Zurück in den Alltag mit der Bobath Therapie in Seligenstadt – die Praxis für Ergotherapie Margit Schönberg hilft Menschen ein Stück Selbstständigkeit und Lebensfreude zurückzugewinnen.

Individuelle Hilfe in der Praxis für Ergotherapie Margit Schönberg

Bewegungen wie Gehen, Greifen oder sich Aufrichten gehören für die meisten Menschen zum Alltag – sie geschehen ganz selbstverständlich. Doch nach einem Schlaganfall oder durch andere neurologische Erkrankungen kann selbst die einfachste Bewegung zur Herausforderung werden. In solchen Fällen bietet die Bobath Therapie in Seligenstadt eine wertvolle Unterstützung. Die Praxis für Ergotherapie Margit Schönberg hat sich unter anderem auf dieses bewährte Behandlungskonzept spezialisiert und begleitet Patientinnen und Patienten auf dem Weg zurück zu mehr Selbstständigkeit.

Die Bobath Therapie richtet sich an Menschen mit Einschränkungen der Motorik, etwa durch Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma, Multiple Sklerose oder infantile Zerebralparese. Ziel ist es, verlorengegangene oder beeinträchtigte Bewegungsmuster durch gezieltes Training neu zu erlernen oder zu verbessern. In der Praxis Margit Schönberg wird dabei besonders viel Wert auf eine individuelle Betreuung gelegt. Jeder Mensch wird dort mit seinen persönlichen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Zielen ernst genommen. In ruhiger, freundlicher Atmosphäre nimmt sich das Team ausreichend Zeit für eine ausführliche Anamnese und ein maßgeschneidertes Therapiekonzept.

Mit der Bobath Therapie Schritt für Schritt zu mehr Selbstständigkeit

Im Zentrum des Bobath-Konzepts steht die Förderung der Selbstständigkeit im Alltag. Die Patientinnen und Patienten lernen, ihre Bewegungen wieder bewusster wahrzunehmen und gezielt auf die jeweilige Alltagssituation abzustimmen. Durch regelmäßige Wiederholungen und gezielte Anleitung wird das Gehirn angeregt, neue Verbindungen zu schaffen – eine Fähigkeit, die als „neuronale Plastizität“ bezeichnet wird. Das bedeutet: Auch nach einer Schädigung können neue Bewegungsstrategien erlernt und automatisiert werden.

Neben der körperlichen Rehabilitation fördert die Bobath Therapie auch das Selbstvertrauen und das soziale Miteinander. Wer wieder eigenständig essen, gehen oder sich anziehen kann, gewinnt nicht nur Mobilität, sondern auch ein Stück Lebensqualität und Würde zurück.

Ganzheitliche Ergotherapie mit vielseitigem Angebot

Die Praxis für Ergotherapie Margit Schönberg in Seligenstadt bietet neben der Bobath Therapie viele weitere spezialisierte Behandlungsformen. Dazu zählen unter anderem:

– Klientenzentrierte Ergotherapie nach dem COPM-Modell

– Affolter-Therapie zur gezielten Wahrnehmungsförderung

– Psychomotorik für Kinder und Erwachsene

– Marburger Konzentrations- und Verhaltenstraining

– Ergotherapeutisches Sozialkompetenztraining (EST)

– Sensorische Integrationstherapie

– Grafomotorisches Training nach dem „Nimm Zehn“-Konzept

– Liebscher & Bracht Schmerztherapie

– Thermische Anwendungen

Das Team legt großen Wert auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und stimmt sich bei Bedarf auch mit Ärzten, Angehörigen oder Pflegekräften ab, um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.

