Exklusive Luxus-Uhrenreise zu den bedeutendsten Manufakturen und Top-Sehenswürdigkeiten der Schweiz

Erleben Sie eine exklusive Uhrenreise durch die Schweiz – entdecken Sie renommierte Manufakturen, atemberaubende Landschaften und unvergleichlichen Luxus.

Eine außergewöhnliche 10-tägige Privatreise für Gäste, die höchste Ansprüche an Exklusivität, Luxus, Sicherheit und Diskretion stellen.

Die Schweiz ist seit Jahrhunderten das Herz der weltweiten Uhrmacherkunst – ein Land, in dem Präzision, Handwerkskultur und zeitlose Eleganz zu einer unverwechselbaren Identität verschmelzen. Gleichzeitig begeistert sie mit spektakulären Landschaften, ikonischen Sehenswürdigkeiten und einer Sicherheitskultur, die international als vorbildlich gilt. Genau diese seltene Kombination bildet den Kern einer außergewöhnlichen 10-tägigen Luxus-Uhrenreise, die für Gäste geschaffen wurde, die kompromisslose Qualität, absolute Privatsphäre und maßgeschneiderte Exzellenz erwarten.

Diese Reise führt durch die bedeutendsten Regionen der Schweiz – von Zürich über Luzern und das Berner Oberland bis zum Genfersee, weiter in den Jura und zurück nach Bern. Sie verbindet die Welt der Haute Horlogerie mit den prachtvollsten Sehenswürdigkeiten des Landes. Jede Etappe ist individuell anpassbar, jeder Tag frei gestaltbar, jede Erfahrung präzise kuratiert. Die Reise richtet sich an 1 bis 4 Personen, optional an Familien und Freunde bis 15 Personen, die höchste Standards, Exklusivität und Luxus in allen Bereichen voraussetzen.

Eine Symbiose aus Schweizer Präzision, Luxus und Naturerlebnissen

Die Schweiz ist nicht nur das Zentrum der feinsten Uhrenmanufakturen, sondern auch ein Land voller Naturschätze: majestätische Bergregionen, glitzernde Seen, historische Städte und idyllische Täler. Diese Reise verbindet beide Welten zu einem Erlebnis, das in seiner Tiefe und Exklusivität einzigartig ist. Private Führungen, exklusive Einblicke und luxuriöse Transfers schaffen eine Reise, die in jeder Hinsicht außergewöhnlich ist.

Diskretion, Sicherheit und persönliche Betreuung auf höchstem Niveau

Alle Transfers finden privat statt, jede Besichtigung wird persönlich für Sie arrangiert, und die handverlesenen Luxushotels gehören zu den sichersten und diskretesten Adressen des Landes.

Ein besonderer Vorteil: Brigitte Heller, erfahrene Gastgeberin und Expertin für exklusive Schweizer Privat- und Luxusreisen, begleitet die Gäste persönlich während der gesamten Reise. Sie sorgt für eine diskrete, professionelle Betreuung, kennt die besten Insider-Orte und garantiert, dass jeder Moment perfekt orchestriert ist.

Ihr Versprechen: „Unsere Luxusreisen garantieren den höchsten VIP-Standard hinsichtlich Sicherheit, Diskretion und Exklusivität.“ Weiter: „Sie übernachten in Luxushotels, exklusiven First-Class-Hotels oder prächtigen Schlössern und reisen komfortabel in einer Luxus-Limousine mit privatem Chauffeur. Höhepunkt sind individuelle Führungen durch erstklassige Uhren-Ateliers.“

Die Reise im Überblick – mit erweiterten Tagesprogrammen

Tag 1 – Zürich: Willkommen in der Welt des Schweizer Luxus

Nach der persönlichen Begrüßung am Flughafen Zürich-Kloten werden Sie in einer Luxuslimousine ins Hotel chauffiert. Anschließend entdecken Sie die elegante Zürcher Altstadt und die berühmte Bahnhofstrasse, wo exklusive Boutiquen und renommierte Uhrenhäuser zu einem stilvollen Auftakt einladen. Der Tag endet entspannt im Luxushotel Ihrer Wahl – mit höchster Privatsphäre.

