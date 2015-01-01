  • Praxis für Ergotherapie Margit Schönberg

    Die Praxis für Ergotherapie Margit Schönberg begleitet Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Einschränkungen dabei, ihre Selbstständigkeit im Alltag zurückzugewinnen und zu stärken.

    Wenn alltägliche Aufgaben zur Herausforderung werden, kann Ergotherapie entscheidend dazu beitragen, die Selbstständigkeit zurückzugewinnen.
    Genau hier setzt die Praxis für Ergotherapie Margit Schönberg an: Mit individuell angepassten Therapiekonzepten begleitet sie Menschen jeden Alters dabei, ihre Handlungsfähigkeit im Alltag wieder aufzubauen.
    Ob Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder Erwachsene nach einem Schlaganfall – das Ziel ist stets, die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten spürbar zu verbessern.

    Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

    Kinder und Jugendliche haben häufig Schwierigkeiten, ihren Alltag zu meistern – etwa durch Wahrnehmungsstörungen, AD(H)S, Autismus oder emotionale Belastungen.
    Diese Probleme zeigen sich oft in der Schule oder im sozialen Umfeld.
    Die Praxis bietet gezielte Förderung, um betroffene Kinder zu stärken und ihnen mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen.
    Auch Erwachsene mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson, Multiple Sklerose oder nach einem Schlaganfall finden in der Ergotherapie wirkungsvolle Unterstützung.
    Bei Demenzerkrankungen liegt der Fokus auf dem Erhalt kognitiver und alltagspraktischer Fähigkeiten.

    Die therapeutischen Maßnahmen werden stets individuell auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten abgestimmt – für spürbare Fortschritte und mehr Eigenständigkeit im täglichen Leben.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Praxis für Ergotherapie Margit Schönberg
    Frau Margit Schönberg
    Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 38 – 40
    63500 Seligenstadt
    Deutschland

    fon ..: 06182 7829530
    fax ..: 06182 7829530
    web ..: http://www.praxis-schoenberg.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

