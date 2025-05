Transformation wird sichtbar: MEDIA CENTRAL launcht neues Corporate Design

MEDIA CENTRAL launcht neuen Markenauftritt. Das Corporate Design reflektiert die strategische Weiterentwicklung vom Anbieter unadressierter Haushaltswerbung zum Marktführer für Angebotskommunikation.

Mönchengladbach, 13. Mai 2025 – MEDIA CENTRAL stellt nach 27 Jahren seinen neuen Markenauftritt vor. Das Rebranding markiert die konsequente Umsetzung der strategischen Transformation vom Anbieter für unadressierte Haushaltswerbung zum europäischen Marktführer und crossmedialen Reichweitenmanager. Mit dem neuen Markenlogo reagiert MEDIA CENTRAL auf die veränderten Anforderungen von KonsumentInnen und Unternehmen in einem zunehmend komplexen Medienumfeld. In Zusammenarbeit mit der Marken- und Designagentur fellowz ist ein Corporate Design entstanden, das die Positionierung des Unternehmens transportiert.

„Unser neues Markenbild ist Ausdruck unserer strategischen Weiterentwicklung. Es vereint unsere langjährige Expertise in innovativer, datengetriebener Lösungsfindung und unterstreicht unsere Position als Navigator in einem zunehmend komplexeren Umfeld der Angebotskommunikation.“, erklärt Ingo Wienand, CEO und Gesellschafter von MEDIA CENTRAL.

Das neue Logo, dass aus drei aufstrebenden, fließenden Elementen besteht, steht für die intelligente Vernetzung von KonsumentInnen, Handel und Medien.

„Rebranding bedeutet für uns Evolution, nicht Revolution. Mit dem neuen Markenauftritt manifestieren wir unsere Vision, unser Know-how und unsere Innovationskraft, ohne dabei unsere Wurzeln zu vergessen“, ergänzt Selin Castaldo, Vice President Corporate Affairs bei MEDIA CENTRAL.

„We speak retail“ – mit diesem neuen Claim positioniert sich MEDIA Central als verlässlicher Partner für Unternehmen, die effiziente und messbare Kommunikationslösungen suchen. MEDIA Central bleibt dabei seiner Geo-Expertise und jahrzehntelangen Handelserfahrung treu und baut diese gezielt aus, um datengetriebene, skalierbare Lösungen zu entwickeln.

MEDIA CENTRAL, ein Unternehmen der MEDIA CENTRAL Group, ist der unabhängige Reichweitenmanager für Handel und Brands mit Hauptsitz in Mönchengladbach. Als vertrauter Partner und Impulsgeber unterstützt MEDIA CENTRAL seine nationalen und internationalen Kunden bei ganzheitlicher Angebotskommunikation und schafft mit innovativen Off- und Online-Lösungen messbar wirksame Mehrwerte.

Mit einem Team von über 300 Mitarbeitenden an fünf Standorten schlägt MEDIA CENTRAL Brücken zwischen Kunden und Endkonsumenten mit effizienten, innovativen Werbebotschaften in über 24 europäischen Ländern. Als Marktführer in der unadressierten Haushaltswerbung begleitet MEDIA CENTRAL seit 1997 den stetigen Wandel in der Angebotskommunikation und schafft neue, wegweisende Strategien.