Tag 2 – Uhrenmuseum Zürich & Weiterreise nach Luzern

Sie besuchen ein Uhrenmuseum mit einer der bedeutendsten Sammlungen der Welt, das Zeitmesser von 1400 v. Chr. bis in die Moderne präsentiert. Danach reisen Sie komfortabel nach Luzern, wo ein privater Rundgang durch die historische Altstadt mit Kapellbrücke, Wasserturm und Löwendenkmal auf Sie wartet. Der Abend gehört Ihnen – mit Blick auf See und Berge.

Tag 3 – Rigi „Königin der Berge“ & Weltrekord-Kugelbahnuhr

Eine Dampfschifffahrt über den Vierwaldstättersee führt Sie nach Vitznau, wo die erste Zahnradbahn Europas zur Rigi Kulm startet. Oben genießen Sie ein 360°-Panorama über 620 Berggipfel. Zurück in Luzern erwartet Sie die größte Kugelbahn-Uhr der Welt – ein Meisterwerk mechanischer Präzision, exklusiv präsentiert.

Optional – Jungfraujoch „Top of Europe“

Ein zusätzlicher Tag führt Sie ins Berner Oberland. Mit dem Eiger Express und der Zahnradbahn erreichen Sie das Jungfraujoch auf 3.454 Metern. Die Sphinx-Terrasse, der Eispalast und der UNESCO-Aletschgletscher bieten ein alpines Erlebnis, das in seiner Exklusivität und Schönheit kaum zu übertreffen ist. Ein Tag voller Schweizer Hochgebirgsmagie.

Tag 4 – Gstaad & Genfersee

Die Panoramafahrt nach Gstaad führt durch eine der elegantesten Regionen der Schweiz. Im Chalet-Dorf erwarten Sie exklusive Boutiquen, ruhige Spazierwege und alpine Eleganz. Weiter geht es über den Col du Pillon an den Genfersee, wo Sie in einem luxuriösen Hotel direkt am Wasser einchecken – ein Ort voller Ruhe und Privatsphäre.

Tag 5 – Greyerz & Maison Cailler

Sie erleben die traditionelle Käseherstellung in der Maison du Gruyère und genießen ein authentisches Fondue-Mittagessen. Anschließend besuchen Sie die Maison Cailler, wo eine private Führung und eine exklusive Pralinenverkostung auf Sie warten. Ein Tag voller Schweizer Genusskultur, perfekt orchestriert und stilvoll begleitet.

Tag 6 – Watch Valley im Jura & Uhrenfabrik

Im Schweizer Watch Valley besuchen Sie eine renommierte Uhrenfabrik, die ihre Türen nur ausgewählten Gästen öffnet. Sie erhalten exklusive Einblicke in die Geschichte, die Handwerkskunst und die Fertigung feinster Zeitmesser. Danach reisen Sie weiter nach Genf, die Hauptstadt der Uhrmacherei – elegant, international, luxuriös.

Tag 7 – Genf: Patek Philippe Museum & Rolex Boutique

Eine private Führung im Patek Philippe Museum zeigt Ihnen Meisterwerke der Haute Horlogerie. Danach besuchen Sie die exklusivste Rolex Boutique der Stadt. Ein Spaziergang zum Jet d’eau rundet den Tag ab, bevor Sie in Ihr elegantes Genfer Hotel zurückkehren – ein Tag voller Schweizer Uhrentradition.

Tag 8 – Bern: Hauptstadt & Uhrmacher an der Werkbank

Sie reisen in die Schweizer Hauptstadt Bern, wo die UNESCO-Altstadt und die berühmten Lauben auf Sie warten. Ein Uhrmacher zeigt Ihnen seine filigrane Arbeit an der Werkbank – ein Moment echter Schweizer Handwerkskunst. Der Abend gehört Ihnen in einem luxuriösen Hotel der Region, umgeben von Ruhe und Eleganz.

Tag 9 – Jura: Besuch einer Uhrenmanufaktur

Ein weiterer Tag im Zentrum der Schweizer Uhrmacherei. Sie erleben den gesamten Prozess der Uhrenfertigung – vom Design über die Herstellung bis zur finalen Montage. Diese exklusive Führung ist nur wenigen vorbehalten und bietet tiefste Einblicke in die Welt der Präzision. Ein Tag, der die Kunst der Zeit spürbar macht.

