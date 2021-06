„Dantses Unikate“ von Dantse Dantse

Schatztruhe – Weise Zitate und Wissen aus Gold und Edelsteinen für ein leichtes Leben.

Zitate, Weisheiten, Ratschläge, Lehren, Sprichwörter, die Grenzen bewegen, Geister transformieren, entspannen, mutig, zuversichtlich, glücklich und erfolgreich machen. Im Beruf und privat.

Eine Schmuckkiste der Weisheit, der inneren Werte, des Glücks und des Erfolgs. Öffne sie und staune!

Lege nun Dantses zeitlose Ohrgehänge und Colliers an, die dich ein Leben lang schmücken werden, auch, wenn sich der Schleier des Alters auf deinem Gesicht ausbreiten wird.

Diese wahren Schmuckstücke, Weisheiten aus alter und aus neuer Zeit, werden dich ein Leben lang nicht nur schön und reich aussehen lassen, sondern auch schön und reich machen!

Dieses erstaunliche Zitate-Buch zu den Themen Liebe, Sexualität, Monogamie, Polygamie, Erfolg, Reichtum, Dankbarkeit, Demut, Zufriedenheit, Freiheit und Erfolg, die die Welt bewegen, ist keine gewöhnliche Sprüchesammlung, sondern eine Sammlung und Neuinterpretation alter und neuer Gedanken, gepaart mit eigenen Anekdoten und biographischen Erlebnissen und Erzählungen in Form eines anregenden und inspirierenden Interviews am Anfang.

Eine Fundgrube für alle…seltene Diamanten der Selbst- und Nächstenliebe, der körperlichen wie seelischen Gesundheit und des Glücks…

Das Buch enthält wissenswerte, unterhaltsame, interessante und bewegende biographische wie philosophische und allgemeingültige Schilderungen und Wahrheiten, die jeden Mann und jede Frau gleich welchen Alters oder welcher Berufsgruppe und Schicht ansprechen und motivieren, sein oder ihr Leben neu zu durchdenken, in die Hand zu nehmen, vielleicht zu verändern und in jedem Fall dankbar für das zuvor Gewesene und Erlebte sowie Gelebte zu sein.

Jede/r wird hier fündig und das alles vergleichsweise kostenlos, Tag für Tag. Es sind Wissensschätze, die nie an Wert verlieren, die immer Bestand haben werden, die immer die Persönlichkeit bereichern und das Leben verschönern werden. Gold und Silber ändern ihren Wert, Perlen und Edelsteine verlieren manchmal an Modernität und Beliebtheit, Platin wird häufig nur für Silber gehalten und all diese Schmuckstücke kann man auch verlieren…diese inneren Schmuckexemplare sind jedoch von unvergänglichem Wert, von ewiger Schönheit und hat man sie einmal in sein Herz geschlossen, werden sie einen immer begleiten und in hellstem Licht erstrahlen lassen.

Zitate, Weisheiten, Ratschläge, Lehren, Sprichwörter, die Grenzen bewegen und verschieben, den Geist transformieren, entspannen, mutig, zuversichtlich glücklich und erfolgreich machen.

Wissen, das dein Leben im Alltag nachhaltig verändert, verbessert, bereichert, erleichtert, erleuchtet.

Wissen, das dich in den Sessel drückt und dir hilft dich besser kennen zu lernen.

