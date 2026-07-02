Nach diesem Bohrloch mit dieser Firma auf die ,Filo Sur‘-Kupferkarte setzen!

Mit 86 m zu 0,7 % Kupfer, 0,55 g/t Gold, 2,7 g/t Silber und 169 ppm Molybdän hat Mogotes Metals einen sehr starken Teilerfolg. Das Bohrloch endet in Mineralisierung – und weitere Analysen steht aus.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 02. Juli 2026, 5:34 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer bleibt einer der strategisch spannendsten Rohstoffe dieser Dekade. Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität, Energiespeicher und erneuerbare Energien brauchen enorme Mengen des roten Metalls. Genau deshalb ist bemerkenswert, dass die globalen Explorationsbudgets für Kupfer im Jahr 2025 laut S&P Global trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds auf rund 3,3 Mrd. USD stiegen – ein Plus von 2 %.

Der Grund liegt auf der Hand: Kupfer ist nicht einfach ein zyklisches Industriemetall, sondern ein Engpassmetall der Elektrifizierung. Während klassische Konjunktursorgen den Preis immer wieder kurzfristig belasten können, bleibt die langfristige Nachfragekurve strukturell robust. Moderne Datenzentren erhöhen diesen Druck zusätzlich, weil nicht nur Serverräume, sondern auch Netzanschlüsse, Transformatoren, Verkabelung, Kühlung und Notstromsysteme metallintensiv sind.

BloombergNEF skizziert genau diese Schere: steigende…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wichtiger Risiko- und Einordnungshinweis

Trotz der sehr vielversprechenden Bohrdaten bleibt Mogotes Metals ein hochspekulativer Explorer. Für ,Filo Sur‘ liegt bislang keine eigene Ressourcenschätzung, keine Wirtschaftlichkeitsstudie, keine Machbarkeitsstudie und keine Produktionsentscheidung vor. Ausstehende Analysen können schwächer ausfallen als erwartet. Hinzu kommen Explorations-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Länder-, Genehmigungs-, Umwelt-, Metallpreis- und Liquiditätsrisiken bis hin zum Totalverlust. Aussagen zu möglichen zukünftigen Entwicklungen sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Annahmen, die sich jederzeit als falsch erweisen können.

Quellen, Methodik und Annahmen

– Mogotes Metals Inc., Pressemitteilung vom 14. Mai 2026: High-Grade, Shallow, Copper-Gold-Silver-Molybdenum Discovery in Drill Intercept at ,Filo Sur‘ Project, ,Vicuña‘ District.

– Mogotes Metals Inc., Pressemitteilung vom 1. Mai 2026: ,Vicuña‘ Update: Initial Drilling Finds Large-Scale, Shallow Gold-Copper System.

– Mogotes Metals Inc., Unternehmenspräsentation und Projektgrafiken; wissenschaftliche/technische Angaben laut Unternehmen und Qualified-Person-Hinweisen.

– Lundin Mining, Pressemitteilung vom 16. Februar 2026: ,Vicuña‘ Integrated Technical Study Results.

– BHP, Pressemitteilung vom 15. Januar 2025: BHP and Lundin Mining complete the acquisition of Filo Corp. and the formation of a 50/50 joint venture.

– S&P Global, BloombergNEF, Wood Mackenzie/Data Centre Magazine, Reuters/CRU sowie öffentlich zugängliche Marktquellen zu Kupfernachfrage, Datenzentren und Netzinfrastruktur.

– Seeking Alpha, 29. Mai 2026: Mogotes Metals: Possibly The Next Major Deposit In The ,Vicuña‘ District. Hinweis: externe, interessengebundene Meinung; keine Prognose von JS Research.

– Methodik/Annahmen: qualitative werbliche Einordnung auf Basis von Unternehmensmeldungen, Präsentationen, technischen Veröffentlichungen, Marktstudien und öffentlich zugänglichen Drittquellen; keine eigenen Bohrdatenprüfungen, keine eigenen Ressourcen-/Kursmodelle, keine eigene Wirtschaftlichkeitsrechnung. Stand der fachlichen Prüfung: 30. Juni 2026. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant; spätere Unternehmensmeldungen können die Einschätzung verändern.

Risikohinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Dieser Werbeartikel wurde am 30. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt und ist für eine geplante Veröffentlichung am 02. Juli 2026 vorgesehen. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt.

Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung: Diese Veröffentlichung erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc. und ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Veröffentlichung dient werblichen Informationszwecken und soll die Marktattraktivität des besprochenen Unternehmens erhöhen. Sie ersetzt keine eigene Recherche und keine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson.

Vergütung und Interessenkonflikte: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. JS Research GmbH erhält für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Eigene Positionen: Jörg Schulte hält Longpositionen in Mogotes Metals Inc., aber deutlich unter 0,5 % des Grundkapitals. Market-Making-, Investment-Banking- oder sonstige vergleichbare Beziehungen von JS Research GmbH zu Mogotes Metals Inc. bestehen nach bestem Wissen nicht. JS Research GmbH, Autoren, Mitarbeiter, Auftraggeber oder diesen nahestehende Personen können jederzeit Wertpapiere des besprochenen Unternehmens erwerben oder veräußern; daraus entstehen Interessenkonflikte.

Besondere Risiken: Investments in Explorations-, Rohstoff-, Small-Cap- und Micro-Cap-Gesellschaften sind hochspekulativ. Der Kurs kann stark schwanken; die Liquidität kann gering sein. Es besteht das Risiko erheblicher Verluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Zusätzlich bestehen Explorationsrisiken, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Rohstoffpreisrisiken, Währungsrisiken, Länder- und Rechtsrisiken, Umwelt- und Genehmigungsrisiken, operative Risiken, politische Risiken sowie Risiken aus Naturereignissen, Infrastrukturengpässen und Kapitalmarktbedingungen.

Mineralische Projekte: Bei ,Filo Sur‘ handelt es sich um ein Explorationsprojekt. Für ,Filo Sur‘ liegt nach den in dieser Veröffentlichung berücksichtigten Informationen keine eigene Mineralressource, keine Reservenschätzung, keine Wirtschaftlichkeitsstudie und keine Produktionsentscheidung vor. Bohrlochabschnitte entsprechen nicht zwingend wahren Mächtigkeiten. Ergebnisse benachbarter oder vergleichbarer Projekte, einschließlich Filo del Sol, Josemaria oder anderer ,Vicuña‘-Projekte, sind nicht notwendigerweise auf ,Filo Sur‘ übertragbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über mögliche zukünftige Entwicklungen, ausstehende Bohrergebnisse, mögliche Neubewertungen, Projektfortschritte, Markttrends, Rohstoffnachfrage und strategische Szenarien. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Es besteht keine Pflicht zur Aktualisierung dieser Veröffentlichung.

Quellen und Haftung: Alle Informationen stammen aus Quellen, die JS Research GmbH zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig hält, insbesondere Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, regulatorische Veröffentlichungen und öffentlich zugängliche Marktdaten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Nutzung dieser Veröffentlichung für Anlageentscheidungen entstehen, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

Externe Links und Drittmeinungen: Für Inhalte externer Webseiten wird keine Haftung übernommen. Zitate, Einschätzungen oder Szenarien Dritter, etwa aus Medien- oder Analystenbeiträgen, sind fremde Meinungen und nicht als Prognose oder Empfehlung von JS Research GmbH zu verstehen. Drittquellen können eigene Interessen, Positionen oder Vergütungsbeziehungen haben.

Keine Verbreitung in bestimmten Jurisdiktionen: Diese Veröffentlichung ist grundsätzlich für Kapitalmarktteilnehmer in Deutschland und Österreich bestimmt. Sie darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada, Japan oder in andere Jurisdiktionen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltendes Recht verstoßen würde. Personen, die in den Besitz dieser Veröffentlichung gelangen, sind verpflichtet, sich über etwaige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Urheberrecht: Die Urheberrechte liegen bei der JS Research GmbH bzw. den jeweils angegebenen Rechteinhabern. Nachdruck, kommerzielle Weiterverbreitung, Aufnahme in Datenbanken oder sonstige gewerbliche Nutzung sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung zulässig. Weitere Informationen: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

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