die „Coal-to-Nuclear“- Umstellung sorgt nicht nur für die genannten Vorteile, sondern sie würde auch Netzstabilität bedeuten. Auch wenn diese Überlegungen noch Zukunftsmusik sind, Atomkraft ist sauber, immer verfügbar und hat sein negatives Image abgelegt. Um den nötigen steigenden Uranbedarf kümmern sich Unternehmen wie Uranium Energy und wenn auch nicht direkt so doch das einzige Royalty-Unternehmen im Uranbereich, Uranium Royalty.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – ist der größte lizenzierte Uranproduzent in den USA und schuldenfrei. Die ISR-Uranprojekte liegen in den USA, weitere Projekte befinden sich in Kanada.

Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – ist die einzige Gesellschaft im Uran-Royalty-Bereich und arbeitet erfolgreich im Lizenzgebühren- und Streaming-Geschäft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

