7. Himmel oder Bruchlandung? Eine glückliche Beziehung- K!ein Ding der Unmöglichkeit

Paarkonflikte meistern, Partnerschaften retten mit der DantseLogik

Du fragst dich, ob deine Partnerschaft noch Sinn macht? Zurückerobern oder Kapitulieren?

Vertrauensbruch? Eifersucht?

Mit der Geburt der Kinder hat sich die Beziehung verändert? Flaute im Bett?

Enttäuschung? Aufgestaute Emotionen? Liebeskummer? Hilflosigkeit?

Du bist Single und willst herausfinden, warum du keinen Partner findest oder warum du dich immer in den Falschen verliebst?

Bindungs- oder Verlustängste?

Eine erfüllte und glückliche Beziehung zu leben- das ist wohl das Ziel und innigster Wunsch von fast jedem Menschen. Wir machen sogar oft unser Lebensglück von einer gelungenen Partnerschaft abhängig. Wir wollen Liebe, Anerkennung, Geborgenheit und Intimität erleben; Grundbedürfnisse befriedigen und Sehnsüchte stillen.

Paarbeziehungen laufen jedoch meist nicht nach dieser „idealen“ Vorstellung. Sollten wir uns vielleicht vielmehr die Frage stellen, ob diese Erwartungen tatsächlich so „ideal“ sind? Enttäuschungen sind darin vorprogrammiert.

Es gibt 1000 Gründe, warum eine Partnerschaft in Schieflage geraten kann und 1000 Schwierigkeiten, an denen eine Beziehung zerbrechen kann?

Krisen, Frust, Liebeskummer, emotionale Berg- und Talfahrten, die Angst vor Einsamkeit oder Scheitern, Konflikte und Trennungen gehören häufig zur Tagesordnung …

Was läuft da schief? Woran liegt es? Wie bewältigen wir diese Herausforderungen und wie gehen wir mit all unseren ungeklärten Sinn- und Entscheidungsfragen um?

Vielleicht ist es an der Zeit, das konventionelle Beziehungsmodell einmal kritisch zu hinterfragen, Partnerschaft aus einer anderen Perspektive zu betrachten und mit neuen Impulsen zu verstehen.

Die wichtigste Frage bleibt dabei: Wie lassen sich Probleme rund um das Thema Beziehungen lösen, wo erhalte ich Antworten und wer kann wirklich helfen?

Mit Dantse Dantse und seiner professionellen afrikanisch inspirierten Paarberatung, basierend auf die Lehre der DantseLogik, findest du die wirksamste und passendste Therapie für (westliche) Beziehungsmodelle. Eine Lehre, die nicht nur Beziehungen aufwertet, rettet und repariert, sondern auch Menschen fundamental positiv und glücklich verändert.

Dantse Dantse, der erfolgreiche Autor, Wissens- und Lebenslehrer aus Darmstadt ist der Erfinder dieser ganzheitlichen und ganzzeitlichen Lösungslogik.

Mit seinem Wissensfundus aus der Natur- und Lebenslehre Afrikas und seiner einzigartigen DantseLogik gibt Dantse sofort anwendbare Impulse und Botschaften durch grundlegende und zielgerichtete Analyse.

Seine Gabe, Menschen in ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen und zu fördern und sein Wissen über komplexe Zusammenhänge aller Dinge, die uns passieren und unser Leben beeinflussen, macht es ihm möglich, für jedes Paar und jeden/n Klienten/in wirksame Lösungen zu entwickeln und Antworten zu geben.

Eine Inspiration für jeden, der sein Leben in Bewegung bringen und sein Persönlichkeitsprofil formen und fordern will.

Kein anderer versteht es besser, Menschen individuell und mit sofortiger Wirkung zu helfen, um das Leben mit Authentizität zu meistern.

DU WIRST GEHOLFEN-

EHRENWORT!

DAFÜR STEHT DANTSE DANTSE MIT SEINEM GUTEN RUF

SEIN NAME IST PROGRAMM

ANDERE COACHEN- DANTSE DANTSE LÖST

Dantse Dantse

afrikanisch inspirierte Wissens-und Lebenslehre,

Master of DantseLog, Referent,

Verleger, Autor, über 120 Bücher,

Geschäftsführer Klicklac- Internet- und Medienunternehmen

ACHTUNG: DIESER KLICK KANN DEIN LEBEN ÄNDERN?

https://mycoacher.jimdofree.com/beziehungscoaching/

Email: mycoacher@yahoo.de

Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735

Coaching: https://mycoacher.jimdofree.com

Verlag: https://indayi.de

Autor: https://dantse-dantse.com

