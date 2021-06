Hybride Veranstaltungen mit Berlin Event – aber was ist das?

Berlin Event führt trotz Corona Veranstaltungen, so genannte Hybrid-Events, durch und erhöht so die Reichweite ihrer Kunden auch während Corona.

Was ist ein Hybrides Event?

Ein hybrides Event vereinigt die Vorteile einer lokalen Veranstaltung mit den Möglichkeiten des digitalen Raumes und erzeugt so kostengünstig die beste Teilnehmererfahrung mit der größtmöglichen Reichweite.

Seit einigen Jahren steigt die Anzahl der Events mit hybriden Formaten langsam aber stetig an. Die Krise im Jahr 2020 hat die Verbreitung rapide beschleunigt. Durch virtuelle Veranstaltungen können auch Gäste, welche aus zeitlichen oder privaten Gründen nicht in Person an der Veranstaltung teilnehmen können, orts- und zeitunabhängig an der Veranstaltung mitwirken. Des Weiteren lassen sich durch die erhöhte Reichweite größere Umsätze erwirtschaften.

Die Veranstaltung wird für Zuschauer außerhalb des Events per Live-Stream übertragen. Die Zuschauer des Livestreams können zusätzlich per Chat und anderen Tools in Echtzeit mit dem Veranstalter und anderen Teilnehmern interagieren. Zudem haben externe Faktoren wie Umwelteinflüsse und Entfernung keinen Einfluss auf die Veranstaltung. Da weniger Menschen zur Veranstaltung anreisen müssen, wird schnell ein großer Wert an CO2 Emissionen eingespart. Weitere Konsequenzen sind ein reduziertes Abfallaufkommen und das zweckmäßige Nutzen von Ressourcen in der Location.

Der Anwendungsbereich reicht von Hausmessen, Produktroadshows und Pressekonferenzen bis hin zu Kultur-Veranstaltungen, Paneldiskussionen und Schulungen.

Ob vom Smartphone, Fernseher oder Tablet. Digitale – und Hybride Events machen es möglich, mit einer großen Geldersparnis weitaus mehr Teilnehmer im Vergleich zu konventionellen Veranstaltungen zu erreichen. Dazu weist Berlin Event gleichzeitig noch 17 Jahre nachhaltige Veranstaltungserfahrung auf.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berlin Event O.Schulz & M.Worm OHG

Herr Olaf Marsson

Am Karlsbad 11

10785 Berlin

Deutschland

fon ..: 030/288 317 90

web ..: http://www.berlinevent.de

email : info@berlinevent.de

Berlin Event als ISO 14001 zertifiziertes und EMAS registriertes Unternehmen Experte für nachhaltige Events in Deutschland. Ob im Büro oder auf den Veranstaltungen – ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind selbstverständliche und fest verankerte Werte der Unternehmenskultur von Berlin Event. Nachhaltigkeit bedeutet für Berlin Event, jede ihrer Handlungen zu hinterfragen und clevere Ideen und umweltgerechte Lösungen zu entwickeln. Berlin Event ist überzeugt: Events mit nachhaltiger Wirkung bedürfen nachhaltiger Konzepte.

