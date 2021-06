Die wahren Glücksräuber im normalen Alltag in der Welt 4.0

Die Stress-Beschleuniger des 21 JH: Kinder, Ehe, Nachrichten,…. Schwarz oder weiß, reich oder arm, Frau oder Mann, sie hier machen dir den Tag und die Nacht zum Alptraum.

Stress-Beschleuniger des 21 JH

Nachrichten, Zeitung am Morgen

Kinder

Mutter, Vater

Loyalität zu Eltern

Menschen

Ehe

Liebe

Monogamie

Briefkasten

Verpflichtung, glücklich zu sein

Fremdbestimmung

Die Uhr, Wecker

Cola, Pizza

Job

Bei der Geburt dabei

Anti Babypille

Stark sein zu müssen

Keinen Fehler machen dürfen

Demokratie ohne echte freie Meinungsäußerung

Likes und Followers

WhatsApp

Chemikalien

Kranker Darm

Ein Buch zum Nachdenken

afrikanisch inspiriert

Die genannten „Raubtiere“ in diesem Buch sind Faktoren, die uns maßgeblich daran hindern, Tag für Tag glücklich zu sein. Es ist erstmalig, dass ein Buch diese Raubtiere benennt, darstellt und erklärt, wie sie wirken und zerstören. Es sind Faktoren, die wir alle kennen – aber mit denen sich niemanden richtig auseinandersetzen will.

Es sind nicht die Schwierigkeiten, die uns den Weg in die Bitterkeit führen, sondern unsere Gewohnheiten.

In diesem Buch findest Du Kapitel wie…

1 – Falsches Denkmuster: Gewohnheitstier

2 – In der Vergangenheit hängen bleiben

3 – Negative Botschaften und Selbstgespräche, Schuldzuweisungen und Kontrolle

4 – Vermeidung und Aufschieben, Anschuldigungen und niedriges Selbstwertgefühl

Und noch viele Weitere…

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

indayi edition

Herr Dantse Dantse

Roßdörfer Straße 26

64287 Darmstadt

Deutschland

fon ..: 06151 4297421

web ..: http://www.indayi.de

email : info@indayi.de

Pressekontakt:

indayi edition

Herr Dantse Dantse

Roßdörfer Straße 26

64287 Darmstadt

fon ..: 06151 4297421

web ..: http://www.indayi.de

email : info@indayi.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kalabrien und Ostsee: CPH Hotels startet mit zwei neuen Ferienhotels in die Saison