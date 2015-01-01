Exklusive Luxusreisen durch die Schweiz – Tour Pakete 2026-2027

7/10/14-Tage-Luxusreisen durch die Schweiz: exklusive Hotels, private Führung, Luxuslimousine, Luxus-Panoramazüge, frei wählbarer Abreisetag – alles 100% individuell gestaltet.

7/10/14-Tage Pakete – Luxushotels, private Reiseleiterin, chauffiert in Limousinen mit Chauffeur und luxuriösen Panoramazügen, wählen Sie Ihren Abreisetag und Ihr tägliches Programm…

Erleben Sie eine unvergessliche Luxusreise durch die Schweiz – ein Land, das mit seiner einzigartigen Schönheit, seinem Raffinement und seiner Exklusivität begeistert.

Die Schweiz entfaltet sich wie ein kunstvoll gestaltetes Gemälde aus majestätischen Berggipfeln, glitzernden Seen und idyllischen Tälern, in denen sich weltberühmte Wahrzeichen nahtlos in die Naturlandschaft einfügen. Ein mitreißender Tanz durch diese malerischen Landschaften entführt die Besucher in eine Welt voller Faszination und Inspiration.

Die beeindruckende Vielfalt der Schweiz zeigt sich in ihren vielseitigen Regionen, die jeweils mit ihrem eigenen Charme, ihrer kulturellen Vielfalt und einer Fülle von Sehenswürdigkeiten aufwarten. Von den majestätischen Gipfeln der Alpen bis zu den sanften Hügeln des Juras, von den klaren Gewässern der Seen bis zu den malerischen Dörfern bietet die Schweiz eine abwechslungsreiche Palette an Landschaften und Erlebnissen.

Während Ihrer luxuriösen Reise durch die Schweiz können Sie die Eleganz der Städte erleben, exklusive Einkaufsmöglichkeiten erkunden, kulinarische Höhepunkte in renommierten Restaurants genießen und in erstklassigen Unterkünften entspannen. Tauchen Sie ein in die Welt der Schweiz und erleben Sie unvergessliche Momente voller Luxus und Genuss.

7-tägige EXPRESS, 10-tägige GOLDEN, 14-tägige DIAMANT oder Ihre 100% massgeschneiderte eigene Luxusreise durch die Schweiz, siehe https://www.switzerland-highlights.com/de/luxusreise-angebote/

Unsere privat geführten Luxus-Touren durch die Schweiz erfüllen die höchsten Standards und schaffen einzigartige Erlebnisse und Erinnerungen, die ein Leben lang halten.

LUXUSREISEN SCHWEIZ mit VIP-Standard: 100 % auf Ihre Wünsche abgestimmt

* Private Führung für 1 bis 4 Personen, Familien und Freunde bis 15 Personen

* Höchster VIP-Standard in Bezug auf Exklusivität, Komfort, Sicherheit und Diskretion

* Persönliche Reiseleitung durch die Schweizerin Brigitte Heller während der ganzen Reise mit Rundum-Betreuung

* Brigitte erzählt alles Wissenswerte über die Schweiz: ihre Geschichte, Traditionen und Bräuche, Kultur, Natur, Kulinarik, Sehenswürdigkeiten und Top-Destinationen etc.

* Ausgewählte Top-Destinationen und Sehenswürdigkeiten

* Besuch der «verborgenen Perlen», die oft nur Insidern bekannt sind

* Exklusive Zugänge, um Touristenströme und Wartezeiten zu vermeiden

* Auf Wunsch: besonderer Schutz der Privatsphäre für VIPs und prominente Gäste

* Täglich mehrere Ausflugsmöglichkeiten zur Auswahl

* Fahrten in einer Luxuslimousine mit Privatchauffeur

* Übernachtung in Luxushotels oder einzigartigen First-Class-Panoramahotels sowie Schlössern

* Gleichzeitige deutsch-, englisch- und französischsprachige Privatführung

* Abreisetag frei wählbar

* 24/7 Rundum-Betreuung

* Optionen bei schlechter Witterung

* Tägliche Anpassung an individuelle Wünsche

* Und das Wichtigste im Notfall: Erste-Hilfe-Leistungen – Ihre persönliche Reiseleiterin Brigitte ist professionell zertifiziert und leistet lebensrettende Hilfe (inkl. Herzmassage bei Herzstillstand) bis zum Eintreffen der Rettungsambulanz

Es ist mir eine ganz grosse Freude, mit viel Liebe und Leidenschaft Ihre massgeschneiderte Luxusreise mit Ihnen zusammen zu kreieren und zu organisieren und Sie als persönliche Reiseleiterin auf Ihrer unvergesslichen Traumreise durch die Schweiz zu begleiten.

Wichtig für Sie: Ich erstelle Ihre Traumreise nach Ihren Wünschen und betreue und begleite Sie auf Ihrer ganzen Reise, von Ihrer Ankunft bis hin zur Abreise. Sie erhalten also gewissermassen alles aus einer Hand.

Brigitte Heller freut sich auf Ihre Kontaktnahme per Mail mail(at)switzerland-highlights.com oder via https://www.switzerland-highlights.com/de/kontakt

Weitere Informationen zu den „Luxusreisen durch die Schweiz – Tour-Pakete 2026-2027“ unter: https://www.switzerland-highlights.com/de/luxusreise-angebote/

