www.stiebel-eltron.at- Österreich macht Schluss mit Öl, Kohle und Gas!

stiebel-eltron.at- Neue Heizungsanlage, die ohne Gas, Öl und Kohle auskommt!

In Österreich steht die Zukunft von Öl-, Kohle- und Gasheizungen auf wackeligen Beinen. Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz bringt für Hausbesitzer in Österreich bedeutende Veränderungen mit sich. Dieses Gesetz sieht einen vollständigen Ausstieg aus Gasheizungen bis 2040 und aus Ölheizungen bis 2035 vor. Ab dem Jahr 2023 dürfen defekte Öl- und Kohleheizungen nur noch durch erneuerbare Heizsysteme wie beispielsweise Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen ersetzt werden. Bereits seit 2020 sind Öl- und Gasheizungen im Neubau verboten. Ab 2025 soll der Austausch alter Kohle- und Ölheizungen beginnen. Ölheizungen, die vor dem Baujahr 1980 installiert wurden, sollen dann durch erneuerbare Heizsysteme wie Luft-Wärmepumpen und Sole-Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH ersetzt werden.

Bis 2035 ist geplant, alle Ölheizungen zu ersetzen. Viele Menschen, die derzeit mit Gas heizen, erwägen bereits den Wechsel zu alternativen Heizsystemen, da die österreichische Regierung das Ziel verfolgt, das Land bis 2040 klimaneutral zu machen. Die Nutzung umweltschädlicher Erdgasheizungen soll danach nicht mehr gestattet sein. Derzeit nutzen knapp eine Million Haushalte in Österreich Gas zur Beheizung, was etwa einem Viertel des gesamten Gasverbrauchs entspricht und 22 Prozent des Energieverbrauchs in Österreich ausmacht. Die meisten Gasheizungen sind in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark anzutreffen. In den kommenden Jahren wird der Austausch von Gasheizungen zur Pflicht.

Bis spätestens 2040 müssen alle Gasheizungen durch alternative Heizungssysteme wie Wärmepumpen ersetzt werden. Eine STIEBEL ELTRON Wärmepumpe arbeitet auf einfache Weise: Sie nutzt die thermische Energie aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser, um Heizwärme zu erzeugen. Der für den Betrieb der Wärmepumpe benötigte Strom kann mithilfe einer Photovoltaik-Anlage erzeugt werden. Mit einer Wärmepumpe ist nicht nur das Heizen, sondern auch das Kühlen der Wohnung im Sommer möglich. Hierzu wird die Funktion der Wärmepumpe umgekehrt, wodurch die Wärme aus den Räumen aufgenommen und an die Umwelt abgegeben wird. Zudem können Wärmepumpen sowohl Heizwärme als auch Warmwasser erzeugen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Herr Marco Gojcevic

Margaritenstrasse 4A

4063 Hörsching

Österreich

fon ..: +43 7221/74600

web ..: https://www.stiebel-eltron.at/de/home/ratgeber/ratgeber-waermepumpe/heizungsanlage.html

email : marketing@stiebel-eltron.at

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

Pressekontakt:

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Herr Marco Gojcevic

Margaritenstrasse 4A

4063 Hörsching

fon ..: +43 7221/74600

web ..: https://www.stiebel-eltron.at/de/home/ratgeber/ratgeber-waermepumpe/heizungsanlage.html

email : marketing@stiebel-eltron.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Compliance-Kompass: Welche Funktionen weisen den Weg? Zarte und dynamische Duftsymphonien von Sospiro