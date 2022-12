Finde auf StilDate Unikate aus Manufakturen und Geschenkideen mit persönlicher Note!

Jetzt gilt es für strahlende Augen unter dem Weihnachtsbaum zu sorgen und vielleicht auch sich selbst mit Unikaten aus Manufakturen, Ateliers und Werkstätten zu erfreuen. Entdecke StilDate!

Du möchtest lieben Menschen zum Fest zeigen, dass sie etwas Besonderes für Dich sind? Suchst nach Geschenkideen, gern mit persönlicher Note? Dann entdecke unbedingt StilDate – Dein Portal, auf dem Du ausgesuchte kreative Dienstleister mit einzigartigen Angeboten findest!

Die Palette der Möglichkeiten erstreckt sich auf insgesamt sechs StilDate-Welten. Unter „Kunst & Workshops“ findest Du eine große Auswahl an gegenständlicher und abstrakter Kunst sowie Kreative, die Auftragskunst und Auftragsmalerei anbieten. Du möchtest Dich beispielsweise mit maritimer Kunst umgeben? Kein Problem: Die Kunstschaffenden bringen Dir das Meer und Küstenlandschaften nach Hause. Auch Fotocollagen, optimal an Deine Wohnvorstellungen angepasst, sowie Kalligrafien gern mit versteckten Botschaften, kannst Du auf StilDate entdecken.

Einzigartige Designideen und Unikate aus Manufakturen wiederum warten in der StilDate-Welt Wohnen & Outdoor auf Dich. Vielfach kannst Du hier zugleich die regionale, faire und nachhaltige Produktion unterstützen. So fertigt Hannes Ibbeken nahe Bremen beispielsweise nur Möbel und Maßanfertigungen aus heimischem Holz. Oftmals fließt dabei ein Teil des Erlöses in soziale Projekte wie beispielsweise bei 2VIENTOS, ein Label aus Hamburg, das die deutsche Welt mit ihrem funktionalem, puristischem Design mit der Welt Mexikos verbinden möchte.

Ähnlich sozial geht es oftmals in der StilDate-Welt „Gesundheit und Lebensart“ zu. Mama Bear hat sich beispielsweise dazu verschrieben, einen Teil seines Erlöses Animal Asia zukommen zu lassen – eine Organisation, die in Not leidenden Bären hilft. Mama Bear selbst bietet Müsli-Mixe und Granola aus erlesenen und bio-zertifizierten Zutaten an sowie handgefertigte Schalen in limitierten Editionen und handgenähte Yogakissen mit einzigartigen Motiven.

Und natürlich freuen sich die vielen anderen ausgesuchten kreativen Dienstleister aus den drei weiteren StilDate-Welten auch darauf, Dich mit ihren Dienstleistungen und Angeboten zu inspirieren und zu begeistern. Entdecke dabei die vielen Möglichkeiten auch des Upcyclings, um in einer Welt, die auf unser Umdenken angewiesen ist, ein Zeichen zu setzen.

Entdecke StilDate – Dein Portal für individuellen und nachhaltigen Lifestyle!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

StilDate Media

Frau Anette Bethune

Gertenstieg 17

22941 Bargteheide

Deutschland

fon ..: +49 1784999461

web ..: https://www.stildate.de/

email : bethune.anette@freenet.de

StilDate ist ein Portal, gegründet 2020 von der freien Journalistin Anette Bethune. Viele Jahrzehnte arbeitete sie als Redakteurin in großen Verlagen, zuletzt war sie zuständig für die Wohnen & Leben-Seiten des Hamburger Abendblattes. Mit StilDate möchte sie kreative Dienstleister, die das Besondere bieten, sichtbarer machen und Menschen, die Interesse an individuellem und hochwertigem Lifestyle haben, eine Plattform bieten, auf denen sie mit ausgesuchten kreativen Dienstleistern, ihre Ideen und Vorstellungen bestmöglich umsetzen können.

Pressekontakt:

Stildate Media

Frau Anette Bethune

Gertenstieg 17

22941 Bargteheide

fon ..: o178 / 49 99 461

email : info@stildate.de

