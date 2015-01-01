  • Ihre Praxis für Ergotherapie & Physiotherapie

    Ganzheitliche Therapie für mehr Beweglichkeit, Selbstständigkeit und Lebensqualität – Ergotherapie, Physiotherapie & Handtherapie aus einer Hand.

    Unsere Praxis kombiniert Ergotherapie und Physiotherapie, um einen umfassenden Ansatz für Ihre Gesundheit und Rehabilitation zu bieten. Wir unterstützen Sie darin, Beweglichkeit, Selbstständigkeit und Lebensqualität nachhaltig zu stärken. Unser engagiertes Team aus erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten begleitet Sie individuell – von Krankengymnastik und manueller Therapie bis zu Hirnleistungstraining und modernen Behandlungsverfahren.

    Ergotherapie – Selbstständigkeit im Alltag fördern

    In der Ergotherapie helfen wir Menschen jeden Alters, ihre Selbstständigkeit in Alltag, Schule, Beruf und Freizeit zu verbessern. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir persönliche Ziele und alltagstaugliche Lösungen, die wir in der Praxis oder bei Hausbesuchen umsetzen.

    Physiotherapie – Bewegung und Leistungsfähigkeit steigern

    Die Physiotherapie unterstützt Sie dabei, körperliche Beweglichkeit, Stabilität und Leistungsfähigkeit zu steigern – schmerzfrei. Ergänzende Anwendungen wie Fango, Ultraschall oder Rotlicht fördern die Durchblutung, regen den Muskelstoffwechsel an und unterstützen die Regeneration.

    Handtherapie – Funktion und Kraft der Hände wiederherstellen

    Ein besonderer Schwerpunkt unserer Praxis liegt auf der Handtherapie. Sie richtet sich an Patientinnen und Patienten mit Verletzungen, Erkrankungen oder nach Operationen der Hand, Finger oder Handgelenke. Durch gezielte Übungen, manuelle Techniken, sensorisches Training und Thermotherapie fördern wir Kraft, Beweglichkeit und Koordination, reduzieren Schmerzen und vermeiden Schonhaltungen.

    Ganzheitlicher Ansatz für mehr Lebensqualität

    Mit unserem umfassenden Therapieangebot behandeln wir Beschwerden frühzeitig, fördern Beweglichkeit und erhalten Ihre Selbstständigkeit langfristig. So können Sie Ihre Lebensqualität und Sicherheit im Alltag nachhaltig verbessern.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Mußmacher Ergo- und Physiotherapie
    Frau Stefanie Mußmacher
    Heurichstr. 33
    98630 Römhild
    Deutschland

    fon ..: 036948 20042
    fax ..: 036948 224631
    web ..: http://www.mussmacher-ergotherapie-physiotherapie.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Mußmacher Ergo- und Physiotherapie
    Frau Stefanie Mußmacher
    Heurichstr. 33
    98630 Römhild

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