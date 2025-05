Das autonome Fahren kommt voran – und braucht Rohstoffe

Der Mobilitätsmarkt könnte vor einem großen Umbruch stehen. Denn in den USA setzen sich Robotaxis immer mehr durch.

Die Infrastruktur und die Sensorik werden zunehmend Rohstoffe verschlingen. Das autonome Fahren hat nun eine bedeutende Hürde genommen. Die Kommerzialität nimmt Fahrt auf. Vor allem Taxiflotten werden zusehends fahrerlos unterwegs sein. Zwei Firmen in den USA, die bereits Lieferroboter und Robo-Lkws im Einsatz haben, setzen auf Robotaxis. In Los Angeles, Phoenix und San Francisco fahren bereits ungefähr 700 Taxis autonom. Austin, Atlanta und nächstes Jahr Miami sollen dazukommen und in weiteren Städten soll der Testbetrieb starten. In China fahren schon viele Robotaxis. Die Technologie scheint nun den Kinderschuhen entwachsen zu sein, manche sprechen bereits von einem Megatrend.

Hochentwickelte Sensoren, Kameras, künstliche Intelligenz und immer bessere Rechenleistungen machen die Entwicklung sowie die Reaktion auf komplexe Verkehrssituationen möglich. Auch der US-Präsident Donald Trump hat nun Vorschriften bezüglich des autonomen Fahrens gelockert. Laut Prognosen von The Business Research Company wird der globale Markt für autonomes Fahren bis zum Jahr 2029 eine Vervierfachung auf etwa 285 Milliarden US-Dollar erreichen. Es gibt auch Pläne autonom fahrende Autos zu entwickeln, die private Fahrzeugkäufer sich dann zulegen können. Auch im Schwerlastverkehr wird eifrig am kommerziellen Betrieb vollautonomer Lkw gearbeitet. Elektrofahrzeuge sind für autonomes Fahren bestens geeignet. Denn sie bieten eine präzisere Steuerung und Integration der nötigen Systeme und Sensoren. Wer auf sauberes und sichereres Fahren setzen möchte, sollte sich Unternehmen anschauen, die die notwendigen Rohstoffe in ihren Projekten besitzen.

Über Kobalt und Nickel verfügt die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – im Crawford-Projekt in Ontario.

Ebenfalls auf Nickel und Batteriemetalle setzt Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ – mit seinem Chrome-Puddy-Projekt in Kanada.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -).

