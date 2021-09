7 Tage C. – Sieben Tage in unserer zukünftigen Gesellschaft

Der neue Roman der Autorin I.M. Michaud trägt den Titel „7 Tage C.“ und nimmt seine Leserschaft in eine fiktive Wirklichkeit mit. Eine Erzählung voller Denkanstöße und Inspirationen.

Der Buchstabe C im Titel des Buches steht zwar für die Protagonistin der Geschichte, lässt aber auch den Schluss zu, dass es sich um eine durch die Corona-Pandemie inspirierte Erzählung handelt. Und genau das ist auch der Fall, denn die Autorin I.M. Michaud fühlte sich während der Pandemie dazu berufen, eine ungewöhnliche Vision der Zukunft zu schaffen, um ihren Leserinnen und Lesern neue Impulse für die täglichen Prioritäten und Lebensweisen zu geben.

Der außergewöhnliche und ambitionierte Roman schildert sieben Tage lang den Alltag der Heldin in einer ausgedachten Welt im Jahr 2042, während ihre Erinnerungen immer wieder eine Brücke in unsere Gegenwart errichten. Zudem baut die Autorin in ihrem Roman etliche weitere Brücken: zwischen Jung und Alt, Arm und Reich, zwischen Sportlern und Stubenhockern, Pragmatikern und Träumern sowie zwischen Sozialismus und Kapitalismus.

Mit ihrem Buch möchte die Autorin ihre Leser zu mehr Eigenverantwortung und selbstbestimmtem Handeln anregen. Denn ihrer Ansicht nach gibt es in jeder Lebenslage Alternativen, für die man sich allerdings selbst entscheiden muss.

I.M. Michaud stammt aus dem Loire Tal und lebt seit 1995 in Deutschland. Nach 20 Jahren in einem IT-Konzern führt sie heute ihr eigenes Unternehmen, in dem sie ihre Erfahrungen und Fähigkeiten im Einkauf sowie im Projektmanagement mit einfließen lassen kann.

