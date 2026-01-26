Junge Hochschule überzeugt Studierende: Auszeichnung für die DHAW

Funktioniert ein Fernstudium im Alltag? Eine klare Orientierung liefert das Empfehlungssiegel 2026. Die Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften (DHAW) erreichte Platz 7 von 117 Anbietern.

Potsdam, 26. Januar 2026 – Ein Studium muss im Alltag funktionieren. Wer sich dafür entscheidet, sucht Sicherheit: Passt es langfristig in mein Leben? Eine klare Orientierung liefert das Empfehlungssiegel 2026 der Plattform Fernstudium Direkt (FSD). Die Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften (DHAW) erhielt die Auszeichnung mit 4,6 von 5 Sternen und Platz 7 von 117 gelisteten Anbietern – und zählt damit zu den bestbewerteten Fernhochschulen Deutschlands.

WARUM ERFAHRUNGEN VON STUDIERENDEN ZÄHLEN

Viele Auszeichnungen entstehen fern vom Studienalltag. Das FSD-Siegel dagegen basiert ausschließlich auf Erfahrungen von Studierenden im laufenden Studienbetrieb. Keine Jury. Kein Gremium. Bewertet wird, wie sich das Studium in den Alltag einfügt.

Im Mittelpunkt stehen zentrale Fragen, die sich vor der Entscheidung für ein Online-Studium stellen: Ist das Studium klar strukturiert? Wird mir zuverlässig geholfen, wenn ich Unterstützung brauche? Kurz: Lässt sich dieses Studium realistisch abschließen – insbesondere parallel zu Beruf, Familie und anderen Verpflichtungen?

DIESE KRITERIEN HABEN STUDIERENDE BEWERTET

Grundlage für das Empfehlungssiegel 2026 ist der FSD-Score der Plattform _Fernstudium Direkt._ Dieser Score macht Bewertungen zwischen langjährigen Anbietern und jungen Hochschulen vergleichbar. Studierende bewerten drei Bereiche:

* Unterricht & Konzept

* Inhalt & Materialien

* Betreuung & Organisation

Aus diesen Kategorien ergibt sich eine Gesamtbewertung von 1 bis 5 Sternen. Für das Empfehlungssiegel 2026 zählten alle Beurteilungen, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2025 abgegeben wurden. Voraussetzung für eine Platzierung waren mindestens 60 konstant hohe Bewertungen.

Einzelmeinungen reichen für das Siegel nicht aus. Ausgezeichnet werden Anbieter, die über viele Rückmeldungen hinweg überzeugen. Mit 4,6 von 5 Sternen erfüllt die DHAW diese Anforderungen deutlich.

EIN STARKES ERGEBNIS FÜR EINE JUNGE HOCHSCHULE

Die Auszeichnung fällt für die DHAW in eine Phase dynamischer Entwicklung. Erst kürzlich hat die DHAW die Marke von 1.000 eingeschriebenen Studierenden erreicht – zwei Jahre nach Aufnahme des Studienbetriebs. Damit zählt sie nicht nur zu den am schnellsten wachsenden privaten Fernhochschulen Deutschlands, sondern auch zu den bestbewerteten Anbietern.

Die DHAW ist bewusst anders gestartet. Digital first und vollständig online. Das Studienkonzept ist auf unterschiedliche Lebenssituationen ausgelegt. Wie sich das bereits zu Beginn des Studiums bewährt, beschreibt Herr Starzonek (Alumnus):

„Ich war sehr zufrieden mit den jederzeit funktionierenden digitalen Lernmitteln und war überrascht, dass alles Administrative sowie die Studienzulassung zu 100 % digital ablief.“

WAS DIESE AUSZEICHNUNG BEANTWORTET

Das FSD-Siegel 2026 beantwortet eine zentrale Frage sehr klar: Funktioniert dieses Studium im echten Leben? Die Bewertungen zeigen, worauf es im Studienalltag tatsächlich ankommt:

* Studienmodelle lassen sich in das Leben integrieren.

* Betreuung findet statt, nicht nur auf dem Papier.

* Digitale Lehre wird als verlässlich erlebt.

Diese Einschätzungen basieren auf zahlreichen Erfahrungen über einen längeren Zeitraum hinweg. Alle, die ihr Studium als Karriere-Boost planen und Orientierung suchen, finden hier einen belastbaren Anhaltspunkt.

UNSER ANSPRUCH

Diese Auszeichnung gehört den Menschen, die die DHAW jeden Tag prägen: den Studierenden, die ihre Erfahrungen teilen, und den Teams, die sie fachlich und unterstützend begleiten. Sie zeigt, wohin sich Hochschulen entwickeln können, wenn bestehende Strukturen hinterfragt werden – hin zu Studienkonzepten, die zum Leben passen. Dass Hochschullehre heute flexibel sein sollte, bestätigt Frau Meier (Studierende, Betriebswirtschaft und Management B. A.):

„Einen Vollzeitjob und ein Studium unter einen Hut zu bekommen, erfordert viel Flexibilität. Die Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaft ermöglicht es mir, mein Studium im Teilzeitformat an meine Bedürfnisse anzupassen.“

Für uns ist die Auszeichnung zugleich Bestätigung und Verpflichtung, akademische Bildung zugänglich, bezahlbar und lebensnah zu gestalten.

Heute. Und in Zukunft.

