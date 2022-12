Golden Rim Resources Ltd – Aussetzung des Handels

7. Dezember 2022

Die Wertpapiere von Golden Rim Resources Ltd (GMR – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/golden-rim-resources-ltd/) werden auf Antrag von GMR bis zur Veröffentlichung einer Pressemeldung vom Handel ausgesetzt. Sofern die ASX nichts anderes beschließt, wird der Handel mit den Wertpapieren bis zum Beginn des normalen Handels am Freitag, den 9. Dezember 2022 oder bis zur Veröffentlichung der Mitteilung auf dem Markt, je nachdem, was früher eintritt, ausgesetzt bleiben.

Golden Rim Resources Ltd (ABN 39 006 710 774) (das Unternehmen) beantragt, dass die Wertpapiere des Unternehmens mit sofortiger Wirkung vom Handel ausgesetzt werden.

In Übereinstimmung mit Listing Rule 17.1 stellt das Unternehmen die folgenden Informationen zur Verfügung:

(a) Die Aussetzung des Handels wird beantragt, damit das Unternehmen die Vorbereitungen für eine Kapitalerhöhung abschließen kann.

(b) Das Unternehmen bittet darum, die Aussetzung des Handels bis zu dem Zeitpunkt aufrechtzuerhalten, an dem das Unternehmen eine Pressemeldung bezüglich der Kapitalerhöhung veröffentlicht oder an dem der normale Handel am Freitag, dem 9. Dezember 2022, beginnt, je nachdem, was früher eintritt.

(c) Dem Unternehmen ist kein Grund bekannt, warum die Aussetzung des Handels nicht gewährt werden sollte.

(d) Dem Unternehmen sind keine weiteren Informationen bekannt, über die der Markt im Zusammenhang mit der Aussetzung des Handels zu informieren werden müsste.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder

