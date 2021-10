Neue Wege digitaler Event-Zusammenfassung und Event-Unterhaltung i

Um digitale Events und Kongresse zusammenzufassen oder zu begleiten bedient sich das Berliner Unternehmen ImproBerlin bekannter und erfolgreicher Formate aus TV und Netz

Event- Begleitung basierend auf Sehgewohnheiten

Dem unterdessen bildschirmverwöhnten Zuschauer, den durch YouTube, TV, Instagram und TicToc geschultem Anspruch wird es zunehmend schwieriger, gerecht zu werden.

Warum also nicht Formate und Sehgewohnheiten bedienen, die sich bewährt haben und diese dazu nutzen, Inhalte noch einmal zu memorieren, aufzuarbeiten und humorvoll zusammenzufassen.

Event-Unterhaltung in Top Fernsehqualität

Inhalte, Besonderheiten und Kapriolen des Events werden sofort und spontan in diese Formate übersetzt – eine Art Fernsehsendung mit Inhalten des Events, komisch, verblüffend und in Top Fernsehqualität.

Nachrichten oder Breaking News aus dem gebrandeten News Center welche Inhalte des Events aufgreifen mit Aussenreportagen usw., kleine kurze Clips, wie man sie aus YouTube kennt, welche eben noch gehörtes humorvoll umsetzen, wie das aus den vielen Comedy Formaten, welche im TV laufen, bekannt ist. Werbeclips oder Talkshows die eben noch gehörte Inhalte auf neue Art vermitteln.

Anbindung durch Interaktive, persönliche verblüffende Inhalte

Will man heute beim Zuschauer punkten und ihn länger am Bildschirm halten, als er muss, bietet man ihm am besten eine persönliche oder inhaltliche Anbindung und erstaunt ihn damit.

Interaktion ist ein starkes Tool hierfür

Wie kann man dies besser erreichen, als dass man sich auf die Inhalte des Events bezieht, neue Perspektiven schafft und dem Zuschauer sogar so eine Stimme verleiht.

Das personalisiertes TV Erlebnis in verblüffendem Look

Die in einem Greenscreen Studio at hoc produzierten Inhalte sind von den TV Bildern in Ihrem Look kaum zu unterscheiden. Die Nachrichten- oder Talkshow Studios, stehen den herkömmlichen Nachrichtensendungen im Look in nichts nach und können für jede Firma gebrandet werden.

Das Erstaunen wächst dann, wenn die Sketche in den bekannten Büros oder der Kantine spielen.

All das macht Greenscreen und moderne Streamtechnik in Echtzeit möglich.

Improvisiertes Wrap Up vor Greenscreen, ein personalisiertes TV Erlebnis in verblüffendem Look.

Die neue Art der Event-Begleitung

ImproBerlin, ein Berliner Unternehmen, welches sich auf Businesstheater und Unternehmenstheater spezialisiert hat, bietet das unterdessen deutschlandweit an. Streambar auf alle Kanälen und Plattformen, improvisiert, in Echtzeit oder vorproduziert.

Was es über ImproBerlin noch zu sagen gibt

Improberlin steht für gutes Businesstheater. Seit über 20 Jahren arbeiten wir im Bereich Improvisationstheater in jeglicher Form. ImproBerlin kombiniert sehr produktiv Qualifikationen aus unterschiedlichsten Bereichen, wie Theater/Musical/Film, Theaterpädagogik, NLP, integrative Körpertherapie. Seit 2000 haben wir eine Vielzahl von Veranstaltungen zusammen konzipiert und gespielt. Aus dem Segment Impro als reines Comedy-Entertainment kommend, haben wir dort unsere Skills in diesem Bereich erlernt und geschärft. Seit 2006 verlagerte sich unser Fokus auf Businesstheater

Ansprechpartner bei ImproBerlin

Herr S. Kjel Fiedler

Prenzlauer Allee 45a

Telefon: 0177.3330160

Mail: info@improberlin.de

Funktion: Geschäftsführer

Webseite: improberlin.de

