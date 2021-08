Im Wind meiner Jahre II – Der zweite Band der kreativen Autobiographie erzählt von der Versuchsstation Leben

Edna Erika Huppert kehrt in dem zweiten Teil Ihrer Biographie „Im Wind meiner Jahre II“ zu ihren Wurzeln zurück.

Der zweite Band „Im Wind meiner Jahre II“ liefert den Lesern den Fortgang des packenden Lebenslaufs zwischen Mode, Kunst, Sozialem, Literatur und der Philosophie hinter den sichtbaren Dingen. Vor allem ist es jedoch ein Blick auf die beruflichen Höhepunkte der Autorin, die im Jahr 1934 geboren wurde und in ihrem Leben immer kreativ tätig war. Im Jahr 1951 konnte sie in einer kunstgewerblichen Privatschule endlich ihre frühkindliche Begeisterung fürs Kleidermachen umsetzen.

Dort entdeckte sie ihre besondere Vorliebe und Begabung für komplizierte Schnitte und ausgefallene Entwürfe. Es folgte nach ein paar Jahren, in denen sie viel reiste, ihre erste feste Anstellung als Zuschneiderin und Leiterin einer Manufaktur für Damenoberbekleidung. 1957 folgte die erste Selbstständigkeit. Sie verfeinerte in den folgenden Jahren ihre Technik und führte bald ihr eigenes Modeatelier mit teilweise bis zu 15 Gesellinnen und Lehrlingen. Nach der Geburt der ersten (von zwei) Töchtern ging es mit ihrer Karriere weiter. So erschuf sie u.a. Kostüme für Theater und Fernsehen.

Nach der Lektüre der Autobiografie „Im Wind meiner Jahre II“ werden alle Leser ein gutes Bild von der Autorin Edna Erika Huppert erhalten haben. Sie erhalten darin einen Einblick in ihre Zusammenarbeit mit dem Landestheater und ihre Experimente mit Kleidung, um verschiedene Ausdrucksformen zu gestalten. Das Leben der Autorin war immer von der intensiven und begeisterten Arbeit mit Mode geprägt.

Das Buch „Im Wind meiner Jahre II“ beinhaltet neben verdichteten Gedanken und prägenden Erinnerungen und Wahrnehmungen aus einer Zeit, deren Zeugen bald nicht mehr erzählen werden, auch eine Vielfalt an farbigen Bildern sowie Ausschnitte aus Zeitungen und Broschüren, die Hupperts Leben und Arbeit präsentieren.

„Im Wind meiner Jahre II" von Edna Erika Huppert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32020-8 zu bestellen.

