Schwimmende Ferien-Unikate in idyllischer Lage im Lausitzer Seenland

Im Lausitzer Seenland, am Gräbendorfer See, entsteht ein Resort mit schwimmenden Ferienhäusern zur Vermietung und Selbsnutzung. Aktuell stehen noch floating houses zum Verkauf.

Am Gräbendorfer See, in Laasow, entsteht seit diesem Jahr eine neue Steganlage für schwimmende Ferienhäuser für die Vermietung an Urlaubsgäste oder zur Selbstnutzung. Die Anlage mit insgesamt 16 schwimmenden Ferien-Unikaten bietet Urlaubern ein ganz besonderes Urlaubserlebnis.

Der Bau der neuen Steganlage inkl. umfangreicher Erschließungsarbeiten ist bereits abgeschlossen. Es folgte die Anlieferung der ersten schwimmenden Häuser und die Übergabe an die neuen Eigentümer.

2017 hat die FHG floating house GmbH am IBA-Steg bereits erste schwimmende Häuser zur Vermietung installiert. Das Feedback ist sehr positiv, die floating houses werden gerne und viel gebucht.

Nur noch wenige schwimmende Ferienhäuser zum Kauf verfügbar

Derzeit sind nur noch wenige floating houses am Gräbendorfer See zum Kauf verfügbar. Die Interessenten können sich einen der noch verfügbaren Liegeplätze vor Ort aussuchen. Die floating house GmbH unterstützt bei allen Fragen rund das Ferienobjekt, den Liegeplatz, die Finanzierung, die Versicherung und bei allen anderen Fragen, bis hin zur Vermietung und Vermarktung.

Das schwimmende Ferienhaus bietet Platz für bis zu 6 Personen, was einen entspannten Urlaub an Bord möglich macht. Auf 44 m2 Wohnfläche zuzüglich Terrassen, hat man alles an Bord, was man für den Aufenthalt benötigt. Das schwimmende Haus besteht aus zwei Schlafzimmern mit jeweils einem Doppelbett und praktischen Einbauschränken, einem Wohn- und Essbereich mit Einbauküche (Spüle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, zweiplatten Kochfeld, Kombibackofen) und ausreichend Stauraum, einem Badezimmer mit Waschtisch, Dusche, elektrischer Fußbodenheizung und einem Handtuchheizkörper, einem separatem WC, einer Bugterrasse und einer atemberaubenden Dachterrasse.

Für besonders viel Gemütlichkeit sorgt ein optionaler moderner Gaskamin im Wohnbereich. Das Wohnzimmer ist mit bodentiefen Fenstern ausgestattet, wodurch die Eigentümer und Urlauber einen einzigartigen Panoramablick auf den See genießen können.

Die ersten dieser schwimmenden Häuser können bereits über das hauseigene Mietportal https://www.floatinghouses.de/ oder die standortbezogene Mietplattform https://www.spreewald-floatinghouses.de/ von Urlaubsgästen gebucht werden. Weitere schwimmende Ferienhäuser folgen in Kürze.

Kaufinteressierte erhalten detaillierte Informationen auf Anfrage via Mail (vertrieb@floatinghouse.de) oder Telefon (Tel.: 030 91 902 002). Eine Besichtigung vor Ort ist nach telefonischer Terminvereinbarung möglich.

