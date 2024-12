Die Weltbevölkerung wächst weiter und braucht Rohstoffe

Ob Kali für den Pflanzenanbau und die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung oder die Dekarbonisierung, es gibt viel zu tun.

Der weltweite Markt für Düngemittel wurde 2022 auf gut 201 Milliarden US-Dollar geschätzt. Laut Prognosen soll er bis 2031 etwa 277 Milliarden US-Dollar erreichen. Rund 12 Prozent der Erdoberfläche dienen für den Anbau von Nutzpflanzen. Der Düngemittelmarkt ist abhängig vom Bevölkerungswachstum – und die Weltbevölkerung wird weiterwachsen. Mitte 2024 bevölkerten rund 8,2 Milliarden Menschen die Erde. Zum Vergleich, 1950 lebten ungefähr 2,5 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Laut Prognosen der Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung bis 2080 auf etwa 10,3 Milliarden anwachsen. Es gilt also die Pflanzenproduktion zu steigern, da Ackerflächen in vielen Regionen der Welt zurückgehen. Verursacht wird dies durch die zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung auf der Erde. Zu den wichtigen Nährstoffen gehört Kali. Denn ohne Kali können die übrigen Nährstoffe nicht richtig genutzt werden. Pflanzen benötigen Kali, um Stärke und Zucker bilden zu können.

Um den Kalinachschub kümmert sich Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – in Gabun, Afrika, einem bergbaufreundlichen Land, in seinem Banio Kaliprojekt.

Neben der ausreichenden Versorgung mit Nahrung ist die angestrebte Dekarbonisierung ein beherrschendes Thema in vielen Bereichen des Lebens. Auch die Abkehr von fossilen Brennstoffen gelingt nur mit den richtigen Rohstoffen.

Es sind Bergbaugesellschaften wie Foran Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-corp/ -, die die nötigen Rohstoffe auf sichere und nachhaltige Weise produzieren möchten. Die Projekte des Unternehmens liegen in Saskatchewan, Kanada, damit in einer der weltbesten Bergbaujurisdiktionen und sie enthalten Kupfer und Zink und als Beiprodukte sogar Gold und Silber. Zink wird in der Automobilherstellung, im Bauwesen, als Legierungsmaterial und im Maschinenbau verwendet. Kupfer wird in der Elektrotechnik (Kabel und Leitungen), in erneuerbaren Energien und in der Elektromobilität gebraucht, ebenso im Bauwesen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -) und Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -).

