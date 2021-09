Braunington und Millstone – Das Corbin Manor Problem – der zweite Band der Kriminalromanreihe

Stefan C. Pachlina liefert mit „Braunington und Millstone“ einen nostalgischen Kriminalroman, der viel Lesevergnügen verspricht.

Im zweiten Teil der Serie „Braunington und Millstone“ verschlägt es Detective Inspector Braunington nach Sussex. Es gilt einen Mordfall zu klären, der immer mysteriöser wird und Scotland Yard einiges abverlangt. Höchst fragliche Vorgänge fordern den Verstand der Ermittler heraus. Das Netz der Hinweise wird immer verwirrender: Wo ist die Spinne, die dieses Netz gewebt hat? Weitere Morde versetzen die Familie in Angst und Schrecken. Die eigenwilligen Bewohner von Corbin Manor erschweren die Lösung des Falles und treiben es leider nur zu oft auf die Spitze. Immer wieder läuft das Fass anhand turbulenter Auseinandersetzungen zwischen den Geschwistern über und stellen die Nerven aller Beteiligten auf die Zerreißprobe.

Kann Mrs. Millstone in dem unterhaltsamen Kriminalroman „Braunington und Millstone – Das Corbin Manor Problem“ von Stefan C. Pachlina ihre Spürnase wieder erfolgreich einsetzen, um dem Inspector unter die Arme zu greifen? Sie hat ein kniffliges Rätsel zu knacken, wobei Detective Inspector Braunington allmählich bezüglich eines weiteren Falles unter Druck gerät und dem Spuk auf Corbin Manor ein Ende setzen muss. Wer gern auch den ersten Band der Reihe („Braunington und Millstone -Der Fall Dawson Hall“) zur Hand nehmen möchte, kann diesen via ISBN 978-3-7497-8762-3 bei tredition bestellen.

„Braunington und Millstone" von Stefan C. Pachlina ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31651-5 zu bestellen.