Optional – Rheinfall

Der größte Wasserfall Europas erwartet Sie mit einer kraftvollen Naturkulisse. Eine private Bootsfahrt bringt Sie zum Felsen mitten im Rheinfall – ein Erlebnis, das nur wenigen Gästen vorbehalten ist. Anschließend Rückfahrt nach Zürich, stilvoll und entspannt.

Tag 10 – Lindt Home of Chocolate & Rückreise

Eine stilvolle 1.-Klasse-Zugfahrt führt Sie nach Zürich. Optional besuchen Sie das Lindt Home of Chocolate, bevor Sie per Chauffeur zum Flughafen gebracht werden. Eine herzliche Verabschiedung rundet diese außergewöhnliche Reise ab – ein Finale voller Schweizer Genuss und Eleganz.

Eine Reise ohne Kompromisse – maßgeschneidert für höchste Ansprüche

Diese 10-tägige Luxus-Uhrenreise ist ein Vorschlag – jede Station, jede Manufaktur, jede Sehenswürdigkeit kann individuell angepasst werden. Die Reisedauer ist flexibel, Sonderwünsche werden diskret erfüllt, und exklusive Zusatzprogramme sind jederzeit möglich.

Weitere Informationen unter: https://www.switzerland-highlights.com/de/luxus-uhrenreise-schweiz/

VIP-Luxusreisen Schweiz – einzigartig, persönlich und unvergesslich:

* Private Führung für 1 bis 4 Personen, Familie und Freunde bis 15 Personen

* Persönliche Reiseleitung durch die Schweizer Reise-Expertin Brigitte Heller

* höchster VIP-Standard in Bezug auf Exklusivität, Komfort, Sicherheit und Diskretion

* Auf Wunsch: Besonderer Schutz der Privatsphäre für VIPs und prominente Gäste

* Notfall: Erste-Hilfe-Leistungen – Ihre persönliche Reiseleiterin Brigitte ist professionell zertifiziert und leistet lebensrettende Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungsambulanz

* exklusive Zugänge, um Touristenströme und Wartezeiten zu vermeidenAusgewählte TOP-Ziele und Sehenswürdigkeiten

* Mehrere tägliche Ausflugsoptionen zur Auswahl

* Besuche an besonderen Orten, die oft nur Insidern bekannt sind

* Chauffiert in Limousine mit Privatchauffeur

* Unterbringung in Luxushotels oder einzigartigen First-Class-Hotels und Schlössern

* Gleichzeitig in Deutsch, Englisch und Französisch durchgeführte Privatführungen

* Frei wählbarer Abreisetag

* Rund um die Uhr Betreuung / Nothilfe-Ausweis

* Optionen für schlechtes Wetter

* Tägliche Anpassungen an individuelle Vorlieben

„Ihre Luxusreise – 100 % auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten und mit höchstem VIP-Standard – wird Ihnen unvergessliche Erlebnisse und Erinnerungen bescheren, die ein Leben lang halten.“

„Auf Ihrer Luxusreise durch die Schweiz führe ich Sie persönlich zu den Top Destinationen und Highlights sowie an spezielle Orte, die oft nur Insidern bekannt sind und fernab von Touristenströmen liegen. Brigitte Heller, Tour Guide VIP-Luxusreisen Schweiz“

Brigitte Heller freut sich auf Ihre Kontaktnahme per Mail mail(at)switzerland-highlights.com oder via https://www.switzerland-highlights.com/de/kontakt/.

Weitere Informationen zu den Luxusreisen Best of Switzerland unter:

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Luxury Travel Switzerland-Highlights

Frau Brigitte Heller

Schönenbodenstrasse 2

6410 Goldau

Schweiz

fon ..: +41 41 855 62 52

web ..: https://www.switzerland-highlights.com/de/

email : mail@switzerland-highlights.com

Luxusreisen Schweiz: Erleben Sie eine unvergessliche Luxusreise durch die Schweiz, ein Land, das durch seine außergewöhnliche Schönheit, seinen Luxus und seine Exklusivität besticht.

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Youtube: https://www.youtube.com/(at)Switzerland-Highlights

Brigitte Heller

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